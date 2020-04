Un collectif de fabricants dévoile une nouvelle technologie facilitant la distanciation sociale pour les travailleurs





MONTRÉAL, le 23 avril 2020 /CNW/ - Alors que travailleurs du Canada oeuvrant dans les secteurs de la fabrication, des entrepôts et de la transformation alimentaire sont toujours en poste afin de répondre à la demande de services essentiels dans un contexte de pandémie, les environnements de travail et la nature humaine peuvent compliquer le respect des règles de distanciation physique. Voyant leurs propres employés faire face à ces contraintes, trois grosses pointures du secteur industriel - Jarred Knecht (Électroniques Promark Inc.) ainsi que John Soares et Steve Zimmermann (CMP solutions mécaniques avancées) - ont uni l'expertise de leurs entreprises et cofondé la société Technologies Social Distancer Inc. Sa raison d'être : créer, grâce au soutien du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada (PARI CNRC), le Distanceur socialMC, une technologie prêt-à-porter conçue pour aider les travailleurs à garder facilement une distance sécuritaire de deux mètres entre eux.

« Notre devoir est de veiller à la sécurité de nos employés en tout temps, et c'est d'autant plus important dans un contexte de pandémie », déclare Jarred Knecht, cofondateur et directeur de l'exploitation de Technologies Social Distancer Inc. et président de Électroniques Promark Inc. « Comme la plupart des travailleurs doivent collaborer de près pendant leur quart de travail, il peut s'avérer difficile de respecter les règles de distanciation sociale. Le Distanceur social offre une solution simple aux travailleurs pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs tâches tout en respectant les règles de sécurité relatives à la COVID-19. »

D'une épaisseur de 2,5 cm (1 po), le Distanceur socialMC est de la taille d'une carte de crédit. Ce dispositif, dont le brevet est en instance, calcule en continu la distance entre les employés. L'appareil est doté de trois méthodes d'alerte (un voyant, des vibrations et une tonalité) pour avertir les employés de leur situation en temps réel. Ainsi, s'ils se trouvent à moins de 2,5 m les uns des autres, un voyant lumineux rouge clignotera, et l'appareil vibrera en émettant une tonalité pour signaler aux employés qu'ils doivent s'éloigner.

« Le nouveau paysage façonné par la COVID-19 est sans précédent, pour nous tous. Nous avons réuni nos experts et fait appel aux conseils et au soutien financier en recherche et développement du Conseil national de recherches du Canada pour veiller non seulement à la sécurité de nos employés, mais aussi à leur bien-être sur leur lieu de travail, pour qu'ils soient en mesure d'être à l'aise et de travailler librement », explique John Soares, cofondateur et vice-président de Technologies Social Distancer Inc. et vice-président directeur de CMP solutions mécaniques avancées. « Grâce au Distanceur social, les employés peuvent réaliser leurs tâches sans problème de proximité inopiné ni désaccord quant à la distance réelle que représentent les deux mètres. »

Avec une pile complètement chargée, le Distanceur socialMC fonctionne pendant 10 à 12 heures, soit la durée d'un quart de travail complet. Chaque appareil portatif est en vente à partir de 199 $ CA (149 $ US) et est maintenant offert en précommande. Il peut être expédié au Canada, aux États-Unis et en Europe en quatre à six semaines. Dans le but de redonner aux collectivités locales, une partie des recettes liées à la vente de chaque appareil sera remise au fonds d'aide relatif à la COVID-19 du pays où l'appareil sera acheté.

En collaboration avec le Conseil national de recherches du Canada, le Distanceur socialMC a été créé par des chefs de file des secteurs des technologies, de la fabrication et des affaires qui se sont réunis pour protéger leurs employés et les informer de la nécessité d'être précis quant à l'éloignement physique au travail. L'objectif est de fournir aux employeurs un appareil portatif qui permette aux personnes de leurs équipes de garder une distance de deux mètres les unes des autres tout en travaillant. Le dispositif, dont le brevet est en instance, calcule la distance entre les employés dix fois par seconde et constitue un indicateur sécuritaire et fiable favorisant la distanciation sociale.

Technologies Social Distancer Inc. a été cofondée par Jarred Knecht, John Soares et Steve Zimmermann, cadres dans le secteur manufacturier. Ensemble, ils cumulent près de 100 ans d'expérience dans les domaines de la mécanique et des technologies électroniques au sein de leurs entreprises respectives. En tout, ils doivent protéger quelque 1 000 employés. Le Distanceur socialMC offre donc une solution crédible de distanciation physique pour les travailleurs de tous les secteurs : aérospatiale, défense, automobile et production industrielle.

Steve Zimmermann est président-directeur général de Technologies Social Distancer Inc.

De plus, il est président-directeur général de CMP solutions mécaniques avancées, un fabricant de solutions mécaniques complètes situé à Châteauguay, au Québec (Canada), depuis 1969.

Jarred Knecht, CPA, CA et MBA, est directeur de l'exploitation chez Technologies Social Distancer Inc.

Il est aussi président de Électroniques Promark Inc., un fabricant sous-traitant d'appareils électroniques de Montréal, au Québec (Canada), depuis 1987.

John Soares est vice-président chez Technologies Social Distancer Inc. En outre, il est vice-président directeur de CMP solutions mécaniques avancées, un fabricant de solutions mécaniques complètes situé à Châteauguay, au Québec (Canada), depuis 1969.

