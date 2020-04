La Fondazione Internazionale Menarini crée une nouvelle bibliothèque « virtuelle » sur le Covid-19 à l'intention des médecins et des infirmières : il leur suffit d'un clic pour consulter les études choisies par Nobel Ignarro





FLORENCE, Italie, 17 avril 2020 /PRNewswire/ -- Créée par la Fondation internationale Menarini, la collection des publications scientifiques les plus distinguées et les plus influentes sur la Covid-19, sélectionnée et constamment mise à jour sous la direction du Prix Nobel de médecine Louis J. Ignarro, membre du Comité scientifique de la Fondation, est disponible sur le site www.en.fondazione-menarini.it. Unique en son genre et totalement libre d'accès, la bibliothèque permet aux professionnels de la santé du monde entier d'accéder facilement et rapidement à des données et informations vérifiées. Plus d'une centaine de publications sont d'ores et déjà incluses dans la bibliothèque en ligne, laquelle a également été enrichie d'interviews vidéo des principaux experts internationaux. Avec cette initiative, la Fondation Menarini poursuit sa mission de promotion de l'éducation scientifique et garantit à tous les professionnels de la santé la possibilité de se former et de se perfectionner en ligne. Les articles scientifiques sont rassemblés et classés dans une base de données facilement et rapidement accessible : un clic suffit pour consulter les études, toutes triées par thème : des essais en cours à l'épidémiologie, en passant par les cliniques ou encore les traitements et les directives officielles.

« Nous vivons tous le plus affreux cauchemar mondial de notre vie, estime Ignarro. Le Coronavirus, responsable du COVID-19, est un virus très contagieux et virulent qui a complètement changé notre vie en très peu de temps. Face à cette tragédie, la Fondation Menarini prend l'initiative de publier une liste actualisée et sélectionnée des articles les plus pertinents choisis parmi les plus importantes revues médicales internationales. Nous espérons vraiment que vous apprécierez ce service et qu'il vous permettra d'éclairer votre compréhension de ce sujet important, mais complexe ».

« L'existence d'un outil facilement accessible, clair et homologué devient d'autant plus nécessaire que la situation d'urgence que nous vivons face au coronavirus complique grandement, voire suspend, toutes les activités habituelles de perfectionnement professionnel », ajoute Andrea Cossarizza, présidente de la Société internationale pour l'avancement de la citométrie. « La bibliothèque multimédia "virtuelle" spécialisée sur le coronavirus est un outil utile pour guider tous les professionnels de la santé qui sont impliqués de diverses manières dans la lutte contre le Covid-19 à travers le grand nombre de publications scientifiques. Elle contribue ainsi à l'acquisition de connaissances sur le coronavirus ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1156415/Louis_Ignarro___Nobel_Prize_recipient.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1156432/Fondazione_Internazionale_Menarini_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 16 avril 2020 à 22:48 et diffusé par :