MISE À JOUR -- Les étudiantes et étudiants demandent à être inclus dans la Prestation canadienne d'urgence

OTTAWA, 17 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire, qui, pour la plupart, ne travaillent pas pendant l'année scolaire ou occupent des emplois contractuels se terminant à la fin du mois d'avril, ne sont pas admissibles à la Prestation canadienne d'urgence, qui a pour but d'aider les personnes perdant leur revenu en raison de la COVID?19.



Le gouvernement fédéral a publié les critères d'admissibilité à la Prestation canadienne d'urgence la semaine passée et a précisé que les personnes qui ne travaillent pas actuellement et qui ne perdent pas de revenus à cause de la COVID?19 ne sont pas admissibles à la prestation de 2 000 $ par mois. Cette restriction touchera en grande partie les étudiantes et étudiants qui ont commencé à chercher un emploi d'été puisque leur trimestre d'hiver touche à sa fin.



« Les étudiantes et étudiants sont une population active unique. Les critères actuels d'admissibilité à la Prestation canadienne d'urgence ne tiennent pas compte des défis particuliers auxquels fait face la population étudiante et à la situation qu'elle devra affronter cet été étant donné la crise actuelle, a déclaré Sofia Descalzi, présidente de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants. Les étudiantes et étudiants dépendent des emplois d'été non seulement pour payer leur loyer, leur épicerie et d'autres frais de subsistance, mais également pour mettre de l'argent de côté en vue de leur prochaine année d'étude. Ils ne pourront pas le faire cet été. »



Alors que la population canadienne continue d'observer les mesures de distanciation sociale, le gouvernement fédéral doit garantir que tous les étudiants et étudiantes seront admissibles à recevoir 500 $ par semaine s'ils ne peuvent pas trouver d'emploi, soit par l'intermédiaire de la Prestation canadienne d'urgence, soit par la création d'une prestation semblable destinée à tous les étudiants et étudiantes de niveau postsecondaire.



La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants exhorte le gouvernement fédéral à inclure tous les étudiants et étudiantes dans son Plan d'intervention économique et elle continue de soutenir les étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire et de plaider en leur nom pendant l'épidémie de COVID?19. Vous trouverez plus d'information à cfs-fcee.ca/covid-19/ .

La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants unit plus de 500 000 membres et plus de 60 associations étudiantes des collèges et universités de toutes les régions du pays, notamment tous les étudiants et étudiantes de l'Université Ryerson.

