Northern Data AG annonce un nouveau client américain de 100 MW

Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87), l'un des prestataires de solutions de calcul à haute performance (HPC) les plus importants au monde, annonce aujourd'hui un nouveau client pour la fourniture de 100 mégawatts de puissance HPC par le biais de sa nouvelle installation au Texas.

Ce nouveau client est le premier client américain de Northern Data AG. Il sera servi par le centre de données HPC le plus important au monde et basé au Texas. Il est prévu que le centre sera opérationnel de manière imminente.

Le centre de données HPC au Texas de Northern Data fera figure de leader mondial. Il est construit et développé sur une surface de plus de 40 hectares, ce qui correspond à environ 57 terrains de football. Les clients internationaux ont désormais signé les contrats avec une durée d'environ 5 à 10 ans pour un total de 450 mégawatts maximum, ce qui signifie que près de la moitié de la cible d'un gigawatt aura été obtenue d'ici la fin 2020. L'entreprise continue de prévoir une capacité utilisée totale d'un gigawatt sur le site texan d'ici la fin de l'année, ainsi que le développement du site pour atteindre jusqu'à 3,6 gigawatts au cours des années à venir.

« Après avoir signé des multinationales pour notre site le plus récent au Texas, ce premier client américain local représente un autre accomplissement de taille pour notre équipe aux États-Unis. À eux seuls, ces 100 MW sont équivalents à plusieurs capacités de la plupart des centres de données dans le monde », explique Aroosh Thillainathan, PDG de Northern Data AG. « Ceci reflète notre position en tant que leader mondial des solutions HPC de grande échelle. »

Lors de la phase initiale, le nouveau partenaire de Northern Data réalisera 30 millions USD supplémentaires en dépenses d'investissement. Northern Data planifie actuellement de mettre le client en ligne d'ici la deuxième moitié de l'année 2020.

La société est également en cours de négociations finales avec des clients de premier ordre supplémentaires et reste confiante que la cible d'utilisation de capacité totale d'un gigawatt sera atteinte d'ici la fin de l'année 2020.

À propos de Northern Data :

Northern Data AG construit et offre des solutions d'infrastructure globales dans le domaine du calcul haute performance (HPC), en proposant des solutions dans les secteurs de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle, de l'analyse des big data, des applications blockchain, de la diffusion de jeu et autres. Opérationnelle sur le plan international, la société a évolué suite à la fusion de German Northern Bitcoin AG et American Whinstone US, Inc. et elle fait désormais figure de leader reconnu dans la fourniture de solutions HPC dans le monde entier. La société propose des solutions stationnaires, dans des grands centres de données de pointe, ainsi que dans des centres de données mobiles de pointe, qui peuvent être situés à n'importe quel emplacement dans le monde. Ainsi, elle combine ses propres logiciels et matériels aux concepts intelligents pour assurer un approvisionnement énergétique durable. Au Texas, Whinstone construit actuellement le centre de données HPC le plus grand aux États-Unis et, simultanément, l'installation consacrée aux solutions HPC la plus importante au monde.

Avis de non-responsabilité :

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente, ni une sollicitation d'offre d'acheter ou de souscrire à tes titres de Northern Data AG et ne constitue pas un prospectus de Northern Data AG. Les informations contenues dans ce communiqué de presse ne visent pas à former la base d'une décision financière, légale, fiscale ou autre. Un investissement ou toute autre décision ne doit pas être fait uniquement sur la base de ce communiqué de presse. Comme pour toutes les questions commerciales ou concernant un investissement, veuillez consulter un professionnel qualifié. Ce communiqué de presse et les informations contenues en cela ne sont pas destinés à être distribués, directement ou indirectement, aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

