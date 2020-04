Desjardins s'associe à l'Appui pour soutenir les proches aidants





MONTRÉAL, le 16 avril 2020 /CNW Telbec/ - Pour faire face à l'augmentation des demandes d'aide au service Info-aidant, Desjardins et l'Appui s'associent pour déployer de nouvelles ressources au bénéfice des proches aidants. La coopérative apporte son soutien financier à la consolidation du service à hauteur de 300 000 dollars.

Desjardins soutient l'Appui

« Desjardins a été touché par les informations que nous avons véhiculées dans les médias et a souhaité soutenir les proches aidants », indique Guillaume Joseph, directeur général de l'Appui. « Au-delà du soutien financier, qui vient compléter celui du gouvernement du Québec et de la Famille Lucie et André Chagnon et qui permettra d'accroître nos ressources, la participation d'un partenaire comme Desjardins est aussi une belle reconnaissance du rôle des proches aidants », se réjouit-il.

Un investissement pour consolider le service Info-aidant

Cet appui contribuera notamment à la bonification du service d'écoute, de soutien et de références en intégrant, en particulier, des ressources additionnelles les fins de semaine. « Le Mouvement Desjardins a toujours été sensible au rôle essentiel que jouent les proches aidants auprès des familles et dans notre société, et le contexte actuel accentue la valeur de leur contribution. Je suis très fier que Desjardins soit engagé dans la consolidation du service Info-aidant afin de répondre aux besoins des personnes vulnérables, dont les aînés, et de leurs familles », précise Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Le service Info-aidant est désormais disponible 7 jours sur 7 pour faire face à l'augmentation des besoins des proches aidants face à la COVID-19 et au confinement (près de 30 % de sollicitations en plus en mars 2020 comparativement à mars 2019 - par appels, boîte vocale et courriels -). « Nous avons mis en place les moyens nécessaires pour que notre service continue d'accompagner les proches aidants, et être disponible tous les jours pour eux était essentiel. Le contexte de pandémie multiplie les enjeux psychosociaux et beaucoup d'aidants nous contactent car ils ont besoin de plus d'écoute et de conseils qu'à l'ordinaire », contextualise Guillaume Joseph.

« Info-aidant est un service concret, accessible sur l'ensemble du territoire québécois. Nous réalisons annuellement environ 20 000 interventions et nous sommes en croissance constante depuis l'ouverture », rappelle-t-il, avant de conclure : « Pouvoir développer ce service est une excellente nouvelle ! ».

Pour contacter le service Info-aidant

Au téléphone : 1 855 852-7784

Par courriel : info-aidant@lappui.org

Service ouvert tous les jours de 8 h à 20 h

À propos du service Info-aidant

Info-aidant est un service téléphonique d'écoute, d'information et de références professionnel, confidentiel et gratuit. Il s'adresse aux proches aidants et à leur entourage, aux intervenants et aux professionnels de la santé.

À propos de l'Appui

Fondé en 2009, l'Appui pour les proches aidants est un organisme à but non lucratif financé par le Gouvernement du Québec et la Famille Lucie et André Chagnon. Le mandat principal de l'Appui pour les proches aidants consiste à soutenir le déploiement de services d'information, de formation, de soutien psychosocial et de répit, par le financement des organismes présents dans les milieux. L'Appui agit aussi à titre d'agent de mobilisation et de concertation des différents acteurs qui se consacrent au soutien des proches aidants et qui participent à améliorer leur qualité de vie. Cette mission est réalisée nationalement, mais aussi grâce à 17 Appuis régionaux déployés partout au Québec, ainsi qu'à une entente spécifique de développement pour les Terres-Cries-de-la-Baie-James.

À propos de Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de 313,0 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

Sources : Chiffres du service Info-aidant - www.lappui.org

