H&R Block lance un nouveau service permettant de faire sa déclaration de revenus de la maison avec l'aide d'un expert fiscal





Les clients peuvent maintenant obtenir une expérience comme au bureau en toute sécurité depuis leur domicile

CALGARY, le 15 avril 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, H&R Block Canada annonce que les Canadiens peuvent désormais faire leur déclaration de revenus auprès d'un expert fiscal de H&R Block depuis le confort de leur propre maison. Ce nouveau service permet aux clients de téléverser leurs documents fiscaux en toute sécurité et de travailler avec un expert fiscal à distance. Cela s'ajoute donc à ce que l'entreprise avait annoncé le 19 mars dernier, soit le fait de passer à un service de dépôt dans les bureaux, plutôt que des rencontres physiques avec les conseillers. Ces deux mesures ont été mises en oeuvre pour aider à réduire le nombre de clients qui ressentent le besoin de se rendre en personne dans un bureau et pour assurer leur sécurité et leur bien-être, ainsi que ceux des associés de H&R Block.

Initialement mis en oeuvre comme un projet pilote dans certaines villes canadiennes, le déploiement national de ce nouveau service permettant de déposer sa déclaration de revenus depuis la maison auprès d'un expert fiscal a été accéléré en réponse aux besoins imprévus des clients depuis le début de la pandémie de la COVID-19. Ce service facile à utiliser guide les clients tout au long du processus de téléversement numérique sécurisé de leurs documents fiscaux et leur offre une consultation téléphonique individuelle avec un expert fiscal. Une fois que tout est prêt, les clients approuvent ensuite les formulaires avec une signature électronique, autorisée temporairement par le gouvernement fédéral le 18 mars. Auparavant, les signatures numériques pour certains formulaires n'étaient pas autorisées, ce qui signifiait que les clients devaient signer des copies papier dans un bureau. Les équipes de H&R Block chargées de la réglementation, des affaires juridiques, des affaires gouvernementales et du génie logiciel ont travaillé sans relâche pour mettre cette option sur le marché bien avant l'échéance prévue initialement.

«?Je suis incroyablement fier de notre équipe innovante qui s'est mobilisée 24 heures sur 24 pour mettre en place ce service à l'échelle nationale?», a déclaré Peter Bruno, président de H&R Block Canada. «?Nos associés reconnaissent maintenant plus que jamais que les gens auront besoin d'avoir accès à leurs remboursements d'impôt et à leurs crédits d'impôt rapidement, tout en respectant les directives relatives à la distanciation physique. Nous apportons l'expérience fiscale comme on la connaît dans nos bureaux directement dans les foyers des Canadiens?».

En plus de pouvoir travailler avec un expert fiscal, H&R Block continuera à fournir un logiciel de déclaration d'impôts «?Faites-le vous-mêmes?».

Mises à jour fiscales

Depuis l'émergence de la COVID-19, le gouvernement a pris de nombreuses mesures pour fournir des ressources, des avantages et des crédits supplémentaires aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises. Le gouvernement a également reporté les échéances fiscales afin que les Canadiens aient plus d'argent dans leurs poches pour parvenir à leurs besoins essentiels. Vous trouverez ci-dessous certains des changements et mises à jour annoncés ces dernières semaines :

Les dates limite de dépôt des déclarations de revenus au niveau fédéral, ainsi qu'au niveau provincial pour le Québec, ont été officiellement reportées au 1 er juin 2020. En outre, si votre déclaration révèle que vous avez un solde dû, celui-ci ne doit pas être payé avant le 1 er septembre 2020.

juin 2020. En outre, si votre déclaration révèle que vous avez un solde dû, celui-ci ne doit pas être payé avant le 1 septembre 2020. Tant que vous produisez votre déclaration avant le 1 er juin, vous ne serez pas soumis à une pénalité pour déclaration tardive et vous ne commencerez à accumuler des intérêts sur le solde dû qu'après le dernier jour du mois d'août.

juin, vous ne serez pas soumis à une pénalité pour déclaration tardive et vous ne commencerez à accumuler des intérêts sur le solde dû qu'après le dernier jour du mois d'août. Le gouvernement a augmenté de 300 $ par enfant le montant maximal annuel des allocations canadiennes pour enfants (ACE) pour l'année de prestations 2019-2020.

Pour les bénéficiaires du crédit pour TPS/TVH, vous devriez avoir reçu un paiement supplémentaire le 9 avril, d'un montant moyen de 400 $ si vous êtes célibataire ou de 600 $ si vous êtes en couple.

Afin de soutenir les entreprises qui subissent des pertes de revenus et de prévenir les licenciements, le gouvernement a introduit une subvention salariale temporaire, pour tous les employeurs qui ont connu une baisse de 30 % de leurs revenus par rapport au même mois de l'année dernière ou aux mois de janvier et février 2020.

La subvention sera égale à 75 % de la rémunération versée pendant cette période, jusqu'à un maximum de 58?700 $ par employé.



Pour le mois de mars, le seuil de 30 % sera ramené à 15 % (car de nombreuses entreprises n'ont commencé à être touchées par la crise qu'au milieu du mois).



Les employeurs obtiendront un remboursement de 100 % de leurs cotisations à l'assurance-emploi, au Régime de pensions du Canada , au Régime de rentes du Québec et au Régime québécois d'assurance parentale pour les périodes où l'employé était rémunéré pendant son absence au travail.

, au Régime de rentes du Québec et au Régime québécois d'assurance parentale pour les périodes où l'employé était rémunéré pendant son absence au travail. Le montant minimum que les personnes âgées doivent retirer des fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) en 2020 sera réduit de 25 %.

Cette mesure offre une certaine souplesse aux personnes âgées dont la valeur du FERR a diminué, de sorte qu'elles n'auront pas à liquider leur régime pour satisfaire aux exigences minimales de retrait.



Des règles similaires s'appliqueront aux personnes qui reçoivent des prestations variables dans le cadre d'un régime de retraite agréé à cotisations déterminées.

Le gouvernement a instauré un moratoire de six mois sans intérêt sur le remboursement des prêts d'études canadiens pour tous les individus qui sont en cours de remboursement. Il en va de même pour le programme provincial d'aide financière aux étudiants du Québec.

Le gouvernement renonce aussi temporairement à la période d'attente d'une semaine pour la perception des prestations de maladie de l'assurance-emploi pour les demandeurs qui sont en quarantaine imposée.

Une nouvelle prestation canadienne d'urgence (PCU) de 2?000 $ par mois pendant un maximum de quatre mois est versée aux travailleurs qui perdent leur revenu à la suite de la COVID-19. Cela comprend les Canadiens qui ont perdu leur emploi, qui sont malades, mis en quarantaine ou qui prennent soin d'une personne malade à cause de la COVID-19, ainsi que les parents qui travaillent et qui doivent rester à la maison sans salaire pour s'occuper d'enfants malades ou à la maison en raison de la fermeture des écoles et des garderies. Le PCU s'appliquerait aux salariés, ainsi qu'aux travailleurs contractuels et aux travailleurs indépendants qui ne seraient pas autrement admissibles à l'assurance-emploi (AE).

Consultez le site www.hrblock.ca/fr/covid19 pour obtenir les dernières informations et mises à jour.

À propos de H&R Block Canada

Depuis plus de 55 ans, H&R Block Canada est le chef de file dans le domaine fiscal au Canada, avec plus de 1?100 emplacements à travers le Canada et un logiciel d'impôt faites-le vous-même. Le programme de formation complet de H&R Block, l'Académie fiscale, forme des experts et met continuellement leurs compétences à jour. Pour en savoir plus, visitez www.hrblock.ca ou 1-800-HRBLOCK.

