L'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec salue la décision du gouvernement





Reprise contrôlée de la construction résidentielle

QUÉBEC, le 14 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec (OAGQ) a pris connaissance de l'annonce faite par le premier ministre du Québec, monsieur François Legault, lors de la conférence de presse du 13 avril, confirmant que les chantiers de construction résidentielle sont maintenant inclus dans la liste des services et activités prioritaires à partir du 20 avril, et ce, pour les unités résidentielles prévues au plus tard le 31 juillet 2020.

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, monsieur Jean Boulet, a confirmé que « ceci comprend les travaux de construction et de rénovation, incluant ceux liés à l'arpentage et à l'inspection en bâtiment ». Ces précisions permettent à l'OAGQ de mieux assurer sa mission de protection du public pendant la crise causée par la COVID-19.

Dans le secteur de la construction, l'arpenteur-géomètre assure certains travaux d'implantation sur les chantiers. Mis à part son rôle sur les chantiers de construction, l'arpenteur-géomètre joue un rôle essentiel sur le terrain, car il est le seul professionnel habilité par la loi pour produire le certificat de localisation.

Le président de l'Ordre, monsieur Orlando Rodriguez, g., Ph. D., souligne que, « avec l'appui du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec avait déjà manifesté au gouvernement l'importance d'inclure l'exercice professionnel de l'arpenteur-géomètre parmi les services et activités prioritaires ».

Les membres de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec étaient déjà appelés à intervenir pendant la crise de la COVID-19 à titre d'intrants pour les services notariaux, car « lorsqu'une transaction immobilière déjà planifiée ne peut pas être reportée, nous ne pouvons pas laisser les acteurs du marché immobilier confrontés à une impasse. Nous devions assurer la protection du public et la sécurisation des transactions immobilières » conclut monsieur Rodriguez.

L'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec a à coeur la santé et la sécurité de la collectivité et de ses membres. Il sera primordial que toutes les personnes impliquées dans les mandats liés à la construction résidentielle - dont la livraison des unités est prévue avant le 31 juillet - se conforment aux directives sanitaires de l'Institut national de la santé publique et de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail.

