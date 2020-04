Réouverture des chantiers de construction : l'ACQ salue l'adoption d'un guide de référence de la CNESST





MONTRÉAL, le 13 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'Association de la construction du Québec (ACQ) se réjouit de l'adoption d'un guide de référence concernant les mesures d'hygiène en chantier par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et la sécurité du travail (CNESST). Ce rapport est le fruit du travail des différentes parties syndicales et patronales de l'industrie de la construction, alors que la CNESST et l'Institut de la santé publique du Québec (INSPQ) ont participé activement à l'élaboration du document de base.

Le comité tactique de la CNESST - Chantiers COVID-19, formé à la demande du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, continuera de siéger au cours des prochaines semaines, toujours sous la présidence de la CNESST, afin de poursuivre l'analyse des problématiques émergentes et d'adapter le document selon les recommandations de l'INSPQ.

Par ailleurs, l'ACQ s'est engagée à faire de la promotion de ce guide sa priorité. « Nous sommes tous investis dans la lutte à la COVID-19 et nous saluons la décision du gouvernement de rouvrir certains chantiers de construction résidentiels à compter du 20 avril prochain. Bien entendu, la priorité de notre association au cours des prochains jours sera donc de valoriser les saines pratiques d'hygiène incluses dans ce guide », a souligné le président de l'ACQ, Francis Roy.

L'ACQ est consciente que la situation peut évoluer rapidement et que la relance de tous les chantiers pourrait être compromise si les consignes ne sont pas respectées. « L'adoption du guide est une première étape cruciale dans la relance des chantiers de construction. Je suis convaincu que les entrepreneurs prendront tous les moyens qui seront mis à leur disposition pour le mettre en place. Ceux qui auront besoin d'aide pourront bien entendu compter sur l'équipe de l'ACQ pour les accompagner », a fait valoir le président de l'ACQ.

Les prochaines étapes

Repartir les chantiers ne sera pas une mince affaire selon l'ACQ. « C'est toute la chaîne de production et d'approvisionnement qui doit repartir et ce n'est pas chose faite. D'autant plus que dans les circonstances actuelles, nous devrons procéder à une réorganisation du travail et de nos façons de faire », a évoqué M. Roy.

Pour la suite, l'ACQ entend poursuivre ses représentations auprès du gouvernement en participant aux efforts de relance et en déposant une série de recommandations. « Les frais liés à l'implantation de ces mesures et la perte de productivité qui en découlera, entre autres, sont au coeur des préoccupations de nos membres, tout comme les retards accumulés et les retards de paiement qui privent les entreprises de construction de liquidités dont elles auront besoin pour repartir leurs chantiers. Et, que dire de la gestion des contrats de construction dans un tel contexte qui amène son lot de questionnements et de défis. Enfin, nous souhaitons que le gouvernement étudie dès maintenant la possibilité que les chantiers qui étaient déjà en cours soient les prochains à repartir », a conclu le président de l'ACQ.

Pour consulter le guide de la CNESST, vous pouvez visiter le : ACQ.org/coronavirus

À propos de l'ACQ

Principal groupe de promotion et de défense des intérêts des entrepreneurs de l'industrie québécoise de la construction, l'Association de la construction du Québec (ACQ) est le plus important regroupement multisectoriel à adhésion volontaire de cette industrie. En vertu de la loi R-20, l'ACQ est l'agent patronal négociateur pour tous les employeurs des secteurs institutionnel-commercial et industriel (IC/I). L'ACQ représente 17 719 entreprises qui génèrent plus de 62 % des heures totales travaillées et déclarées dans l'industrie. Elle est également présente dans le secteur résidentiel par l'entremise de ses Plans de garantie ACQ (PGA). Grâce à un réseau de 10 associations régionales implantées dans 17 villes du Québec, elle offre à ses membres une multitude d'outils et de services.

Twitter : @ACQprovinciale



SOURCE Association de la construction du Québec

Communiqué envoyé le 13 avril 2020 à 17:01 et diffusé par :