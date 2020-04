DOMTAR CONCLUT L'ACQUISITION DU SECTEUR DU PAPIER DESTINÉ AUX POINTS DE VENTE D'APPVION





Domtar Corporation (NYSE: UFS) (TSX: UFS) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu l'acquisition du secteur du papier destiné aux points de vente d'Appvion Operations, Inc.

Le secteur comprend l'actif d'application de revêtement et l'équipement connexe de l'installation d'Appvion à West Carrollton, en Ohio, ainsi qu'une licence pour toute la propriété intellectuelle correspondante. Avec cette acquisition, Domtar deviendra un producteur intégré, à grande échelle, de papier destiné aux points de vente.

« Nous nous réjouissons d'intégrer ce secteur à notre portefeuille. Cette acquisition nous permet d'accéder au marché et nous donne un aperçu des papiers spéciaux couchés en pleine croissance à l'échelle mondiale, a déclaré John Williams, président et chef de la direction de Domtar. Nous sommes très heureux d'avoir conclu cette transaction dans les délais prévus compte tenu des complexités liées à la pandémie de COVID-19. Nous sommes extrêmement fiers de nos employés et de nos nouveaux employés d'avoir effectué cette transition pendant cette période difficile au sein de nos communautés ».

À propos de Domtar

Domtar est un important fournisseur d'une grande variété de produits à base de fibre, dont des papiers de communication, de spécialité et d'emballage, de la pâte commerciale ainsi que des produits hygiéniques absorbants. Comptant près de 9 700 employés au service de clients dans plus de 50 pays, Domtar est animée par la volonté de transformer la fibre de bois durable en produits utiles sur lesquels les gens peuvent compter au quotidien. Les ventes annuelles de Domtar s'élèvent à près de 5,2 milliards de dollars, et ses actions ordinaires sont cotées aux bourses de New York et de Toronto. Le bureau administratif principal de Domtar se trouve à Fort Mill, en Caroline du Sud. Pour en savoir davantage, visitez www.domtar.com.

