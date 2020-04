/R E P R I S E -- La campagne Réservistes prêts aide les entreprises à intervenir dans le cadre de la COVID-19/





TORONTO, le 27 avril 2020 /CNW/ - La Compagnie Canada, un organisme national qui appuie, célèbre et honore nos hommes et femmes en uniforme demande aux entreprises de soutenir l'intervention du Canada pour combattre la pandémie de COVID-19 au moyen de sa campagne Réservistes prêts.



Dans le cadre de cette campagne, les entreprises canadiennes sont invitées à s'engager à autoriser leurs employés réservistes à exercer leurs fonctions à temps plein dans la lutte pour endiguer la COVID-19.

Le chef d'état-major de la défense du Canada, le général Jonathan Vance, a déclaré que le Canada est prêt à mobiliser 24 000 soldats pour apporter un soutien humanitaire ou intervenir contre la COVID-19. Le quart de cette force pourrait être constitué de membres de la Réserve appelés à exercer leurs fonctions à temps plein.1

Blake Goldring, président fondateur de La Compagnie Canada, affirme que, compte tenu du rôle d'importance que les réservistes seront appelés à jouer dans la réponse nationale du Canada, il invite toutes les entreprises à s'engager à libérer leurs employés réservistes si leurs services devaient s'avérer nécessaires.

« En ces temps difficiles, La Compagnie Canada aimerait aider les réservistes à répondre à l'appel du devoir, affirme M. Goldring. Nous aidons une coalition d'entreprises en pleine expansion qui s'engagent à mettre immédiatement tous leurs employés réservistes à disposition s'ils sont appelés à servir à temps plein. »

Le commandant de l'Armée canadienne, le lieutenant-général Wayne D. Eyre, a exprimé son soutien à la campagne Réservistes prêts de La Compagnie Canada. Il a affirmé : « La dernière fois que notre armée a demandé à nos réservistes de servir à temps plein à une telle échelle et en un si peu de temps remonte au début de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pourquoi nous accueillons chaleureusement tout le soutien que nous apporte la communauté des affaires à l'échelle du pays. »

General Dynamics Land Systems (GDLS) et la Banque de Montréal (BMO) font partie des entreprises qui ont déjà pris cet engagement. La campagne Réservistes prêts a reçu l'appui de la Chambre de commerce du Canada et du Conseil canadien des affaires, qui ont déjà transmis tous les renseignements relatifs à la campagne à leurs membres.

À propos de La Compagnie Canada

La Compagnie Canada propose aux Canadiens de nombreuses façons de servir les gens qui servent le Canada : nos militaires, nos vétérans et leurs familles, en service et dans la vie civile.?

Grâce à des bourses, du soutien financier direct et plus encore, nous offrons un soutien aux familles des militaires.?Nous aidons les civils à mieux comprendre la vie militaire dans le but de promouvoir la valeur du service. Nous assurons également la liaison entre le personnel militaire, les civils et les entreprises canadiennes afin de mieux leur faire comprendre en quoi consiste le service. Nous organisons des événements et des commémorations pour honorer la mémoire de nos hommes et femmes en uniforme. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse suivante : www.canadacompany.ca/fr.

























1 Source : https://www.theglobeandmail.com/politics/article-military-set-to-deploy-to-indigenous-and-northern-communities-to-fight/

SOURCE Canada Company

Communiqué envoyé le 27 avril 2020 à 17:03 et diffusé par :