Finalistes des 43es Prix du magazine canadien annoncés





TORONTO, le 22 avril 2020 /CNW/ - La Fondation des prix pour les médias canadiens (FPMC) a le plaisir de dévoiler les finalistes de la 43e édition des Prix du magazine canadien, y compris les publications en lice pour les prix du meilleur magazine.

Pour cette édition des prix, 174 magazines canadiens d'ouest en est - publiés en anglais et français, en format imprimé ou numérique - ont soumis les oeuvres de plus de 2 000 auteurs, éditeurs, photographes, illustrateurs, directeurs artistiques et autres créateurs. Les 124 juges bénévoles de la FPMC ont sélectionné un total de 179 candidatures soumises par quelque 64 publications canadiennes pour des prix dans 28 catégories rédactionnelles, visuelles, éditoriales et meilleurs magazines.

Consultez la liste complète des finalistes et lauréats.

GRANDS PRIX : MEILLEURS MAGAZINES

Trois publications ont été sélectionnées dans chacune des quatre divisions de Grand Prix : Meilleurs Magazines. Les finalistes sont:

Meilleur magazine : actualité, affaires, intérêt général

Meilleur magazine : service et art de vivre

Meilleur magazine : art, littérature et culture

Meilleur magazine : intérêt spécial

GRANDS PRIX

Il y a quatre grands prix, chacun décerné au magazine, rédacteur, éditeur, ou directeur artistique dont le travail exceptionnel mérite les plus grands honneurs.

Grand prix du magazine

Le Grand prix du magazine - la plus haute distinction décernée à une publication - sera octroyé à une publication parmi les quatre lauréats des prix du meilleur magazine, dévoilés lors de la remise des prix.

Grand prix de la rédaction

Ce prix est décerné à un rédacteur ayant eu un impact exceptionnel sur un magazine. Les rédacteurs finalistes sont Jocelyn Bell, Nicolas Langelier, et Dawn Calleja.

Grand prix du numéro

Le Grand prix du numéro récompense la qualité et l'originalité du contenu d'un numéro entier ainsi que sa pertinence pour les lecteurs. Les finalistes sont : Dînette Magazine (017-Duo), Le Trente (Novembre 2019), LSTW (LSTW #4), Maisonneuve (Summer 2019, The Climate Issue), Nouveau Projet (No.16), Toronto Life (A Critical Look at Sidewalk Labs), et University of Toronto Magazine (The Migration Issue).

Grand prix de la direction artistique

Ce prix convoité récompense l'excellence en direction artistique pour un numéro complet. Les directrices artistiques finalistes cette année sont: Eliane Cadieux (BESIDE: NUMÉRO 07) et Carolyne de Bellefeuille (LSTW: LSTW #4).

Grand prix de la page couverture

Ce prix vise à honorer l'équipe d'un magazine ayant créé une page couverture exceptionnelle, reflétant le travail de collaboration entre rédacteur en chef, directeur artistique et distributeur, pour maximiser l'expérience du lecteur. Les finalistes sont : Mathieu Lachapelle, Hélène Mallette (Dînette Magazine, 016 - Renouveau), Studio Feed (Esse arts + opinions, no. 97 - Appropriation), Amélie Chamberland, Charles Grandmont (L'actualité, La révolution végane), Edith Pelletier, Christian Blais, Charles Grandmont (L'actualité, Le prochain premier ministre ?) et Brett Gundlock, Studio Wyse, Stacey Gibson (University of Toronto Magazine, The Migration Issue).

Meilleur auteur émergent

Les juges ont choisi trois finalistes pour le prix du Meilleur auteur émergent. Ce prix est décerné à la personne dont les premières oeuvres publiées dans des magazines présentent un haut degré de maîtrise et présagent d'un avenir prometteur dans la profession. Les auteurs émergents de cette année sont :

FAITS SAILLANTS

64 publications ont obtenu des nominations dans les 28 catégories de prix

Toronto Life est en tête pour une deuxième année consécutive, avec 15 nominations.

est en tête pour une deuxième année consécutive, avec 15 nominations. Maclean's occupe le deuxième rang avec 14 nominations cette année

occupe le deuxième rang avec 14 nominations cette année The Walrus et L'actualité sont à égalité, au troisième rang, avec 12 nominations chacun

et sont à égalité, au troisième rang, avec 12 nominations chacun Grâce à trois nominations, Alec Castonguay de L'actualité est en tête parmi les créateurs. Plusieurs ont obtenu deux nominations chacun, incluant:

de est en tête parmi les créateurs. Plusieurs ont obtenu deux nominations chacun, incluant: Zander Sherman ( Report on Business )

( )

Troy Sebastian /nupqu _a·k_am_ ( The Walrus )

( )

Shannon Gormley ( Maclean's )

( )

Sabrina Myre ( ELLE Québec )

( )

Rowan McCandless ( The Fiddlehead , The Malahat Review )

( , )

Nicholas Hune-Brown ( Sharp )

( )

Emily Urquhart ( Room Magazine )

( )

Chris Nuttall-Smith (Toronto Life)

MAGAZINES LES PLUS CITÉS

Publication Nominations Toronto Life 15 Maclean's 14 The Walrus 12 L'actualité 12 Maisonneuve 8 Hazlitt 6 Report on Business 5 Nouveau Projet 5 Dînette Magazine 5 Chatelaine 5 Broadview 5

Air Canada EnRoute a obtenu 4 nominations.

Publications avec 3 nominations chacune: Alberta Views, Cottage Life, LSTW, Québec Science et The Malahat Review.

Publications avec 2 nominations chacune: BESIDE, Canada's History, Canadian Art, Canadian Geographic, Clin d'oeil, ELLE Québec, Esse arts + opinions, EXILE Quarterly, Geist, Grain Magazine, Inuit Art Quarterly, Le Trente, Prairie Fire, Room Magazine, Sharp, Today's Parent, University of Toronto Magazine et Xtra.

Prix de la Fondation pour contribution exemplaire

La Fondation des prix pour les médias canadiens a le plaisir d'annoncer que le Prix de la Fondation pour contribution exemplaire 2020 sera remis à Don Gillmor .

Né à Winnipeg au Manitoba, Don Gilmore est diplômé de l'Université de Calgary en 1977. Il est romancier, journaliste et auteur de livres pour enfants. Il a remporté 11 prix et 41 mentions d'honneur aux Prix du magazine canadien au cours de sa carrière.

Le Prix de la Fondation pour contribution exemplaire vise à souligner la contribution exceptionnelle d'un professionnel à l'industrie du magazine canadien. Don Gilmore incarne sans aucun doute cet esprit de dépassement, de dévouement et d'ingéniosité. Pour son apport exceptionnel à l'industrie canadienne du magazine, nous sommes honorés de lui remettre ce prix prestigieux. Toutes nos félicitations!

Félicitations aux finalistes des 43es Prix du magazine canadien . Visitez magazine-awards.com pour plus de détails et pour consulter la liste complète des finalistes par catégorie.

Nous demandons à tous les finalistes de nous envoyer un courriel d'ici le 1er mai afin de pouvoir leur envoyer des détails importants au sujet du gala. La date limite pour la modification des différentes contributions (uniquement par courriel) est également le 1er mai 2020.

Assistez au gala virtuel des Prix du magazine canadien

En raison de la COVID-19, la remise des Prix du magazine canadien sera présentée en format virtuel pour la première fois de l'histoire de la Fondation des prix pour les médias canadiens. Vous êtes ainsi conviés à assister au 43e gala annuel des Prix du magazine canadien depuis votre maison, en direct sur votre écran d'ordinateur.

L'événement sera présenté sur plateforme numérique, avec cette qualité de production supérieure à laquelle notre équipe vous a habitués année après année. Le gala sera animé par un maître de cérémonie, il y aura une présentation multimédia, de la musique et des invités spéciaux. Les gagnants auront aussi l'occasion d'offrir un discours de remerciement virtuellement. Les prix de 1 000 $ (remis aux gagnants des médailles d'or dans les catégories individuelles) et les certificats seront envoyés aux lauréats par la poste après l'événement.

Une équipe entière de techniciens et de professionnels est nécessaire pour produire un tel événement virtuel en direct. La Fondation accepte donc en ce moment les dons (en fonction de ce que vous pouvez donner - nous suggérons 25 $) pour remplacer la vente de billets. La Fondation est un petit organisme de charité, et les dons sont essentiels pour nous permettre d'honorer convenablement les finalistes et lauréats lors de notre gala virtuel.

Présenté depuis 1977, le gala des Prix du magazine canadien souligne les réalisations exceptionnelles des journalistes, photographes, illustrateurs et autres professionnels de la presse qui informent, éduquent et inspirent les Canadiens ici et à travers le monde. Il s'agit de l'événement annuel le plus attendu de l'industrie. Avec votre soutien, la Fondation est déterminée à poursuivre cette longue tradition.

La meilleure façon de nous aider est de faire un don par le biais de CanaDon . Le processus est simple et sécuritaire, et un reçu est remis pour tout don de 3 $ ou plus. Nous vous remercions de votre générosité.

Le gala aura lieu début juin. La date ainsi que les détails de l'événement seront bientôt annoncés.

Faites un don maintenant à CanaDon.org.

REMERCIEMENTS

La FPMC remercie chaleureusement le gouvernement du Canada, le conseil des arts de l'Ontario, Ontario Créatif et la Fondation de Reader's Digest pour leur soutien. Nous sommes aussi reconnaissants du soutien de nos partenaires Candescent, CCR Solutions, Cision, Magazines Canada, et Very Good Studios.

Nous remercions également le directeur artistique John Montgomery, créateur de l'identité visuelle des 43es Prix du magazine canadien.

