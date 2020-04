En Europe, Kellogg Company se mobilise pour apporter son aide en numéraire et en produits alimentaires





PARIS, 15 avril 2020 /PRNewswire/ -- Kellogg Company, spécialiste des céréales du petit-déjeuner et des snacks engage au niveau européen plus d'1,5 million d'euros en dons de produits et en numéraire pour aider les personnes touchées par la situation actuelle.

En collaboration avec ses partenaires caritatifs, Kellogg Europe distribuera plus de 15 millions de produits - ce qui représente 66 camions et 460 tonnes de produits - aux banques alimentaires et à différents programmes d'alimentation en France, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en Irlande. En complément de l'aide en produits alimentaires, Kellogg Company, grâce à ses fonds caritatifs, fera un don de 500 000 euros pour soutenir les banques alimentaires à travers l'Europe et aider les réseaux de distribution partenaires afin de s'assurer que les marchandises soient bien livrées à ceux qui en ont le plus besoin.

En France, Kellogg renforce ses initiatives en matière de solidarité et fournira dès cette semaine 138 tonnes de produits, ce qui représente 4,6 millions de portions. 16 tonnes sont destinées aux Banques Alimentaires et 122 tonnes livrées au personnel hospitalier et aux soignants de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, AP-HP, soit 33 palettes de barres de céréales Kellogg's emballées individuellement et 10 000 cans de Pringles. La somme de 50 000 euros sera également allouée au réseau d'épiceries solidaires ANDES.

« En tant qu'entreprise responsable, et pour contribuer à l'effort collectif, en ces temps troublés, nous avons choisi de participer en fournissant des denrées et des moyens financiers aux banques alimentaires de toute l'Europe pour soutenir le travail vital qu'elles accomplissent, déclare Éric Le Cerf, Head of Market Kellogg France. Notre objectif est de faire parvenir autant de produits que possible aux personnes qui en ont le plus besoin et en France, plus particulièrement à celles exposées chaque jour dans le cadre hospitalier."

Avec son programme lancé en 2013 « Better Days », Kellogg est un acteur engagé depuis longtemps dans la lutte contre la précarité alimentaire. À ce jour, Kellogg Company et ses fonds caritatifs ont engagé près de 7 millions d'euros en numéraire et en produits pour combattre la précarité alimentaire dans le cadre de cette crise mondiale.

Dans un spot TV, diffusé hier sur les grandes chaines américaines et tous les réseaux sociaux du groupe, Steve Cahilliane, Chairman et CEO de Kellogg Company, remercie ses héros, collaborateurs et partenaires, qui oeuvrent chaque jour pour maintenir l'activité du groupe à travers le monde. Lien vers le spot.

