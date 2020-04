Velodyne Lidar annonce un accord avec TLD





Velodyne Lidar, Inc. a annoncé aujourd'hui un accord portant sur trois ans avec TLD, un leader mondial des équipements de soutien au sol. TLD va utiliser des capteurs lidar de Velodyne dans la production de son tracteur à bagages électrique autonome TractEasy® qui permet une augmentation significative de la productivité et de l'efficacité ainsi que des économies de main-d'oeuvre dans les opérations aéroportuaires et industrielles.

Grâce aux capteurs de pointe de Velodyne, TLD va pouvoir développer sa flotte révolutionnaire de tracteurs TractEasy pour une navigation sûre et efficace sur les routes dans diverses conditions météorologiques. TractEasy est un tracteur de remorquage zéro émission sans conducteur qui transfère les bagages et le fret depuis les terminaux d'aéroport vers les zones des avions, en utilisant les routes de service. Il peut également prendre en charge le transport terrestre de marchandises au niveau de sites industriels et de centres logistiques - et ce en intérieur comme en extérieur. TractEasy peut rouler jusqu'à 25 km/h et a une capacité de traction maximale de 25 tonnes.

« Les capteurs haute performance de Velodyne aident TractEasy à naviguer et à manoeuvrer dans des environnements de rampe complexes et dynamiques pour déplacer le fret de manière sûre et fiable et ne nécessite aucun changement d'infrastructure », a déclaré Nicolas Verin, PDG de TLD-Europe. « Les solutions lidar de Velodyne permettent à nos tracteurs d'augmenter la productivité et de réduire les coûts d'exploitation liés à la manutention des bagages dans les aéroports. »

« TractEasy est un tracteur de remorquage électrique sans conducteur leader du marché qui augmente considérablement la souplesse et l'efficacité opérationnelles du transport terrestre de marchandises », a déclaré pour sa part Erich Smidt, directeur exécutif de la région Europe chez Velodyne Lidar. « Ces tracteurs montrent que les capteurs lidar de Velodyne fournissent la portée et le champ de vision nécessaires pour gagner en visibilité sur ce qui se passe sur les routes dynamiques, et détecter et éviter les obstacles potentiels pour des opérations logistiques sûres. »

Les solutions lidar à vue panoramique de Velodyne produisent des images riches en données et rendent possible la détection d'objets à faible réflectivité. Ces capteurs sont optimisés pour des performances exceptionnelles en intérieur comme en extérieur, et ils fonctionnent dans de nombreuses conditions d'éclairage. En combinant la perception 3D haute résolution avec un large champ de vision vertical, les capteurs lidar de Velodyne permettent une détection précise des passages pour piétons, des bordures et des obstacles dans les paramètres de la route.

