Des chercheurs mcgillois aident les Canadiens à rester actifs malgré le confinement

MONTRÉAL, le 14 avril 2020 /CNW Telbec/ - Alors que le monde entier tente de s'adapter aux efforts de contrôle de la pandémie de COVID-19, les défis se multiplient. Il est essentiel de rester à la maison et de pratiquer l'éloignement social pour contribuer à aplatir la courbe de propagation du virus. Cette stratégie comporte toutefois son lot d'inconvénients : en confinement, nous avons tendance à rester assis de longues heures et à manger moins sainement, ce qui entraîne une prise de poids. La fatigue, le stress et un sentiment d'isolement des amis et de la famille sont également fréquents.

Pour favoriser la résilience, les professionnels de la santé du Programme complet d'amélioration de la santé de McGill (CHIP) sont fiers d'annoncer le lancement de la Mission résilience et confinement, un programme web gratuit de promotion de la santé conçu pour aider les Canadiens à améliorer leur santé physique et mentale en toute sécurité en six semaines seulement. Les données scientifiques prouvent que le programme permet d'augmenter le niveau d'activité physique, d'améliorer les habitudes alimentaires et de perdre du poids, en plus de réduire le stress et la fatigue, tout en aidant les participants à rester en contact. (De nombreuses recherches semblent également indiquer que l'exercice et la gestion du stress pourraient aider à stimuler le système immunitaire, mais ce bienfait potentiel du programme web n'a pas encore été validé.)

Les docteurs Steven Grover et Ilka Lowensteyn, tous deux de l'Université McGill, sont des chercheurs à l'origine d'un nouveau programme de télésanté visant à aider les familles canadiennes à conserver une bonne santé tout en évitant la propagation de la COVID-19. Selon eux, dans le contexte de confinement qui touche actuellement l'ensemble des Canadiens, il est plus que jamais important de maintenir une bonne condition physique, de conserver un poids santé et de gérer son stress.

Tous les volets du programme, y compris les exercices physiques, peuvent être réalisés chez soi, ou à l'extérieur en pratiquant l'éloignement social.

Le programme, mis à l'essai par les Forces armées canadiennes, est actuellement offert aux anciens combattants canadiens et à leurs proches par l'entremise du site web MissionVAV, grâce à un financement d'Anciens Combattants Canada. Les participants apprennent des exercices sécuritaires à faire à la maison, des techniques de pleine conscience pour mieux manger et des méthodes de gestion du stress, tout en s'amusant à suivre leurs progrès en ligne avec leurs amis et leurs proches. Toutes les fonctionnalités du programme sont accessibles sur ordinateur, tablette ou téléphone intelligent.

Les résultats des premières Missions résilience sont impressionnants : augmentation importante de l'activité physique quotidienne (+ 30 %), réduction significative du niveau de stress (- 20 %), et perte de poids moyenne de ½ livre par semaine (0,23 kg).

Compte tenu des défis de santé que vivent les Canadiens en confinement partout au pays, l'équipe du CHIP ouvre maintenant le programme à 1 000 ménages, selon le principe du premier arrivé, premier servi.

L'accès au programme est gratuit, sécurisé et confidentiel. Vos renseignements personnels ne seront partagés avec aucune tierce partie.

L'inscription à la Mission résilience et confinement ouvre le 25 mars, et le programme débutera le 30 mars.

Pour en savoir plus, visitez le www.missionvav.com.

