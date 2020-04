Temenos lance des modèles d'IA explicables en mode SaaS pour aider les banques à soutenir les petites entreprises et les clients de détail pendant la crise COVID-19





Temenos (SIX : TEMN), la société de logiciels bancaires, a annoncé aujourd'hui le lancement de modèles d'IA explicable (XAI) pour permettre aux banques et aux coopératives de crédit d'offrir rapidement des prêts aux petites et moyennes entreprises (PME) qui ont vu leur trésorerie perturbée par l'épidémie de COVID-19. Ces modèles XAI brevetés permettent aux banques d'accélérer l'embarquement numérique, de procéder à des contrôles d'éligibilité et de traiter les demandes de prêts pour les PME et les clients de détail. Les modèles sont disponibles dans le cadre du portefeuille Temenos AI ou peuvent être intégrés à Temenos Infinity, le principal produit numérique omnicanal, et sont livrés sous forme de Temenos SaaS pour un déploiement rapide et évolutif.

Max Chuard, directeur général de Temenos, a déclaré: "Nous vivons une période difficile, en particulier pour les petites entreprises. En tant que leader dans le domaine des logiciels bancaires, Temenos s'est engagé à innover non seulement pour permettre aux banques et à l'économie mondiale de continuer à fonctionner, mais aussi pour aider les PME et les clients de détail à accéder à des financements en période de difficultés financières. Nous fournissons notre logiciel bancaire avancé en mode SaaS pour permettre aux banques d'évaluer et de traiter rapidement les prêts. Je suis fier qu'avec notre technologie, nous puissions fournir aux banques une plateforme bancaire numérique moderne et des capacités de prise de décision, leur permettant d'avancer extrêmement vite et de comprimer en quelques jours des projets qui prendraient normalement des mois."

Les modèles XAI de Temenos aident les banques à prendre des décisions de prêt urgentes, transparentes et explicables en langage humain pour les utilisateurs finaux, les clients et les régulateurs. Ces modèles permettent aux banques d'identifier les produits appropriés qui présentent un niveau de risque acceptable à la fois pour le client et pour la banque. Le modèle PME, en particulier, offre en moyenne une précision supérieure de plus de 25 % au score de risque fourni par les principaux bureaux de crédit, ce qui permet aux banques d'augmenter leur taux de réussite de 20 % tout en maîtrisant les défauts de paiement.

Les nouveaux modèles XAI permettent aux banques de tenir compte d'un large éventail de variables lorsqu'elles prennent des décisions de prêt, telles que des revenus supplémentaires, de nouvelles réductions de coûts et des formes alternatives de garantie. Les modèles XAI de Temenos peuvent calculer instantanément l'impact de nouvelles variables et suggérer des conditions supplémentaires.

En raison de la pandémie, les banques sont invitées à prêter dans des circonstances inhabituelles, ce qui les oblige à gérer la double pression des arriérés croissants et des pressions politiques pour ne pas déclencher des défauts de paiement. Des initiatives gouvernementales comme le Coronavirus Business Interruption Loan Scheme (CBILS) au Royaume-Uni et le Paycheck Protection Program (PPP) aux États-Unis visent à aider les PME qui ont besoin d'un soutien financier en favorisant les prêts bancaires d'urgence.

Jerry Silva, Directeur de la recherche, IDC, a déclaré : "Un nombre record de petites entreprises et de particuliers sollicitent aujourd'hui des prêts et des aides financières. Face à cette demande, les banques doivent répondre en proposant des procédures numériques en libre-service aux utilisateurs, en effectuant rapidement des contrôles d'éligibilité, en respectant les critères de risque bancaire et en établissant une tarification appropriée. Des solutions comme les nouveaux modèles XAI de Temenos sont conçues pour aider les banques à accélérer le processus de demande de prêt en centralisant et en appliquant les procédures à l'aide de l'IA pour garantir que les décisions sont basées sur des critères spécifiés par la banque tout en maintenant la transparence avec les clients et en maintenant les contrôles de conformité et de risque."

Ces modèles XAI basés sur API peuvent être déployés avec les règles procédurales correspondantes, permettant une prise de décision intelligente avec une intégration minimale pouvant être déployée dans le cloud en quelques jours ou quelques semaines seulement. Cette cohérence dans la prise de décision aide le personnel de première ligne en réduisant le besoin d'intervention manuelle, qui peut ralentir le traitement des énormes volumes de demandes envisagées. Les modèles XAI de Temenos peuvent être utilisés par tout utilisateur professionnel avec une dépendance minimale vis-à-vis du service informatique.

Les solutions XAI disponibles dans le monde entier :

Temenos AI ? SME Smart Decisioning : Prise de décision intelligente pour les PME - Temenos fournit un soutien centralisé aux décideurs de première ligne, pour l'accueil des clients, les contrôles d'éligibilité et le traitement rapide des prêts. En outre, la solution réduit la nécessité d'une intervention humaine dans les services de souscription. Le modèle a déjà fait ses preuves auprès de prêteurs de premier ordre au Royaume-Uni et peut rapidement renforcer les processus décisionnels déjà en place.

Prise de décision intelligente pour les PME - Temenos fournit un soutien centralisé aux décideurs de première ligne, pour l'accueil des clients, les contrôles d'éligibilité et le traitement rapide des prêts. En outre, la solution réduit la nécessité d'une intervention humaine dans les services de souscription. Le modèle a déjà fait ses preuves auprès de prêteurs de premier ordre au Royaume-Uni et peut rapidement renforcer les processus décisionnels déjà en place. Temenos AI ? Urgent Relief Loan : Prêt d'aide d'urgence - Identifier les clients subissant une baisse importante de leurs revenus, qui courent un risque financier et proposer d'autres produits de crédit ou de report de crédit.

Prêt d'aide d'urgence - Identifier les clients subissant une baisse importante de leurs revenus, qui courent un risque financier et proposer d'autres produits de crédit ou de report de crédit. Temenos AI ? Personnalisation : Offrir des produits personnalisés aux clients en temps réel en fonction de l'évolution de leurs habitudes et de leurs besoins identifiés à l'aide de modèles d'IA explicables

: Offrir des produits personnalisés aux clients en temps réel en fonction de l'évolution de leurs habitudes et de leurs besoins identifiés à l'aide de modèles d'IA explicables Temenos AI ? Loan Pre-Approvals : Préapprobation des prêts pour tous les clients. Accélérer les prêts urgents à court terme pour le plus grand nombre de clients.

Préapprobation des prêts pour tous les clients. Accélérer les prêts urgents à court terme pour le plus grand nombre de clients. Temenos AI ? Digital Financial Advice : Conseil financier numérique - Identifier les clients qui ont peu de chances de pouvoir continuer sans trouver une nouvelle source de revenus, ce qui permet à la fois de réduire les risques et d'offrir la possibilité de leur proposer des solutions financières adaptées.

? Fin ?

