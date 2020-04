Les candidatures pour le Prix Union européenne-Canada pour jeunes journalistes sont acceptées jusqu'au 30 septembre 2020





OTTAWA, le 21 avril 2020 /CNW/ - En raison de la situation extraordinaire de santé publique actuelle causée par la pandémie de COVID-19, la date limite des candidatures pour l'édition 2020 du Prix UE-Canada pour les jeunes journalistes a été prolongée jusqu'au 30 septembre.

Le voyage d'étude sera reporté à 2021, sujet à changement en fonction du calendrier de levée des restrictions de voyage actuelles en Europe et au Canada.

Le Prix UE-Canada pour jeunes journalistes vise à reconnaître le talent journalistique exceptionnel des jeunes canadiens. Chaque année depuis 2001, trois candidat(e)s sont sélectionné(e)s pour participer à un voyage d'étude d'une semaine auprès de différentes institutions européennes, de la mission du Canada auprès de l'UE, et de divers médias à Bruxelles. Les lauréat(e)s auront l'opportunité d'assister au point presse journalier de la Commission européenne. Tous les frais sont payés par la Délégation de l'Union européenne au Canada. Les gagnants bénéficieront également d'une adhésion d'un an à l'Association Canadienne des Journalistes ou du renouvellement de leur adhésion à l'ACJ pour une durée d'un an.

Avant le voyage, les lauréat(e)s seront invité(e)s à une cérémonie de remise des prix co-organisée avec le Bureau du Président de la Chambre des communes et l'ACJ à Ottawa.

Le Prix UE-Canada vise à renforcer les liens entre Européens et Canadiens et à sensibiliser les nouvelles générations d'étudiants et de journalistes canadiens aux activités de l'Union européenne.

Les lauréat(e)s sont tenu(e)s de présenter un exemple de leur travail et de faire la chronique, en ligne ou à l'écrit, de leur expérience durant leur voyage-étude ou à leur retour (par exemple, des articles écrits, des blogs, ou sur les réseaux sociaux).

Eligibilité:

Pour être admissibles, les étudiant(e)s doivent être:

Inscrits dans une université / établissement d'enseignement post secondaire ou actifs dans le domaine du journalisme

Avoir entre 18 et 30 ans

Avoir la citoyenneté canadienne ou être résident(e)s permanent(e)s

Toute candidature doit inclure:

1. Exemple de travail



Les candidat(e)s sont invité(e)s à soumettre un exemple de leur travail, en anglais ou en français, se concentrant sur l'Union européenne ou les relations entre l'Union européenne et le Canada .

. Conditions :

Sujet imprimé : articles d'actualité ou d'opinion d'un maximum de 1 000 mots, non publiés ou publiés dans les 10 mois précédant la date de soumission.



Format audio-visuel : rapports d'actualité d'une durée maximale de 90 secondes ou mini-documentaires d'une durée comprise entre 4 et 5 minutes.



La date de production de texte ou de reportage non-publié doit être précisée. Dans le cas de texte publié ou de reportage diffusé, la date et le nom de la publication doivent être indiqués.

Le jury portera une attention particulière aux qualités journalistiques et au talent, à la recherche rigoureuse, la véracité des faits, et la pertinence du sujet pour l'Union européenne et ses relations avec le Canada .

2. Lettre de motivation

Les candidat(e)s doivent présenter une lettre de motivation détaillant clairement les sujets spécifiques sur lesquels ils envisagent d'écrire durant leur visite ou à leur retour d' Europe , ainsi que l'endroit où leur travail sera présenté (media, réseaux sociaux, blog, etc.)

, ainsi que l'endroit où leur travail sera présenté (media, réseaux sociaux, blog, etc.) Les gagnant(e)s auront une totale liberté éditoriale et, tandis que la Délégation et l'Association Canadienne des Journalistes conserveront le droit de publier / reproduire leur travail afin de promouvoir le programme dans les années à venir, les appliquant conserveront les droits de propriété intellectuelle de leur travail.

La lettre doit également inclure les raisons de l'application, ainsi que les avantages dont le participant s'attend à bénéficier en prenant part à ce voyage d'étude.

3. Curriculum vitae

4. Preuve de citoyenneté canadienne ou de statut de résident(e) permanent(e)

La date de clôture des candidatures est le 30 septembre 2020



Veuillez noter que les demandes incomplètes, p.ex. les demandes reçues sans la totalité des documents décrits ci-dessus ne seront pas considérées. Pour les candidatures comprenant du matériel audiovisuel, veuillez nous faire parvenir un lien par email.

Les applications doivent être envoyées par email à l'adresse DELEGATION-CANADA-POL@eeas.europa.eu



Sélection finale par le jury:

Le Jury, composé de représentants de la Délégation européenne, de journalistes professionnels et d'universitaires, sélectionnera les meilleurs articles reçus. Les décisions du Jury seront finales. Les trois lauréats seront informés directement.

Le voyage d'étude aura lieu en 2021 (à une date qui sera annonceé)

Établie en 1976, la Délégation de l'Union européenne au Canada est une mission diplomatique à part entière et donc le point de contact naturel au Canada entre l'UE et les autoritées canadiennes. Elle dispose également d'un mandat de diplomatie publique visant à améliorer la connaissance et la compréhension de l'Union européenne ainsi que des relations UE-Canada.

L'ACJ est la plus grande organisation professionnelle nationale du Canada pour les journalistes de tous les médias, représentant plus de 700 journalistes à travers le pays. Le rôle principal de l'ACJ est de fournir un développement professionnel de haute qualité à ses membres et de défendre l'intérêt public.

