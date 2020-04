Fortis Inc. présentera ses résultats du premier trimestre de 2020 lors d'une conférence téléphonique le 6 mai et tiendra son assemblée annuelle et extraordinaire en ligne le 7 mai





ST. JOHN'S, Terre-Neuve-et-Labrador, 15 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX/NYSE:FTS) dévoilera ses résultats du premier trimestre de 2020 le mercredi 6 mai 2020. Une conférence téléphonique et une webdiffusion auront lieu le même jour à 8 h 30 (HE). Barry Perry, président et directeur général de Fortis, et Jocelyn Perry, vice-présidente directrice et chef des finances de Fortis, y traiteront des résultats de la Société.



Les analystes, les journalistes et les autres parties intéressées sont invités à composer le 1 877 223?4471 (en Amérique du Nord) ou le 647 788?4922 (à l'étranger) pour participer. Veuillez vous joindre à l'appel 10 minutes à l'avance. Aucun mot de passe n'est requis.

Une retransmission audio de la conférence téléphonique sera offerte en direct et archivée sur le site Web de la Société au www.fortisinc.com . Un enregistrement sera disponible deux heures après la conférence et jusqu'au 5 juin 2020. Pour l'entendre, veuillez composer le 1 800 585?8367 ou le 416 621?4642 et entrer le code d'accès 4883528.

Comme annoncé, Fortis tiendra son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires en ligne le jeudi 7 mai 2020, à 10 h 30 (HT), soit 9 h (HE). Fortis a pris cette décision afin de protéger la sécurité et la santé de ses actionnaires et employés et de la population pendant la pandémie de COVID-19. Pour en savoir plus sur l'assemblée annuelle et extraordinaire en ligne et sur la façon de participer, consultez le site Web de la Société au https://www.fortisinc.com/investor-relations/2020-annual-meeting .

À propos de Fortis

Fortis se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l'électricité et du gaz, forte d'un revenu de 8,8 milliards de dollars en 2019 et d'un actif d'environ 53 milliards au 31 décembre 2019. Ses 9 000 employés servent des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « FTS ». Pour en savoir plus, consultez le www.fortisinc.com , le www.sedar.com ou le www.sec.gov .

Renseignements

Demandes des investisseurs

Stephanie Amaimo

Vice-présidente, Relations avec les investisseurs

Fortis Inc.

709 737?2900

investorrelations@fortisinc.com

Demandes des médias

Karen McCarthy

Vice-présidente, Communications et affaires corporatives

Fortis Inc.

709 737?5323

media@fortisinc.com

Communiqué envoyé le 15 avril 2020 à 11:15 et diffusé par :