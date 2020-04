Ecolog International annonce le lancement d'Eco-Care Solution pour aider les secteurs public et privé à assurer une continuité économique progressive dans le sillage de la pandémie de COVID-19





- Eco-Care Solution d'Ecolog vise à répondre au secours et au redressement tant nécessaires dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

- Dépistage et diagnostic rapides (RSD), désinfection intelligente, isolement et soins (RCP), constituent les principaux piliers des services.

- Les services servent à réduire la charge sur les systèmes de santé, à fournir une capacité médicale « propre » et à soutenir les mesures des secteurs public et privé pour relancer les flux économiques.

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 20 avril 2020 /PRNewswire/ -- ECOLOG International, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services intégrés, de technologies, de solutions environnementales, d'énergie, de logistique, d'ingénierie et de construction, a annoncé le lancement d'Eco-Care Solution pour aider les secteurs public et privé à assurer une continuité économique progressive suite à la pandémie de COVID-19.

La solution comprend trois piliers principaux :

i) Dépistage et diagnostic rapides (Ecolog ? RSD) : un système complet, tirant parti d'une flotte de stations de dépistage rapide réparties sur des sites essentiels et un réseau de laboratoires connectés pour mener des tests de diagnostic complémentaires.

ii) Solution de désinfection intelligente : comprend la désinfection des équipements avant l'accueil et la désinfection du site.

iii) Rapid Care Parktm : la solution intégrée fournira des services de bout en bout, dont une ventilation souple et une capacité de soins intensifs, afin de réduire la charge sur le système de santé alors que les pays traversent cette épreuve, et de permettre aux hôpitaux et aux cliniques d'allouer les « capacités propres » aux activités essentielles.

L'entreprise prévoit ? en coordination avec les autorités respectives ? de déployer Eco-Care Solution rapidement et à l'échelle appropriée, car cela s'inscrit dans le cadre des projets à venir de divers pays, à savoir, réamorcer progressivement l'économie. Elle négocie également avec le secteur industriel pour contribuer à augmenter la productivité et la capacité avec prudence et avec toutes les mesures de soin et de sécurité.

Concernant cet accord, Ali Vezvaei, le PDG du groupe Ecolog International, a déclaré : « La pandémie de COVID-19, la plus importante crise sanitaire mondiale de notre époque, oblige les nations à sacrifier leurs moyens de subsistance et leur prospérité économique pour protéger des vies. Pendant cette période délicate, Ecolog continue d'oeuvrer à un seul objectif : aider les secteurs public et privé et se mettre au service de la société. Pour ce faire, nous faisons appel à la science, nous tirons parti de tous nos atouts, de notre expertise et allons collaborer étroitement avec nos partenaires.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1157074/Ecolog_International.jpg

Contact

Téléphone : +971 (0)4 299 4500

press@ecolog-international.com

www.ecolog-international.com

Communiqué envoyé le 20 avril 2020 à 10:14 et diffusé par :