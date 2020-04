Weatherford apporte une mise à jour financière et annonce son intention de se radier de la cote de la Bourse de New York





HOUSTON, 15 avril 2020 /PRNewswire/ -- (OTCPINK : WFTLF) Weatherford International plc (« Weatherford » ou la « Société ») a communiqué, aujourd'hui, une mise à jour de ses résultats attendus pour le premier trimestre 2020 et a annoncé son intention de se radier de la cote de la Bourse de New York (« NYSE »).

MISE À JOUR FINANCIÈRE

Malgré un environnement difficile, les résultats financiers préalables de la Société se sont améliorés au cours du premier trimestre 2020 grâce à des initiatives d'exploitation et de réduction des coûts.

Les résultats financiers préalables de la Société pour le premier trimestre 2020 sont les suivants :

Un chiffre d'affaires oscillant entre 1 190 millions $ et 1 210 millions $ ;

Une perte nette imputable à Weatherford se situant entre 185 millions $ et 210 millions $ ;

se situant entre 185 millions $ et 210 millions $ ; Un EBITDA ajusté, mesure non conforme aux PCGR, oscillant entre 160 millions $ et 170 millions $ ;

Une trésorerie issue de l'exploitation se chiffrant entre 5 millions $ et 25 millions $ et des dépenses en capital se chiffrant entre 30 millions $ et 40 millions $ ; et

Une trésorerie disponible, mesure non conforme aux PCGR, se situant entre 15 millions $ négatifs et 25 millions $ négatifs, comprenant les paiements de près de 80 millions $ principalement liés à la restructuration financière de l'exercice précédent et aux activités de développement de l'entreprise en cours.

Les répercussions de la pandémie de COVID-19 et les mesures prises récemment par certains pays producteurs ont entraîné un chamboulement sans précédent dans l'équation de l'offre et de la demande de pétrole, ce qui s'est traduit par une chute abrupte des prix des matières premières et par des réductions importantes des plans de dépenses en immobilisations des sociétés d'exploration et de production. En réaction à cela, Weatherford a étoffé ses initiatives de réduction des coûts par un certain nombre de mesures, notamment :

Des réductions temporaires de 20 % des salaires de la direction et de l'avance sur honoraires annuels du Conseil d'administration ;

Des réductions de l'ensemble des effectifs dans les activités en Amérique du Nord et la structure de soutien mondiale, se chiffrant respectivement à 38 % et 25 % ;

Des congés sans solde et des réductions de salaire pour les employés restants aux États-Unis et dans certains sites internationaux ;

Une réduction des dépenses en capital prévues de l'ordre de 50 % en 2020 par rapport aux niveaux de 2019 ; et

Une poursuite de la consolidation des structures géographiques et des lignes de produits afin de mieux s'inscrire dans les conditions du marché.

Actuellement, Weatherford dispose de liquidités suffisantes et respecte ses engagements financiers. Toutefois, l'environnement d'exploitation naissant a conduit à l'incapacité de prévoir l'étendue et la durée de la faiblesse de l'industrie. Dans ce contexte, les niveaux d'endettement de la Société sont trop élevés. La direction et le Conseil d'administration sont en train d'évaluer les options permettant d'améliorer la liquidité et de régler la question de la structure du capital à long terme de la Société.

Weatherford prévoit de publier, le 11 mai 2020, son formulaire 10-Q relatif au premier trimestre 2020, et les résultats financiers préalables mentionnés ci-dessus feront l'objet d'une finalisation.

RADIATION DE LA BOURSE DE NEW YORK

La Société a évalué ses options quant à sa cotation à la Bourse de New York (NYSE) et, après de longues et mûres réflexions, le Conseil d'administration a décidé que la radiation de la cote va dans le sens du meilleur intérêt de la Société. De ce fait, la Société retirera son appel à la procédure de radiation de la cote par le NYSE.

Les actions ordinaires de la Société seront radiées de la cote du NYSE via le dépôt d'un formulaire 25 auprès de la Commission américaine sur les valeurs mobilière (la « SEC »).

Weatherford va continuer d'évaluer l'inscription à la cote du NYSE ou à d'autres plateformes de négociation et apportera des mises à jour si nécessaire. La Société poursuivra ses échanges sur le marché de gré à gré (OTC en anglais) des feuilles roses (marché « Pink ») sous le symbole des actions « WFTLF ».

Mesures non conformes aux PCGR

Weatherford présente ses résultats financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis. La direction de la Société estime toutefois que certaines mesures financières et certains ratios financiers non conformes aux PCGR peuvent fournir aux personnes utilisant ces informations financières des comparaisons utiles supplémentaires entre les résultats actuels et les résultats des périodes précédentes, ainsi que des comparaisons avec des entreprises homologues.

L'EBITDA est défini comme le bénéfice avant intérêts, impôts et frais de dépréciation et d'amortissement.

L'EBITDA ajusté, mesure non conforme aux PCGR, est défini comme l'EBITDA ajusté pour les frais de dépréciation, les frais de restructuration (indemnités de départ et frais d'installation), les dépréciations d'actifs, les rémunérations à base d'actions hors trésorerie, les charges antérieures à la requête, les éléments de réorganisation, les gains ou les pertes sur les ventes d'entreprises et autres dépenses hors exploitation.

Le flux de trésorerie disponible est défini comme le flux de trésorerie issue de l'exploitation moins les dépenses en capital nettes (nettes de tout produit issu de la cession d'actifs).

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement entre les mesures préalables conformes aux PCGR et celles non conformes aux PCGR :

Rapprochement entre les mesures financières préalables conformes aux PCGR et celles non conformes aux PCGR (soumises à une finalisation) (Non audité ; en millions $)

Fourchette préalable



Basse

Haute











Perte nette imputable à Weatherford ($ 210)

($ 185)

Bénéfice net imputable aux intérêts minoritaires 7

7

Perte nette (203)

(178)

Frais d'intérêts, nets 58

58

Provisions pour impôts sur le revenu 29

29

Dépréciation et amortissement 224

204

EBITDA 108

113











Autres ajustements des dépenses (de revenus) :







Frais de restructuration 15

20

Dépréciation des actifs et autres 7

7

Éléments de réorganisation 8

8

Autres dépenses hors exploitation 22

22

EBITDA ajusté - Non conforme aux PCGR $ 160

$ 170











Flux de trésorerie issue de l'exploitation - Conforme aux PCGR $5

$25

Dépenses en capital, nettes 30

40

Flux de trésorerie disponible - Non conforme aux PCGR ($ 25)

($ 15)



Dans le présent communiqué, la Société a intégré certaines estimations préliminaires de ses résultats d'exploitation pour son trimestre fiscal clos le 31 mars 2020 (le « premier trimestre 2020 »). Ces estimations préalables reposent sur les comptes et rapports internes de la direction de la Société à compter de et pour le premier trimestre 2020, sur la base des informations dont elle dispose actuellement. Les résultats d'exploitation préalables peuvent faire l'objet d'une révision au fur et à mesure que la Société prépare ses états financiers et les informations à divulguer dans le cadre du dépôt à venir de son formulaire 10-Q relatif au premier trimestre 2020. Ces révisions peuvent être importantes, notamment à la suite de la conclusion de l'évaluation visant à déterminer s'il y a eu une dépréciation de l'écart d'acquisition, des actifs incorporels, des immobilisations corporelles, des stocks et des comptes débiteurs au cours du premier trimestre 2020. Dans le cadre de son processus de clôture et de révision trimestrielle pour le trimestre fiscal, la Société peut identifier des éléments nécessitant des ajustements par rapport aux résultats préalables des opérations mentionnés dans le présent communiqué. Par conséquent, les résultats finaux et les autres informations divulguées pour le premier trimestre 2020 peuvent nettement différer de ces données préalables. Ces données financières préalables ne doivent pas être considérées comme un substitut aux états financiers de la Société préparés conformément aux PCGR des États-Unis. Les états financiers consolidés résumés de la Société pour le premier trimestre 2020 ne seront pas disponibles avant que la Société ait déposé son formulaire 10-Q pour le premier trimestre 2020, le 11 mai 2020 ou aux alentours de cette date.

À propos de Weatherford

Weatherford est la première entreprise de solutions de forage de puits et de production. Présente dans plus de 80 pays, la Société répond aux défis auxquels est confrontée l'industrie de l'énergie grâce à son réseau mondial de talents composé de 24 000 membres d'équipe et de 610 sites, qui comprennent des installations de service, de recherche et développement, de formation et de fabrication. Veuillez consulter https://www.weatherford.com/ pour en savoir plus ou vous connecter sur LinkedIn , Facebook , Twitter , Instagram ou YouTube .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut renfermer des énoncés prospectifs concernant, entre autres, l'impact de la pandémie de COVID-19 et la réponse de la Société au COVID-19, les engagements financiers et de liquidité de la Société et les projets d'évaluation de la structure du capital de la Société et des futures options de cotation. Ces énoncés prospectifs sont généralement identifiés par les mots « croire », « prévoir », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « perspectives », « budget », « intention », « stratégie », « plan », « orientation », « pourrait », « devrait », « susceptible de », « va », « ferait », « sera », « continuera à », « entraînera probablement » et autres expressions similaires, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas toujours ces termes. De tels énoncés reposent sur les convictions actuelles de la direction de Weatherford et sont assujettis à des risques, des hypothèses et des incertitudes considérables. Si un ou plusieurs de ces risques ou de ces incertitudes venaient à se matérialiser, ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient s'écarter de ceux visés dans nos énoncés prospectifs. Nous avertissons également les investisseurs que les énoncés prospectifs ne sont que des prévisions et peuvent différer des évènements ou résultats futurs, notamment en raison de l'évolution des perspectives macroéconomiques pour l'industrie du pétrole et du gaz, la concrétisation d'économies de coûts et d'efficacités d'exploitation supplémentaires, de l'incidence des tests de dépréciation sur la valeur comptable des actifs de la Société, du niveau de préparation et de la réaction de la Société à la pandémie de COVID-19 et des conséquences des problèmes logistiques et des interruptions d'activité liés au COVID-19 sur la Société, ses clients et ses fournisseurs. Les énoncés prospectifs sont également affectés par les facteurs de risques décrits dans le rapport annuel de la Société, présenté sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 et dans les rapports mentionnés dans les archives que la Société dépose de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission américaine des valeurs mobilières, ou « SEC »). En outre, bon nombre de ces risques et incertitudes sont actuellement amplifiés par la pandémie de COVID-19 et continueront de l'être, ou pourraient l'être à l'avenir. Nous ne nous engageons aucunement à corriger ou à mettre à jour tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autres, sauf exigence contraire prévue par les lois fédérales sur les valeurs mobilières.

Contact

Sebastian Pellizzer

Directeur principal des relations avec les investisseurs

+1 713-836-6777

investor.relations@weatherford.com

