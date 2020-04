MolecuLight annonce une alliance stratégique avec Tissue Analytics pour intégrer sa plateforme MolecuLight i:X® aux principales plateformes DME/DSE





Désormais, les images de fluorescence, les films et les mesures numériques des plaies des patients de MolecuLight i:X peuvent être sauvegardés et sont accessibles avec des systèmes DME/DSE par le biais de la plateforme de Tissue Analytics

TORONTO et BALTIMORE, Maryland, 16 avril 2020 /CNW/ - MolecuLight Inc., le leader de l'imagerie de fluorescence au point d'intervention pour la détection en temps réel des bactéries dans les plaies, annonce l'intégration de son système MolecuLight i:X® à la plateforme interconnectée de Tissue Analytics pour une intégration transparente avec les principales plateformes DME (dossier médical électronique) / DSE (dossier de santé électronique). Tissue Analytics est une solution logicielle cloud optimisée par l'intelligence artificielle qui permet aux prestataires de soins de surveiller et de mesurer automatiquement la guérison des plaies. Pour les sites cliniques utilisant à la fois MolecuLight et Tissue Analytics, les cliniciens spécialisés dans les soins des plaies peuvent désormais charger facilement, vers le dossier du patient dans le DME/DSE, les images standard et de fluorescence capturées au point d'intervention avec MolecuLight i:X. Les plateformes intégrées permettent aux cliniciens d'optimiser leur flux de travail et de documenter numériquement les blessures de leurs patients. En plus de l'intégration avec Tissue Analytics, MolecuLight lance des capacités d'intégration directe entre son système MolecuLight i:X et plusieurs plateformes DME/DSE de premier plan.

«?Alors que l'utilisation de notre plateforme MolecuLight i:X se développe rapidement dans de nombreux établissements de santé, il en va de même de la nécessité d'intégrer dans le DSE nos images standard, nos images de fluorescence et nos mesures numériques des plaies?», a déclaré Anil Amlani, PDG de MolecuLight. «?Nous sommes fiers d'annoncer notre alliance stratégique avec Tissue Analytics qui permettra une intégration dans une grande variété de plateformes DME/DSE afin de documenter les plaies des patients, et notamment les mesures des plaies et les changements de la charge bactérienne. Le dispositif MolecuLight i:X est le seul appareil au point d'intervention permettant aux cliniciens de capturer des images de plaies qui montrent la présence de bactéries cliniquement significatives. Elles sont extrêmement utiles pour éclairer la prise de décision clinique afin de garantir la voie la plus rapide vers la guérison. L'intégration avec Tissue Analytics facilitera grandement l'intégration de ces informations supplémentaires dans les protocoles de documentation existants.?»

Les plateformes intégrées de MolecuLight - Tissue Analytics offrent des capacités supplémentaires, parmi lesquelles :

La possibilité pour les cliniciens de comparer la fluorescence et les mesures des plaies capturées lors de la précédente évaluation d'un patient, afin de mieux évaluer la progression de la plaie et l'efficacité du traitement

Amélioration de la documentation numérique et du flux de travail

Transfert sans fil des données des images et des mesures à l'aide des API intégrées de Tissue Analytics dans l'application i: X

Les établissements utilisant plusieurs dispositifs MolecuLight i: X à plusieurs endroits peuvent stocker et récupérer les images et les mesures des plaies des patients vers et depuis le DME/DSE

à plusieurs endroits peuvent stocker et récupérer les images et les mesures des plaies des patients vers et depuis le DME/DSE Conformité à la loi HIPAA (aucune information relative au patient n'est enregistrée sur le dispositif MolecuLight i: X )

) Les images de fluorescence améliorant la précision de l'évaluation des plaies pour identifier les plaies contenant des bactéries à 104 CFU/g et plus sont chargées dans le dossier du patient. Elles fournissent un ensemble de données plus complet permettant aux cliniciens de prendre des décisions et de proposer des plans de traitement avisés et concrets.

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. (www.moleculight.com) est une société privée d'imagerie médicale qui a mis au point et commercialise sa plateforme technologique exclusive d'imagerie par fluorescence dans de nombreux marchés cliniques. Le premier appareil disponible à la vente de MolecuLight, le système d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X®, et ses accessoires sont utilisés pour la détection des bactéries et la mesure numérique des plaies, et pour fournir un outil de diagnostic portable au point d'intervention pour le marché mondial des soins des plaies. Le MolecuLight i:X fournit aux cliniciens des informations sur les caractéristiques fluorescentes des plaies contenant des bactéries afin de les aider à établir un meilleur diagnostic et à prendre de meilleures décisions thérapeutiques. La société commercialise également sa plateforme technologique unique d'imagerie de fluorescence pour d'autres marchés dont les besoins non satisfaits sont pertinents à l'échelle mondiale, notamment la sécurité alimentaire, les produits cosmétiques grand public et d'autres marchés industriels clés.

MolecuLight exerce ses activités dans le monde entier par le biais de son siège social, MolecuLight Inc. (Canada), et de ses filiales présentes dans divers pays, dont MolecuLight Corp. (États-Unis), MolecuLight GmbH (Allemagne), MolecuLight France, MolecuLight UK Ltd., MolecuLight Italy S.R.L. et MolecuLight Holland B.V. Chacune de ces entités est soutenue par les équipes locales de vente et d'applications cliniques de MolecuLight qui effectuent des démonstrations cliniques et dispensent le programme de formation complet de MolecuLight pour accompagner les clients et l'adoption continue du dispositif i:X.

À propos de Tissue Analytics

Tissue Analytics, Inc. (www.tissue-analytics.com) développe des solutions logicielles optimisées par l'intelligence artificielle conçues pour servir les cliniciens, l'industrie, les payeurs de services de santé et les acteurs du secteur de la recherche dans divers domaines thérapeutiques. La plateforme utilise les meilleurs outils d'apprentissage automatique et de vision artificielle pour optimiser les flux de documentation et améliorer la qualité des données des dossiers médicaux électroniques (DME). Tissue Analytics, Inc. a été créée en 2014 et est située à Baltimore, dans le Maryland, avec un bureau satellite à Kansas City, dans le Missouri.

