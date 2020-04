Occasion d'entrevue - COVID-19 et philanthropie - La pandémie compromet la capacité de la Fondation CHU Sainte-Justine à soutenir son hôpital





MONTRÉAL, le 13 avril 2020 /CNW Telbec/ - La crise sanitaire qui affecte la planète depuis plusieurs mois n'épargne malheureusement pas le Québec et la Fondation CHU Sainte-Justine est, elle aussi, très impactée par les contrecoups économiques de la COVID-19. Dans ce contexte, elle a plus que jamais besoin du soutien des donateurs...et même plus : c'est INDISPENSABLE puisque sa capacité à soutenir son hôpital est compromise.

Elle a besoin de 50 000 donateurs de première ligne pour apporter l'aide nécessaire aux équipes qui déploient actuellement des énergies phénoménales pour répondre à l'urgence et continuer d'assurer les soins prioritaires, en plus de soutenir la recherche. La Fondation lance donc un appel à l'aide sans précédent et convie ceux qui le peuvent encore à donner à son fonds d'urgence, essentiel aux équipes en ce temps de crise.

Pour discuter de la situation difficile vécue à la Fondation et au CHU Ste-Justine et détailler la campagne pour le fonds d'urgence qui débute demain, 14 avril, le Dr Alexander Weil, neurochirurgien pédiatrique du CHU Ste-Justine, Maud Maud Cohen, PDG de la Fondation, et Guy-A Lepage, ambassadeur de la Fondation, sont disponibles pour entrevue.

DATE : Le lundi 13 avril 2020, après 13h00

entrevue sous embargo, pour diffusion et publication le 14 avril





Le mardi 14 avril 2020, dès 6h00 am

en direct, ou pour une date de diffusion et publication ultérieure



LIEU : Par téléphone

