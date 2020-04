Création d'un Fonds d'urgence pour l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l'Université de Montréal





MONTRÉAL, le 27 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l'Université de Montréal crée un Fonds d'urgence pour soutenir ses activités de recherche et lance un appel à la solidarité.

L'IRIC déclare être durement touché par l'arrêt forcé d'une partie de ses activités en raison de la crise actuelle causée par la pandémie de COVID-19. La majorité de ses plateformes technologiques, qui représentent une ressource financière mensuelle importante pour l'Institut, ont été contraintes de cesser une partie de leurs activités. L'avenir des jeunes chercheurs et la réalisation de nombreux projets porteurs sont ainsi fortement menacés.

Pour pallier le manque à gagner criant provoqué par l'arrêt temporaire de certains travaux de recherche, l'IRIC a créé un Fonds d'urgence et lance un appel à la solidarité.



La recherche est essentielle pour nous aider à lutter contre des maladies comme le cancer, ou actuellement la COVID-19. Plusieurs des chercheurs de l'Institut aux expertises polyvalentes et complémentaires ont aussi été appelés à contribuer à la recherche sur ce nouveau virus. Ils travaillent d'arrache-pied pour accélérer l'avancement du savoir et trouver des solutions créatives pour combattre cette pandémie. Leurs expertises, notamment, en bio-informatique, en génomique et en chimie médicinale sont mises à contribution dans l'espoir de trouver des solutions thérapeutiques innovantes pour contrer la COVID-19.

L'IRIC a - plus que jamais - besoin d'aide pour poursuivre sa mission et lance un appel à la générosité. L'Institut est bien conscient que la situation actuelle pose des enjeux collectifs de santé mais aussi des enjeux économiques. Par ailleurs, ce sont avec les petits et grands dons que ses chercheurs sauront faire la différence. Chaque contribution compte pour soutenir la recherche menée à l'IRIC et contribuer à trouver des solutions contre le cancer et, actuellement, contre la COVID-19.

En ces temps difficiles et en cette période de grande instabilité, l'IRIC remercie chaleureusement ses donateurs pour leur appui. Leur contribution permettra de faire ensemble une différence et surmonter cette épreuve hors du commun.

À propos de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l'Université de Montréal

Pôle de recherche et centre de formation ultramoderne, l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal a été créé en 2003 pour élucider les mécanismes impliqués dans le cancer et accélérer la découverte de nouvelles thérapies plus efficaces contre cette maladie. L'IRIC fonctionne selon un modèle unique au Canada. Sa façon innovante d'envisager la recherche a déjà permis de réaliser des découvertes qui auront, au cours des prochaines années, un impact significatif dans la lutte contre le cancer.

SOURCE Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal

Communiqué envoyé le 27 avril 2020 à 13:30 et diffusé par :