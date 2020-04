Soutien en ligne pour les magasins touchés par la crise COVID-19





Les magasins physiques sont actuellement en difficulté, seuls ceux qui ont des activités en ligne continuent. En guise de soutien pendant ce malaise économique, iPower offre gratuitement à ces magasins la possibilité d'obtenir un meilleur score dans les résultats de recherche de Google et sur d'autres moteurs de recherche.

En raison de cette crise sanitaire, les magasins déplacent leurs activités vers l'internet tant bien que mal. Pour les entreprises qui se mettent en ligne maintenant, mais aussi pour celles qui sont en ligne depuis longtemps, il est nécessaire qu'elles soient facilement trouvées dans les recherches via Google ou d'autres moteurs de recherche. Les magasins qui doivent fermer à cause de la crise que nous vivons actuellement et qui veulent promouvoir leurs activités en ligne ont le double avantage d'occuper une position élevée dans les résultats de recherche :

- Les clients existants qui sont obligés de commander en ligne trouveront le site web ou la boutique en ligne plus facilement,

- Les internautes qui ne connaissent pas l'entreprise et qui se retrouvent sur le site web ou la boutique en ligne via une requête de recherche, deviennent de nouveaux clients.

Gregory Liénard, PDG d'iPower : "Avec Keyboost, nous offrons un soutien externe aux sites web et aux boutiques en ligne depuis un certain temps déjà. Il en résulte que les recherches les plus importantes à leur sujet sont plus nombreuses dans les résultats de recherche de Google. Cela se traduit par plus de visiteurs, plus de clients potentiels et, s'ils commandent, plus de chiffre d'affaires. En ces temps économiquement difficiles, nous voulons offrir ce service gratuitement. Et ce, pendant au moins un mois au minimum, mais nous laisserons l'offre se poursuivre jusqu'à ce que les mesures de de confinement aient été levées et que l'économie reprenne ainsi son cours".

iPower a mis en place une page web distincte pour demander ce service : https://www.keyboost.fr/corona

Gregory Liénard : "De cette façon, nous pouvons identifier précisément les entreprises qui ont été touchées par la crise et qui demandent un soutien pendant cette période. Ensuite, nous laisserons le service se poursuivre jusqu'à ce que les fermetures forcées d'entreprises cessent et que l'économie se remette sur pied. Ils peuvent alors passer à un compte payant, cela va sans dire. Mais s'ils ne le font pas, ils auront au moins bénéficié de la période de gratuité pour limiter les dégâts pendant le ralentissement économique actuel. Nous espérons qu'en tant que société de services Internet, nous pourrons faire notre part pour que l'économie continue à tourner le plus possible".

Le cas pratique du commerce de vélos "Vélo électrique France" à Paris https://www.veloelectriquefrance.fr/

Le gérant du site https://www.veloelectriquefrance.fr/ qui, outre son magasin physique de vélos électriques, vend également en ligne raconte : "A l'annonce du confinement et donc la fermeture des commerces non essentiels, ma réaction a été de me concentrer davantage sur les ventes en ligne. Pour cela, il faut bien sûr une bonne visibilité sur Google. Heureusement, en tant que client du service Keyboost mon positionnement pour des mots-clés importants me permet de garder un chiffre d'affaires raisonnable en ces temps économiquement difficiles. On peut d'ailleurs mieux s'investir pour ces commandes passées en ligne, n'étant plus physiquement présent en boutique."

Pour plus d'informations ou une interview, veuillez contacter Gregory Liénard au +32 3 641 66 83 ou à l'adresse électronique gregory.lienard@ipower.eu.

A propos de nous

Keyboost a été développé et commercialisé par iPower, une agence numérique à service complet, fondée en 2000, dans le seul but d'offrir à votre entreprise un meilleur rendement. iPower est basé sur des résultats prouvés et poursuit sa propre voie, même si elle va à l'encontre de ce que les géants d'Internet tentent d'imposer au monde.

iPower a été nominé à plusieurs reprises par Deloitte comme l'entreprise technologique ayant la croissance la plus rapide, tant pour la Belgique que pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

