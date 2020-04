Mondou offre son soutien à la communauté dans le contexte de la crise de la COVID-19





L'entreprise familiale québécoise remettra 110 000 $ en produits et cartes-cadeaux à Moisson Montréal et aux refuges pour animaux

MONTRÉAL, le 15 avril 2020 /CNW Telbec/ - Alors que plusieurs vivent des moments particulièrement difficiles en raison de la crise de la COVID-19, Mondou a décidé de redonner à la communauté en remettant une somme de 110 000 $ en produits et cartes-cadeaux à Moisson Montréal et aux refuges pour animaux abandonnés. Grâce à cette initiative, Mondou désire venir en aide aux propriétaires d'animaux en difficulté et ainsi éviter que ceux-ci soient contraints d'abandonner leur animal pour des raisons financières.

« Avec la situation que nous vivons présentement, il était tout naturel pour Mondou de continuer à s'impliquer socialement et de participer activement à un mouvement d'entraide visant à aider ceux qui en ont le plus besoin. Depuis plus de 80 ans, Mondou est une entreprise familiale québécoise qui a à coeur le bien-être des animaux de compagnie, mais aussi celui de ses clients et de sa communauté. Grâce à notre effort collectif, et tout spécialement au travail dévoué des précieux bénévoles oeuvrant à Moisson Montréal et dans les refuges pour animaux, nous sommes convaincus que, bientôt, ça va bien aller! », a annoncé Martin Deschênes, Chef de la direction de Mondou.

MOISSON MONTRÉAL

Afin de venir en aide aux propriétaires d'animaux touchés de plein fouet par le contexte actuel, Mondou offrira à Moisson Montréal de la nourriture en conserve pour chats et chiens ainsi que de la litière pour chats. L'organisme distribuera ensuite ces produits dans plusieurs banques alimentaires du Québec. À terme, 5 000 familles bénéficieront de ce coup de pouce.

REFUGES POUR ANIMAUX ABANDONNÉS

De nombreuses familles n'ont actuellement d'autre choix que celui de se tourner vers les refuges pour nourrir leur animal de compagnie. Dans le but d'éviter de faire face à une hausse du nombre d'animaux abandonnés, Mondou remettra 2 100 cartes-cadeaux d'une valeur de 30$ à une dizaine de refuges partenaires qui aideront à leur tour ces familles dans le besoin.

LES CAUSES AU COEUR DE LA MISSION DE MONDOU

Depuis sa fondation en 1938, Mondou se fait un devoir de soutenir plusieurs causes touchant le bien-être animal. En plus de sa populaire campagne annuelle Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA qui a permis d'amasser 1,6 million de dollars en 5 ans, l'entreprise familiale québécoise organise depuis deux ans une campagne de financement au profit des refuges. Cette dernière a permis de récolter plus de 281 000 $ pour la cause. Chaque année, Mondou remet aussi un million de dollars en dons de nourriture à plusieurs refuges de la province, soit 12 000 kg par mois.

Croyant profondément à l'adoption responsable et refusant de vendre des animaux, Mondou a par ailleurs inauguré, l'an dernier, deux Zones adoption pour chats provenant de refuges à ses magasins de Saint-Jérôme et Anjou. Notons que celles-ci sont temporairement fermées en raison des mesures mises en place par Mondou pour assurer la santé et la sécurité de ses clients et de ses employés et éviter la propagation du coronavirus.

Mondou, la plus grande marque d'affection!

À propos de MONDOU

Fondée en 1938 par l'entrepreneur montréalais Joseph-Émilien Mondou, Mondou est une entreprise familiale québécoise qui offre des produits, des services et des conseils pour le bien-être et la santé des animaux. Depuis l'acquisition de ce fleuron québécois par la famille Legault en 1983, l'entreprise a vu son nombre de magasins passer d'un seul à 66, et ce, grâce à l'engagement exceptionnel de ses employés passionnés qui sont aujourd'hui près de 900 à travers le Québec. Au coeur de cette évolution est demeurée la même passion pour les animaux, comme en fait foi le slogan « La plus grande marque d'affection »! Beaucoup plus qu'un simple magasin de nourriture pour animaux, Mondou se démarque par l'expertise de son équipe de conseillers chevronnés et par son engagement à ne pas vendre d'animaux. Ayant le bien-être animal au centre de ses valeurs, Mondou est d'ailleurs fortement engagée auprès de ses organismes partenaires et travaille à faire avancer la cause animale à travers de nombreuses initiatives. C'est grâce à cette passion authentique que Mondou est, depuis maintenant 80 ans, le leader incontestable dans son domaine. Mondou, la plus grande marque d'affection!

