Travelers Canada annonce le programme de remise sur les primes d'assurance automobile





Travelers Canada, la division canadienne de The Travelers Companies, Inc. (NYSE: TRV), a annoncé aujourd'hui qu'elle offre à ses clients d'assurance automobile des particuliers une remise de 25 pour cent sur leur prime d'un mois par l'entremise de son nouveau programme de remise sur les primes d'assurance automobile. La compagnie créditera automatiquement les comptes des clients, leur offrant ainsi un allègement rapide et nécessaire en cette période. Le traitement de cette remise devrait commencer en mai pour la plupart des clients. Travelers Canada continuera d'évaluer le programme au fur et à mesure que de nouveaux renseignements seront communiqués au sujet des répercussions de la crise de la COVID-19 sur l'environnement de conduite et les réclamations automobiles.

« Nous avons observé une baisse des réclamations liées aux automobiles en avril puisque les Canadiens continuent de rester chez eux en ces temps difficiles, et nous pensons que cela devrait se poursuivre au cours du mois de mai, » explique Heather Masterson, présidente-directrice générale de Travelers Canada. « Beaucoup sont aux prises avec des difficultés financières, et nous espérons que notre nouveau programme de remise sur les primes d'assurance automobile offrira un allègement. Nous avons pris un certain nombre de mesures pour aider les clients, les courtiers et les communautés et nous continuerons de chercher des façons de les soutenir. »

En outre, Travelers Canada prolonge la couverture automobile pour les clients de tout le pays dont les responsabilités professionnelles temporaires incluent l'utilisation de leur véhicule personnel pour livrer de la nourriture, de l'épicerie, des articles de pharmacie ou des fournitures médicales.

Le programme de remise sur les primes d'assurance automobile vient s'ajouter aux initiatives de réponse à la COVID-19 de la compagnie. Entre autres initiatives, Travelers offre aux clients un soutien à la facturation, accélère les paiements de rémunération des courtiers admissibles, et a fait un don de 5 millions de dollars US pour aider les familles et les communautés touchées par la pandémie de COVID-19 en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Irlande. La compagnie continue aussi de collaborer avec les personnes qui sont aux prises avec des difficultés financières pour leur offrir des solutions propres à leurs circonstances uniques.

Pour en savoir plus sur la réponse de Travelers Canada à la maladie de la COVID-19, veuillez vous rendre sur le microsite dédié.

À propos de Travelers Canada

The Travelers Companies, Inc. (NYSE : TRV) est un important fournisseur en assurance de dommages, dans les secteurs Automobile, Habitation et Entreprises. Une composante de l'indice Dow Jones, Travelers compte environ 30 000 employés et a généré des revenus de l'ordre d'environ 32 milliards de dollars US en 2019. La Compagnie d'Assurance Travelers du Canada, la compagnie d'assurance générale Dominion du Canada, La Compagnie d'Assurance Saint-Paul (succursale canadienne) et La Compagnie d'Assurance Travelers du Canada sont les assureurs canadiens autorisés connus sous le nom de Travelers Canada.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.TravelersCanada.ca.

Communiqué envoyé le 22 avril 2020 à 12:25 et diffusé par :