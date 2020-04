Xebec annonce les résultats financiers du 4e trimestre et de l'année 2019





MONTRÉAL, 15 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSXV : XBC) (« Xebec »), fournisseur mondial de solutions d'énergie propre, a annoncé aujourd'hui ses résultats du quatrième trimestre de 2019 et de la période de douze mois avec les faits saillants suivants :



Revenus records de 13,6 M$ pour le quatrième trimestre de 2019 comparativement à 6,1 M$ pour la même période en 2018, ce qui correspond à une augmentation de 123 %.

de 13,6 M$ pour le quatrième trimestre de 2019 comparativement à 6,1 M$ pour la même période en 2018, ce qui correspond à une augmentation de 123 %. Un BAIIA positif de 1,4 M$ pour le quatrième trimestre de 2019 comparativement à 0,8 M$ pour la même période en 2018.

de 1,4 M$ pour le quatrième trimestre de 2019 comparativement à 0,8 M$ pour la même période en 2018. Une perte nette de 0,5 M$ ou 0,01 $ par action pour le quatrième trimestre de 2019, comparativement à une perte nette de 1,0 M$ ou 0,02 $ par action pour la période correspondante en 2018. Le bénéfice trimestriel a subi l'impact négatif d'une forte augmentation des frais d'amortissement et de dépréciation, de vérification, de recrutement et de consultation.

de 0,5 M$ ou 0,01 $ par action pour le quatrième trimestre de 2019, comparativement à une perte nette de 1,0 M$ ou 0,02 $ par action pour la période correspondante en 2018. Le bénéfice trimestriel a subi l'impact négatif d'une forte augmentation des frais d'amortissement et de dépréciation, de vérification, de recrutement et de consultation. Augmentation du fonds de roulement à 36,9 M$ en date du 31 décembre 2019, pour un ratio de 3,2:1 comparativement à un fonds de roulement de 5,3 M$ et un ratio de 1,6:1 au 31 décembre 2018.

à 36,9 M$ en date du 31 décembre 2019, pour un ratio de 3,2:1 comparativement à un fonds de roulement de 5,3 M$ et un ratio de 1,6:1 au 31 décembre 2018. Au 31 décembre 2019, l'encaisse de l'entreprise était de 22,7 M$, comparativement à 3,9 M$ au 31 décembre 2018.

variation 2019 2018 2019 2018 (en millions de dollars) (non vérifié) (non vérifié) (vérifié) (vérifié) Revenus 13,6 6,1 123 % 49,3 20,2 144 % Marge brute 4,1 1,5 173 % 15,5 5,7 172 % Marge brute (%) des revenus 30 % 25 % 31 % 28 % BAIIA (1) 1,4 (0,8) 5,1 (1,9) BAIIA ajusté (2) 1,9 (0,8) 6,3 (1,2) Résultat net (perte) (0,5) (1,0) 2,0 (2,9) Résultat net (perte) par action ? de base ($/action) (0,01) (0,02) 0,03 (0,07) Nombre moyen pondéré d'actions 77?547?423 52?913?937 64?319?442 42?737?000 En date du : 31 déc. 2019 31 déc. 2018 Actif total 64,5 15,1 Dette totale 25,6 15,7 Valeur nette 38,9 (0,6) En date du : 14 avr. 2020 16 avr. 2019 Carnet de commandes 99,3 78,3 (1) Le BAIIA est une mesure financière non définie par les IFRS. La compagnie le définit comme le résultat opérationnel courant excluant les charges financières, les impôts, la perte (gain) de change et l'amortissement.

(2) Le BAIIA ajusté commence par le BAIIA et ajuste les charges de rémunération à base d'actions, la dépréciation des stocks, le gain/la perte de change sur l'obligation découlant de la participation des actionnaires sans contrôle dans une filiale, la perte (le gain) de change et l'augmentation de la dette.

Résultats financiers

Revenus de 49,3 M$ pour la période de douze mois close le 31 décembre 2019, comparativement à 20,2 M$ pour la même période en 2018, ce qui représente une augmentation de 144 %. Cette augmentation s'explique principalement par le volume élevé d'importants contrats de technologies propres et l'acquisition d'une compagnie.

de 49,3 M$ pour la période de douze mois close le 31 décembre 2019, comparativement à 20,2 M$ pour la même période en 2018, ce qui représente une augmentation de 144 %. Cette augmentation s'explique principalement par le volume élevé d'importants contrats de technologies propres et l'acquisition d'une compagnie. Marge brute de 15,5 M$ (ou 31 % des revenus) pour la période de douze mois close le 31 décembre 2019, comparativement à 5,7 M$ pour la même période en 2018, une augmentation de 172 % par rapport à la même période en 2018. La compagnie affiche une marge brute plus élevée pour le segment des technologies propres et une meilleure absorption des frais généraux en raison d'un volume de ventes plus élevé.

de 15,5 M$ (ou 31 % des revenus) pour la période de douze mois close le 31 décembre 2019, comparativement à 5,7 M$ pour la même période en 2018, une augmentation de 172 % par rapport à la même période en 2018. La compagnie affiche une marge brute plus élevée pour le segment des technologies propres et une meilleure absorption des frais généraux en raison d'un volume de ventes plus élevé. Résultat net de 2,0 M$ ou de 0,03 $ par action pour la période de douze mois close le 31 décembre 2019, comparativement à une perte nette de 2,9 M$ ou de 0,07 $ par action pour la même période en 2018, soit une amélioration de 4,9 M$. L'augmentation est principalement due à la hausse des ventes et de la marge.

de 2,0 M$ ou de 0,03 $ par action pour la période de douze mois close le 31 décembre 2019, comparativement à une perte nette de 2,9 M$ ou de 0,07 $ par action pour la même période en 2018, soit une amélioration de 4,9 M$. L'augmentation est principalement due à la hausse des ventes et de la marge. BAIIA ajusté positif de 6,3 M$ pour la période de douze mois close le 31 décembre 2019, comparativement à (1,2) M$ pour la même période en 2018, ce qui correspond à une augmentation de 7,5 M$.

de 6,3 M$ pour la période de douze mois close le 31 décembre 2019, comparativement à (1,2) M$ pour la même période en 2018, ce qui correspond à une augmentation de 7,5 M$. Augmentation du carnet de commandes de 21,0 M$, passant de 78,3 M$ le 16 avril 2019 à 99,3 M$ le 14 avril 2020.

de 21,0 M$, passant de 78,3 M$ le 16 avril 2019 à 99,3 M$ le 14 avril 2020. Les frais de vente et d'administration ont augmenté de 4,1 M$ lors de la période de douze mois close le 31 décembre 2019 comparativement à la même période en 2018. Cette augmentation est principalement due à la croissance du nombre d'employés et à l'augmentation des coûts associés à la croissance des ventes, du carnet de commandes et du carnet de devis. Les coûts d'acquisition liés à l'acquisition de CDA Systems LLC et les coûts supplémentaires associés aux activités d'acquisition et les frais juridiques liés à la création de notre segment Infrastructures ont augmenté les frais généraux et administratifs au quatrième trimestre de 2019.

ont augmenté de 4,1 M$ lors de la période de douze mois close le 31 décembre 2019 comparativement à la même période en 2018. Cette augmentation est principalement due à la croissance du nombre d'employés et à l'augmentation des coûts associés à la croissance des ventes, du carnet de commandes et du carnet de devis. Les coûts d'acquisition liés à l'acquisition de CDA Systems LLC et les coûts supplémentaires associés aux activités d'acquisition et les frais juridiques liés à la création de notre segment Infrastructures ont augmenté les frais généraux et administratifs au quatrième trimestre de 2019. Au 31 décembre 2019, l' encaisse de la compagnie était de 22,7 M$, comparativement à 3,9 M$ en 2018, et son fonds de roulement positif s'élevait à 36,9 M$, comparativement à 5,2 M$ au 31 décembre 2018.

de la compagnie était de 22,7 M$, comparativement à 3,9 M$ en 2018, et son fonds de roulement positif s'élevait à 36,9 M$, comparativement à 5,2 M$ au 31 décembre 2018. L' achat ferme pour un produit brut total de 23,0 M$ a été conclu le 27 décembre 2019, au prix de 2,10 dollars par action.

pour un produit brut total de 23,0 M$ a été conclu le 27 décembre 2019, au prix de 2,10 dollars par action. L'acquisition de CDA Systems a été conclue le 10 décembre 2019 pour une contrepartie préliminaire en espèces de 6?782?433 $. Les paiements de complément de prix convenus dépendent de certains objectifs de rendement futur.

Citation du chef de la direction :

« 2019 fut une année de transformation pour Xebec avec des revenus, des bénéfices et des carnets de commandes records. Je suis fier de ce que notre équipe a accompli. Nous avons tous les éléments requis en main pour réaliser une autre année record en 2020.

Grâce à l'amélioration de son bilan, à son solide carnet de commandes, à la croissance de son carnet de devis, à son pipeline d'acquisitions potentielles et à sa position d'entreprise essentielle en temps de crise, Xebec sera bien armée pour faire face à ce qui devrait être un contexte économique difficile dans l'année à venir. Nous pensons que nous sortirons de cette crise encore plus forts que nous y sommes entrés.

Sur une note plus personnelle, je suis heureux d'annoncer que Xebec n'a pas eu à licencier ou à mettre à pied aucun de ses employés. Nous avons réussi à faire la transition du travail de bureau vers le travail à domicile, tandis que notre personnel de production et de service continue à fabriquer et à entretenir des produits indispensables pour nos établissements de soins de santé et autres institutions essentielles.

Enfin, je tiens à vous assurer que la santé et la sécurité des employés ainsi que la création de valeur pour les actionnaires demeurent notre priorité absolue. »

? Kurt Sorschak, président et chef de la direction, Xebec Adsorption Inc.

Mise à jour opérationnelle suite à la COVID-19

Présente sur trois continents, Xebec suit continuellement l'évolution mondiale du nouveau coronavirus et ses répercussions potentielles sur ses activités internationales. L'entreprise, dont le siège social est situé au Québec, est considérée comme une « entreprise essentielle » et poursuit ses activités régulières d'exploitation et de fabrication. Bien que nous restions ouverts, nous avons fait la transition vers le travail à domicile pour notre personnel de bureau, tout en continuant à fournir des services et un soutien d'urgence par l'intermédiaire de nos techniciens de service à domicile. Nous maintenons également nos usines pour expédier du matériel et des pièces et pour assurer la location.

Nos activités à Shanghai, en Chine, sont pleinement opérationnelles, les livraisons ont repris en mars et continuent de s'étendre. La fabrication dans notre filiale italienne reste en suspens à ce stade et nous prévoyons un redémarrage d'ici le début ou la mi-mai.

Notre filiale de service et de soutien Compressed Air International Inc. à Toronto reste ouverte et fonctionne normalement, car elle a été jugée essentielle. CDA Systems, la récente acquisition de Xebec à Livermore, en Californie, fonctionne également comme une entreprise essentielle. Son personnel de bureau travaille à domicile, tandis que les activités de service, de pièces et de location se poursuivent comme d'habitude.

Plan de gestion pour 2020

Malgré le contexte mondial imminent de difficultés économiques, Xebec prévoit de poursuivre sa croissance rapide et d'améliorer sa rentabilité en 2020. Par conséquent, la compagnie maintiendra son plan annoncé précédemment. Grâce à l'augmentation de notre carnet de commandes de 99,3 M$, nous prévoyons des revenus consolidés pour 2020 de l'ordre de 80 à 90 M$, un bénéfice net de 7 à 9 % et des marges du BAIIA de 11 à 13 %.

Plus précisément, les revenus de notre segment Solutions Technologies propres devraient se situer entre 50 et 55 M$ et les revenus de notre Division Industriel et Service et pièces devraient atteindre 30 à 35 M$, la moitié des revenus étant attribués aux acquisitions et le reste à la croissance organique. Enfin, Xebec ne prévoit pas d'enregistrer de revenus pour notre segment Infrastructures de gaz renouvelable en 2020.

Solutions Technologies propres

Nos solutions de gaz renouvelable continuent à donner les résultats escomptés. Nos efforts pour nous étendre dans d'autres régions géographiques et gagner des parts de marché prennent de l'ampleur, et nous pensons que cela va se poursuivre dans les prochains trimestres. Nous considérons les devis comme un indicateur précoce des commandes futures. Notre carnet de devis dépasse les 937 M$ (au 13 mars 2020) et notre carnet de commandes s'élève à 99,3 M$, un record pour Xebec.

Xebec a connu un succès récent sur le marché américain des produits laitiers avec 27 M$ de commandes annoncées en février 2020. Selon nous, cela reflète le fait que davantage de clients reconnaissent les avantages concurrentiels de Xebec, notamment les coûts de cycle de vie les plus bas et les offres de service et de soutien locales par l'entremise de nos filiales de service Xebec en Amérique du Nord.

En outre, nous constatons une croissance dans toutes les zones géographiques, notamment en Chine où les revenus en 2019 ont augmenté de près de 400 % et devraient doubler en 2020. Cette croissance est principalement due aux systèmes de purification de l'hydrogène pour les applications pétrochimiques, de raffinage et de sous-produits de l'hydrogène. En 2020, Xebec intensifiera ses efforts en Europe et en Amérique du Nord pour commercialiser et vendre son nouveau produit BGX Biostreamtm afin de gagner des parts de marché dans le segment de la valorisation du biogaz de petite et moyenne taille.

Division Industriel et Service et pièces

Xebec continue de rechercher des occasions de croissance organique et inorganique. L'entreprise considère les acquisitions comme un élément essentiel pour soutenir la croissance des technologies propres en offrant des services et du soutien dans toute l'Amérique du Nord. Le 10 décembre 2019, nous avons annoncé notre deuxième acquisition dans le cadre de cette stratégie, et nous prévoyons deux ou trois autres acquisitions en 2020.

La stratégie d'acquisition de la compagnie a jusqu'à présent donné de meilleurs résultats que prévu, notre première acquisition (Compressed Air International Inc.) ayant entraîné une croissance organique des revenus de 35 % d'une année à l'autre. Cela reflète l'objectif de la direction de non seulement bénéficier d'un avantage concurrentiel dans le segment des technologies propres grâce à ces acquisitions d'entreprises de services, mais aussi d'augmenter les ventes dans le domaine du traitement de l'air industriel comprimé de base et d'accroître les marges connexes et le BAIIA.

Les revenus dans ce segment devraient tripler, passant de 11,5 M$ en 2019 à 30 à 35 M$ en 2020, tandis que les marges brutes devraient commencer à s'améliorer, passant d'environ 30 % à la fourchette cible de 40 %. La mise en marché de produits supplémentaires d'assèchement de l'air, de filtration et d'accessoires, jumelée à une combinaison optimale des produits, devrait contribuer à rehausser les marges brutes au cours des prochains trimestres.

Infrastructures de gaz renouvelable

Xebec a commencé à participer activement à des projets de gaz renouvelable et à agir en tant qu'investisseur dans le cadre de partenariats stratégiques. Ces partenariats soutiennent la croissance des entreprises qui développent des projets de gaz renouvelable et de récupération des déchets.

Le 18 février 2020, Xebec a annoncé son premier investissement dans une infrastructure de gaz naturel renouvelable (GNR) située dans la province de Québec, au Canada. Le projet de 28 M$ consistera en une installation intégrée pour traiter divers déchets organiques afin de produire du gaz naturel renouvelable et du biofertilisant. L'usine devrait être ouverte entre le début et le milieu de l'année 2021.

Il s'agit d'une étape clé pour le tout nouveau segment d'activité de Xebec, qui vise à générer des revenus prévisibles, récurrents et rentables grâce à des contrats d'achat de gaz de 20 ans avec les services publics, des redevances de déversement et des ventes de biofertilisants.

En outre, Xebec finalise l'établissement d'un partenariat important pour co-investir dans plusieurs projets d'infrastructure de gaz renouvelable au Canada et prévoit d'annoncer ce partenariat dans un avenir proche. Cela permettra à la compagnie d'intensifier rapidement ses efforts pour investir dans des actifs de gaz renouvelable de haute qualité.

Xebec organise un webinaire à l'intention des investisseurs pour discuter des résultats du quatrième trimestre et de l'année 2019

Un webinaire à l'intention des actionnaires, analystes, investisseurs, représentants des médias et autres parties prenantes aura lieu aujourd'hui, le 15 avril 2020 à 11 h HAE (8 h HAP).

Pour s'inscrire : https://app.livestorm.co/xebec-adsorption-inc/2019-q4-investor-webinar

Un enregistrement du webinaire et des documents de soutien seront disponibles dans la section « Investisseurs » du site Web de l'entreprise à l'adresse suivante : investors.xebecinc.com .

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions dédiées à la génération, la purification et la filtration des gaz pour les secteurs de l'industrie, de l'énergie et des énergies renouvelables. Xebec compte parmi ses clients des petites entreprises, des multinationales et des organismes gouvernementaux soucieux de réduire leur empreinte carbone. Xebec, dont le siège social est situé à Montréal (Québec), conçoit, développe et fabrique des produits innovants ayant des effets transformateurs, et compte plus de 1500 clients dans le monde entier. La compagnie possède deux sites de fabrication, un à Montréal et un à Shanghai, et dispose d'un réseau de vente et de distribution en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Xebec est inscrit à la Bourse de croissance TSX sous le symbole XBC. Pour plus de renseignements sur la compagnie, ses produits et ses services, rendez-vous sur www.xebecinc.com .

Avertissement

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Le présent communiqué contient des déclarations et des informations de nature prospective (ci-après dénommées collectivement « déclarations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes déclarations, autres que celles portant sur des faits historiques, sont des déclarations prospectives et sont soumises à des risques et à des incertitudes. En général, les déclarations prospectives peuvent être identifiées grâce à l'utilisation de termes tels que « planifie », « cherche », « s'attend », « estime », « entend », « anticipe », « croit », « pourrait », « probablement », ou des variations de ces termes, ou encore des déclarations stipulant que certains événements, actions ou résultats « peuvent », « seront », « pourraient », « seront pris », « se produiront », « seront réalisés », ou d'autres expressions similaires. Les déclarations prospectives, notamment les déclarations concernant les futures dépenses d'investissements, les revenus, les dépenses, les bénéfices, les performances économiques, l'endettement, la situation financière, les pertes et les perspectives futures, mais aussi les attentes de la direction de Xebec à l'égard des informations relatives à l'entreprise ou au développement et à la croissance des activités de Xebec, impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient amener les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités réels à différer sensiblement de ceux exprimés ou suggérés dans ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à des facteurs et des incertitudes sur le plan commercial et économique, mais aussi à d'autres facteurs qui peuvent amener les résultats réels à différer sensiblement, notamment les hypothèses et les facteurs de risque pertinents énoncés dans les documents publics de Xebec, comme, entre autres, le dernier rapport de gestion annuel ou bien la dernière notice annuelle, déposés sur le site Web SEDAR (www.sedar.com). Par ailleurs, si un ou plusieurs de ces risques, incertitudes ou autres facteurs devaient survenir, ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient sensiblement différer de ceux décrits dans les déclarations ou informations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs concernent notamment la condition incertaine et imprévisible de l'économie mondiale, la capacité de Xebec à générer une croissance de revenus, le nombre limité de clients et d'autres facteurs. Bien que Xebec estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des déclarations prospectives sont raisonnables, il convient de ne pas se fier indûment à ces déclarations, qui ne s'appliquent qu'à la date du présent communiqué de presse. En effet, rien ne garantit que de tels événements se produiront dans les délais indiqués, ni même qu'ils se produiront. Sauf si la loi applicable l'exige, Xebec n'a aucune intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, en cas de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

