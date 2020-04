The Consumer Goods Forum annonce le nom du successeur de son directeur général : Peter Freedman laisse sa place à Wai-Chan Chan





PARIS, 20 avril 2020 /PRNewswire/ -- The Consumer Goods Forum (CGF) annonce le départ de Peter Freedman après plus de six ans au poste de directeur général (DG). Wai-Chan Chan, actuellement co-directeur du département vente au détail et biens de consommation et associé principal chez Oliver Wyman, doit lui succéder. À l'issue d'un processus d'intégration déjà planifié, M. Freedman quittera ses fonctions de DG le 1er juin 2020.

Peter Freedman a rejoint le CGF au poste de directeur général en janvier 2014. Ozgur Tort et Emmanuel Faber, co-présidents du conseil d'administration du CGF, déclarent : « Le conseil d'administration est extrêmement reconnaissant envers Peter pour sa gestion de l'organisation au cours des dernières années. Durant son mandat, le CGF est devenu une force unique dans l'industrie, ce qui a permis à la collaboration internationale entre fabricants et détaillants organisée par des PDG d'entraîner des changements positifs. Peter Freedman a également su réunir une superbe équipe de collaborateurs au sein du CGF, tout en garantissant une augmentation constante du nombre de ses membres ainsi que la solidité de sa position financière. Il laisse derrière lui une organisation bien placée pour soutenir l'industrie dans sa gestion des nombreux défis et opportunités qui l'attendent, notamment les implications de la pandémie actuelle. »

Peter Freedman affirme : « Diriger le CGF est sûrement l'un des meilleurs métiers du monde. Ce fut un privilège pour moi de collaborer avec tant de dirigeants à la fois passionnément convaincus que les sociétés du secteur de la consommation doivent être une force positive et prêts à investir énormément de temps et d'énergie pour créer ensemble des changements positifs. Je voudrais remercier les nombreux dirigeants de nos sociétés membres du monde entier qui, en participant à nos groupes de travail et à nos rencontres, ont fait du pouvoir de la collaboration une réalité. Je voudrais enfin remercier le comité de direction du CGF et tous les membres du personnel d'avoir donné autant d'eux-mêmes à l'organisation et d'avoir rendu le travail à leurs côtés si agréable. »

Wai-Chan Chan apporte à l'organisation plus de 25 ans d'expérience en biens de consommation emballés et en vente au détail, dans le monde entier et plus particulièrement en Asie et dans la « Grande Chine ». Chez Oliver Wyman, il s'occupe de clients issus des industries de l'alimentation, de l'hygiène et de la beauté, ainsi que de la vente et des biens spécialisés, et confrontés à divers problèmes stratégiques, opérationnels et organisationnels. Avant de rejoindre Oliver Wyman, Chan a travaillé comme associé chez McKinsey & Company, administrateur chez OC&C Strategy Consultants et responsable régional pour l'Asie du Nord auprès du détaillant Dairy Farm, où il a géré les enseignes Wellcome, 7-Eleven et Mannings. Il a également occupé le poste d'administrateur non-exécutif, notamment au conseil d'administration de Bellamy's Organic, l'un des principaux fournisseurs d'alimentation infantile basés en Australie.

« L'expérience, la personnalité et les qualités de direction de Wai-Chan Chan le qualifient parfaitement pour guider le CGF vers sa nouvelle phase de développement », expliquent Ozgur Tort et Emmanuel Faber. « Avec l'établissement de notre nouveau modèle de gouvernance Coalitions of Action, le CGF est désormais encore mieux placé pour aider l'industrie à améliorer son impact collectif dans le cadre de ses objectifs de changement positif. Sa capacité à rassembler les PDG et les dirigeants de l'industrie en fait également un forum inestimable et unique de partage des bonnes pratiques, comme nous le découvrons actuellement au coeur de la crise du COVID-19. Tout indique qu'après la crise, le programme du CGF contribuera encore davantage à garantir la confiance des consommateurs dans l'industrie. »

Wai-Chan Chan déclare : « Ayant eu l'occasion de m'impliquer dans le CGF au cours des dernières années, j'ai pu constater directement les capacités et le potentiel de cette organisation à rassembler l'industrie et à agir comme force positive, en Asie comme dans le reste du monde. De nombreux progrès ont été réalisés, mais il reste encore beaucoup à accomplir et je suis enthousiaste à l'idée de faire progresser l'impact de l'organisation sur les parties prenantes et de surmonter les défis qui apparaîtront dans les deux années à venir. »

À propos du Consumer Goods Forum

The Consumer Goods Forum (CGF) est un réseau d'industries mondial et paritaire dont les membres souhaitent encourager l'adoption mondiale de pratiques et de standards utiles au secteur international des biens de consommation. Il rassemble à lui seul les PDG et comités de direction de quelque 400 détaillants, fabricants, prestataires de services et autres parties prenantes répartis dans 70 pays, reflétant ainsi la diversité de l'industrie en matière de localisation, d'échelle, de catégories et de formats de produit. Les ventes combinées de ses sociétés membres atteignent un volume de 3 500 milliards d'euros et ces dernières emploient près de 10 millions de personnes à travers le monde, sans compter les quelque 90 millions d'emplois apparentés émaillant toute la chaîne de valeur. Le CGF est dirigé par un conseil d'administration regroupant plus de 50 PDG fabricants et détaillants.

Pour plus de renseignements, consultez la page : www.theconsumergoodsforum.com.

