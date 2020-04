Waoo adopte l'offre Cloud de protection de contenu TV et d'analyse de données de Verimatrix





Verimatrix, (Euronext Paris ? VMX), anciennement Inside Secure, fournisseur mondial de solutions de cybersécurité innovantes pour la protection des contenus vidéo, des terminaux, des logiciels et des applications, annonce ce jour que Waoo, principal fournisseur danois d'Internet, de télévision, de streaming et de téléphonie par fibre optique, a choisi le système Verimatrix Video Content Authority (VCAStm) pour ses solutions IPTV, Verimatrix Multi-DRM et Verimatrix Analytics - toutes sous la forme de solutions SaaS (Software-as-a-Service). La réduction des dépenses d'investissement et la mise sur le marché plus rapide via des services basés sur le Cloud confèrent à Waoo un avantage concurrentiel sur le marché danois.

"Unifier nos plateformes de sécurité et d'analyse avec un seul partenaire nous permet de réaliser de meilleures économies d'échelle et de rationaliser la gestion des solutions - grâce à la puissance du Cloud ", a déclaré Ole Ørndrup, CTO de Waoo. "Nous sommes convaincus que le programme de développement des produits Verimatrix nous aidera à pérenniser nos réseaux et à offrir la meilleure expérience possible à nos abonnés".

La plateforme Cloud VCAS de sécurisation des contenus et des revenus assure une protection bidirectionnelle des contenus premium sur le réseau IPTV de Waoo, alors que la solution Verimatrix Multi-DRM en réduit le niveau de complexité, permettant à l'opérateur de garder le contrôle total de ses offres de services et de ses relations avec les abonnés. Le service d'analyse de Verimatrix basé sur le Cloud unifie les données entre les réseaux IPTV et OTT de Waoo et les terminaux afin d'optimiser la diffusion de services vidéo multi-réseaux et l'expérience des abonnés, améliorant ainsi l'engagement des utilisateurs et augmentant les revenus.

"Nous sommes heureux de consolider nos relations avec Waoo en aidant l'entreprise à bénéficier des avantages du modèle SaaS afin de mieux gérer le niveau de complexité, les analyses et la sécurité", a déclaré Asaf Ashkenazi, COO de Verimatrix. Grâce à la modularité de nos options de déploiement et à la solidité de notre réseau de partenaires, Waoo est mieux à même de proposer une gamme de services innovants repondant aux besoins croissants de sa clientèle et contribuant ainsi à maximiser les revenus et le retour sur investissement des services".

Les solutions Verimatrix sont intégrées à la solution middleware fokusOn de Nordija et seront étendues aux décodeurs et aux équipements WiFi à domicile afin de maximiser l'impact commercial de la plateforme intelligente de vidéo multi-réseaux et multi-écrans.

Pour en savoir plus sur les solutions VCAS, Verimatrix Multi-DRM et Verimatrix Analytics, visitez le site web de Verimatrix ou participez la semaine prochaine au Verimatrix Virtual Summit. Au cours de ce rendez-vous virtuel, seront présentées les nouveautés devant être dévoilées au salon NAB, ainsi que des informations détaillées sur les produits et se terminera par une séance de questions-réponses. Visitez notre site web pour vous inscrire au webinar de lancement et planifier un rendez-vous individuel et privé : www.verimatrix.com/events/verimatrix-virtual-summit.

À propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX), anciennement connu sous le nom de Inside Secure, est un fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse pour protéger le contenu, les application et les appareils sur de nombreux marchés. Plusieurs des plus grands fournisseurs de services au monde des acteurs majeurs de l'innovation font confiance à Verimatrix pour protéger les systèmes dont les utilisateurs dépendent chaque jour. Avec plus de 20 ans d'expérience et les meilleurs experts du domaine, l'entreprise est parfaitement positionnée pour comprendre et anticiper de manière proactive les défis de sécurité et commerciaux des clients. Les partenaires de Verimatrix fournissent des solutions innovantes et intuitives qui sont abordables, simples à appliquer et qui bénéficient de l'assistance des équipes de support client basées dans le monde entier. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

A propos de Waoo

Waoo est le premier fournisseur danois de programmes de divertissement et de communication par fibre optique. La fourniture des produits Waoo pour l'internet, la télévision, le streaming et la téléphonie est assurée par la société de réseau local en fibre optique, qui fournit également des prestations de conseil, d'installation, d'assistance et de service à la clientèle. Pendant 8 années consécutives, Waoo a été élu meilleur fournisseur d'accès Internet du Danemark. Waoo Fiber offre une garantie de débit, une grande stabilité et de nombreuses autres capacités, de sorte que ses produits permettent de tirer le meilleur parti du potentiel de l'internet. Pour plus d'informations, visitez le site www.waoo.dk

