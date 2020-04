S'unir pour fournir de l'huile de palme durable sans déboiser : un enjeu plus impératif que jamais





La RSPO répond à la communication de la Commission européenne intitulée Intensifier l'action de l'UE pour la protection et la restauration des forêts du monde

ZOETERMEER, Pays-Bas, 29 avril 2020 /PRNewswire/ -- La Table ronde sur l'huile de palme durable (RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil) a publié aujourd'hui un exposé de principes intitulé Delivering Deforestation-free Sustainable Palm Oil (Produire une huile de palme durable sans déboiser), approuvé par le Comité permanent de développement du marché de la RSPO, en réponse à la communication de la Commission européenne intitulée Intensifier l'action de l'UE pour la protection et la restauration des forêts du monde. La RSPO se félicite de la mise en place de différentes mesures et initiatives visant à réduire les répercussions climatiques des consommateurs européens sur divers produits de base, dont l'huile de palme, et à oeuvrer à la mise en oeuvre des objectifs de développement durable des Nations unies et de l'Accord de Paris sur le climat lors de la COP21.

La RSPO et le Comité des membres du marché soulignent que les initiatives volontaires telles que la RSPO ne sauraient aller au-delà d'une certaine limite et que le soutien des pouvoirs publics est requis de toute urgence pour faire pencher la balance en faveur de chaînes logistiques préservant les forêts ; et pour que l'huile de palme durable devienne la norme. Les mesures réglementaires offrent l'occasion aux pouvoirs publics d'être parties prenantes des solutions déjà préconisées par la RSPO, et d'étendre le respect des règles aux entreprises et la diligence raisonnable, mais aussi de créer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises. Les pouvoirs publics ont un rôle crucial à jouer dans l'éducation du public, le recadrage du discours sur l'huile de palme et le respect des engagements volontaires du secteur. Pour réduire au minimum le risque d'aggravation du déboisement mondial, la RSPO estime que la collaboration entre les industries de produits agricoles de base, les chaînes logistiques, les pouvoirs publics et les ONG est fondamentale pour mettre un terme au déboisement et protéger les forêts, les habitats naturels et les zones de biodiversité.

Inke van der Sluijs, le Directeur d'exploitation de la RSPO - Europe, a déclaré : « En ces temps incertains et difficiles, nous ne pouvons pas nous écarter de nos engagements en matière de durabilité pour 2020 et au-delà. En plaidant pour une huile de palme certifiée durable, les pouvoirs publics favoriseront les chaînes logistiques sans déboisement et conditionneront l'avenir de nos forêts ». Collaborant étroitement avec ses membres, la RSPO continuera de mettre au point les outils et à défendre les innovations contribuant à protéger les forêts du monde et les collectivités locales.

Afin d'entraîner les changements qu'il est si urgent de réaliser, la RSPO, les entreprises et les pouvoirs publics doivent collaborer de façon proactive pour répondre aux nouveaux défis qui se présentent alors que le paysage évolue constamment. La RSPO se félicite de la communication de la Commission européenne intitulée Intensifier l'action de l'UE pour la protection et la restauration des forêts du monde et propose son appui en vue de relever les défis identifiés par la Commission et le Parlement européen.

La Table ronde sur l'huile de palme durable (RSPO) est une organisation internationale à but non lucratif rassemblant des acteurs des différents secteurs de l'industrie de l'huile de palme, notamment des producteurs, des transformateurs ou des négociants d'huile de palme, des fabricants de biens de consommation, des détaillants, des banques et des investisseurs, des ONG de protection de l'environnement ou de la nature et des ONG sociales ou de développement.

