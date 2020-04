Merck apporte son soutien au Jenner Institute pour franchir une première étape dans la fabrication du vaccin contre le Covid-19





- Une plateforme de fabrication récemment développée permet la production à grande échelle

- L'équipe conjointe a réduit le temps de développement du processus à deux mois au lieu d'un an, ce qui représente une étape cruciale pour la fabrication à grande échelle du vaccin contre le Covid-19

- «?Nous avons conjugué le futur de la fabrication de vaccins au présent?», a déclaré Udit Batra, membre du conseil d'administration de Merck et PDG de Life Science

DARMSTADT, Allemagne, 14 avril 2020 /PRNewswire/ -- Merck, une entreprise de pointe dans le domaine de la science et de la technologie, et le Jenner Institute ont annoncé aujourd'hui que le Jenner Institute a posé les bases de la production à grande échelle de son candidat-vaccin contre le Covid-19, le ChAdOx1 nCoV-19.

Avec des patients recrutés pour les essais cliniques de ce vaccin, le développement rapide du processus de fabrication à grande échelle est une étape cruciale pour le faire passer rapidement et en toute sécurité du laboratoire aux patients.

«?Nous avons conjugué le futur de la fabrication de vaccins au présent?», a déclaré Udit Batra, membre du conseil d'administration de Merck et PDG de Life Science. «?Il s'agit d'une étape importante dans le traitement du Covid-19 et d'autres maladies qui ont un impact sur la santé publique mondiale. Ce travail marque une étape importante dans le parcours de développement de la fabrication de vaccins, alors que les essais cliniques continuent de progresser.?»

Le fait de puiser dans les précédents travaux de Merck a donné une solide longueur d'avance aux plans visant à étendre la fabrication du candidat-vaccin du Jenner contre le Covid-19. Le développement du processus de fabrication lui-même devrait normalement prendre au moins six mois à un an, mais en seulement deux mois, Merck a aidé l'équipe du Jenner ainsi que ses collaborateurs à évaluer la plateforme de fabrication existante pour l'utiliser avec le nouveau candidat-vaccin, et a amélioré les étapes critiques du processus.

Au cours des deux dernières années, la collaboration de Merck avec le Jenner Institute a permis de développer une plateforme rapide et évolutive en suivant les bonnes pratiques de fabrication et en utilisant des technologies jetables pour la plateforme adénovirus de l'institut. Alors que les travaux initiaux ont été développés avec un candidat-vaccin antirabique, la plateforme a ensuite été validée avec différentes constructions d'adénovirus visant à accélérer le développement et la fabrication de futurs vaccins. La rapidité est un défi majeur face à une nouvelle épidémie telle que cette pandémie sans précédent de Covid-19. Les organisations ont d'abord annoncé leur partenariat pour développer des processus de fabrication de vaccins plus robustes et plus évolutifs en avril 2018.

«?Dans un laps de temps sans précédent, l'équipe du Jenner Institute a su mettre au point le processus de fabrication à l'échelle de 10 litres en s'appuyant sur la plateforme précédemment créée avec Merck, nous préparant ainsi à la prochaine série d'actions pour la mise à l'échelle?», a déclaré le Dr Sandy Douglas, chef du projet de mise à l'échelle de la fabrication de vaccins au Jenner Institute. «?Les collaborations industrielles, telles que la nôtre avec Merck, montrent la valeur de ces mesures pour accélérer notre riposte aux épidémies et aux pandémies, ainsi que pour fournir rapidement des vaccins salvateurs à la population mondiale.?»

À propos du Jenner Institute

Le Jenner Institute, institut fondé en novembre 2005, développe des vaccins innovants contre les principales maladies mondiales. Il se concentre de manière unique sur les maladies affectant l'homme ainsi que le bétail, et teste en parallèle de nouvelles approches vaccinales chez différentes espèces. Un thème majeur est la recherche translationnelle impliquant le développement rapide à un stade précoce et l'évaluation de nouveaux vaccins lors des essais cliniques.

L'institut regroupe les activités de recherche de plus de 30 chercheurs Jenner qui dirigent des groupes de recherche de premier plan couvrant la recherche et le développement de vaccins humains et vétérinaires. Ensemble, les chercheurs de l'institut constituent l'une des plus grandes activités de recherche et de développement à but non lucratif en vaccinologie.

Les chercheurs du Jenner Institute, grâce au soutien de nombreux donateurs, développent de nouveaux candidats-vaccins contre les principales maladies infectieuses mondiales. De nouveaux vaccins contre le paludisme, la tuberculose et le VIH sont actuellement testés sur le terrain dans le monde en développement. Des recherches sont également en cours sur les vaccins pour le bétail contre la fièvre aphteuse, la grippe aviaire, la tuberculose bovine et d'autres causes majeures de pertes économiques.

L'institut est un partenariat entre l'université d'Oxford et le Pirbright Institute et succède à l'ancien Edward Jenner Institute for Vaccine Research. L'institut est soutenu par la Jenner Vaccine Foundation, une organisation caritative enregistrée au Royaume-Uni et est conseillé par le Conseil consultatif scientifique du Jenner Institute.

Tous les communiqués de presse Merck sont distribués par courrier électronique au même moment de leur mise à disposition sur le site Web de Merck. Veuillez vous rendre sur www.merckgroup.com/subscribe pour vous enregistrer en ligne, modifier votre sélection ou interrompre ce service.

À propos de Merck

Merck, une société leader dans le domaine des sciences et de la technologie, est active dans les soins de santé, les sciences de la vie et les matériaux de performance. Quelque 57?000 employés travaillent chaque jour pour contribuer de façon positive à l'amélioration du quotidien de millions de personnes, en leur offrant une qualité de vie meilleure et plus durable. Depuis le développement de technologies d'édition génique, en passant par la découverte d'approches uniques pour traiter les maladies les plus complexes, jusqu'à la mise au point de dispositifs intelligents, l'entreprise est partout présente. En 2019, Merck a généré un chiffre d'affaires de 16,2 milliards d'euros dans 66 pays.

La recherche scientifique et un entrepreneuriat responsable sont la clé des avancées technologiques et scientifiques de Merck. Ces caractéristiques sont le fondement de la prospérité de Merck depuis sa fondation en 1668. La famille fondatrice détient la majorité de la société cotée en bourse. La société détient les droits mondiaux sur le nom et la marque «?Merck?». Les seules exceptions portent sur les États-Unis et le Canada, où les secteurs commerciaux de Merck exercent leurs activités sous les noms de EMD Serono dans les soins de santé, MilliporeSigma dans les sciences de la vie et EMD Performance Materials dans les matériaux de performance.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1153996/Vaccine_collaboration.jpg

Communiqué envoyé le 14 avril 2020 à 09:40 et diffusé par :