Aide financière d'urgence de 5 M$ pour les OCF : Le gouvernement répond aux besoins des familles du Québec

MONTRÉAL, le 24 avril 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) salue la mise en place d'une aide d'urgence de 5 millions de dollars annoncée aujourd'hui afin de maintenir et de renforcer le filet social et le soutien offerts à des milliers de familles québécoises par les 280 organismes communautaires Famille (OCF) du Québec. De ce montant, 500 000 $ seront réservés aux services de haltes-garderies communautaires.

La directrice générale de la FQOCF, Mme Marie-Eve Brunet Kitchen, applaudit l'annonce du ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, qui reconnaît ainsi l'apport essentiel des OCF au mieux-être des familles québécoises dans le contexte actuel, grâce à l'accompagnement qu'ils offrent présentement aux mères, aux pères et aux enfants de toutes les régions du Québec.

« La mise en place de cette aide financière d'urgence démontre que le gouvernement du Québec est soucieux de maintenir un filet social adéquat pour répondre aux besoins des familles en cette situation exceptionnelle. Ce soutien supplémentaire aura des retombée positives dans la capacité des OCF à maintenir, lors du déconfinement progressif à venir, des liens et des suivis réguliers avec des dizaines de milliers de mères et de pères qui bénéficient de leurs services. De nombreux parents éprouvent actuellement des sentiments d'inquiétude, d'insécurité, de solitude, de frustration et même de la détresse psychologique ou financière. Avec l'annonce d'aujourd'hui, le gouvernement du Québec répond présent pour appuyer ceux qui sont en mesure de faire une différence concrète pour les familles d'ici. »

- Marie-Eve Brunet Kitchen, directrice générale

Fédération québécoise des organismes communautaires Famille

Maintenir les services durant la période estivale

Cet appui financier était rendu nécessaire compte tenu de la réalité financière précaire historique des OCF. En effet, faute de moyens, plusieurs de ces organismes se voyaient obligés de fermer leurs portes durant les mois d'été. Une situation qui durait depuis de trop nombreuses années.

Les sommes accordées par le gouvernement du Québec, qui correspondent à environ 16 000 $ par OCF, vont donc notamment permettre d'assurer un accompagnement essentiel des familles pour les mois à venir, tout en protégeant la santé et la sécurité de tous et ce, dans toutes les régions du Québec.

« Avec la levée à venir du confinement obligatoire, les prochains mois seront cruciaux pour les parents et les enfants, particulièrement pour les familles ayant subi des pertes d'emplois et des difficultés financières ou dont les liens parent-enfant ont été affectés par les longues semaines de confinement à la maison. Cet appui supplémentaire va assurément nous permettre de continuer à répondre à la forte demande », précise Mme Brunet Kitchen.

Des services adaptés à la réalité d'aujourd'hui

Rappelons que, depuis le 16 mars 2020, les OCF de partout au Québec contribuent à maintenir un filet social préventif pour de nombreuses familles dans le contexte de pandémie de la COVID-19. Plusieurs services ont été déployés rapidement à la suite de la fermeture des locaux des OCF dans le but de maintenir un lien - téléphonique ou virtuel - avec les mères, les pères et les enfants en ce temps de crise.

Une majorité d'OCF offrent présentement du soutien et des suivis téléphoniques hebdomadaires aux familles (routine, conciliation famille-travail-scolarisation, éveil et stimulation, enjeux financiers, psychologiques et physiques, alimentaires, de couple, enfants ayant des besoins particuliers, etc.); des rencontres virtuelles visant à briser l'isolement, favoriser les échanges et l'entraide sur les réalités parentales et familiales; des activités virtuelles d'éveil et soutenant le développement des enfants; des services de soutien alimentaire (banques alimentaires et popotes roulantes, dons d'aliments, livraisons aux familles, etc.).

À propos de la FQOCF

Depuis 1961, la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) représente, soutient et vise à accroître le rayonnement et le développement professionnel de plus de 240 organismes membres, en plus de promouvoir leur savoir-faire unique en matière d'accompagnement des parents, qui sont les premiers et principaux éducateurs de leurs enfants. Forte de sa vaste expérience et de son leadership rassembleur, la FQOCF agit à l'échelle nationale à titre d'experte-conseil auprès des décideurs publics et des influenceurs sur les enjeux liés aux familles et aux parents.

Les OCF au Québec

Véritables partenaires des parents, les organismes communautaires Famille (OCF) du Québec possèdent une expertise d'accompagnement incontournable auprès des mères, des pères et de leurs enfants, de la grossesse jusqu'à l'âge adulte. Présents dans l'ensemble des régions du Québec sous diverses appellations, ces organismes de première ligne offrent aux parents un continuum de services et de ressources. Par diverses activités, les OCF favorisent l'épanouissement des familles, l'enrichissement du rôle parental ainsi que le plein développement des enfants et des communautés.

