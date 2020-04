XCMG célèbre le Jour de la Terre avec plus de 2 000 machines alimentées à l'énergie propre commercialisées à travers le monde





XUZHOU, Chine, 23 avril 2020 /PRNewswire/-- Le fabricant leader de machines de construction XCMG (SHE : 000425) célèbre le Jour de la Terre avec une réduction des émissions de carbone depuis l'application de sa stratégie baptisée Technologies à énergie propre sur plus de 20 modèles de machines. Plus de 2 000 machines dotées d'une technologie à énergie propre ont été commercialisées au total à travers le monde, les produits comprenant des grues électriques, des balayeuses, des camions à benne, des véhicules logistiques, ainsi que des tracteurs alimentés au gaz naturel liquéfié, des chargeurs, des rouleaux compresseurs et des camions lourds.

En mars, XCMG a remporté une offre relative à un projet PPP (partenariat public-privé) d'assainissement environnemental intelligent de 520 millions RMB (73,54 millions USD), pour une durée de service de 20 ans, à Ningbo, dans la province du Zhejiang. Appuyé par des technologies 5G, le projet inclura triage des déchets, assainissement et traitement des déchets après transport, afin de couvrir tous les liens d'opération. Les balayeuses sans conducteur de XCMG constituent le premier équipement à être déployé, qui sera suivi par ses camions poubelles électriques, afin d'améliorer l'efficacité de nettoyage et la précision du traitement des déchets.

Les nouveaux produits énergétiques dotés d'une ingénierie électrique améliorée permettent de réduire la consommation énergétique de 5 pour cent, et ont été reconnus pour leurs performances fiables et robustes dans différentes conditions routières.

En 2018, XCMG a exporté ses camions de transport logistique électriques E300 en Nouvelle-Zélande, où le camion hautement flexible a remporté le prix « Star Electric Light Truck Award » lors de l'événement EV World la même année, et a été salué pour son efficience énergétique supérieure ainsi que pour ses performances robustes en tant que véhicule logistique urbain idéal.

« XCMG a déposé plus de 70 brevets dans les domaines des nouvelles énergies. Si XCMG Automotive parvient à atteindre un volume de 20 milliards RMB (2,83 milliards USD) d'ici 2025, je pense qu'au moins 40 voire 50 pour cent des produits devraient être des produits à énergies nouvelles, ce qui marquera la transition réussie en matière de développement de nouvelles énergies », a déclaré Zheng Jianxin, directeur général adjoint de XCMG Automotive.

Depuis la création de la base XCMG Automotive en 2015, la division planifie et développe le secteur des énergies nouvelles en vue de concevoir des véhicules électriques spéciaux dans le cadre du modèle opérationnel « plateforme + professionnel », qui se focalise sur la R&D, la fabrication, la cohérence des produits, le service après-vente, ainsi que la garantie de sécurité des produits. La société a investi plusieurs milliards pour établir des laboratoires de recherche destinés à la performance des moteurs, à la performance des batteries, et aux tests de véhicules dans des environnements à températures élevées/basses, pour mettre en place des installations de chargement et des tests avant livraison, ainsi que pour construire de nouvelles usines d'assemblage destinées aux véhicules à énergies nouvelles.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1158699/XE35U_E.jpg

Communiqué envoyé le 23 avril 2020 à 12:28 et diffusé par :