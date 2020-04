XILO Holding et le Groupe Olix soutiennent les commerçants québécois avec la plateforme transactionnelle www.lachatlocal.com





MAGOG, QC, le 10 avril 2020 /CNW Telbec/ - XILO Holding et Groupe Olix, membres de la communauté TI de Magog Technopole, ont lancé le 26 mars dernier, la plateforme transactionnelle www.lachatlocal.com afin de permettre à tous les types de commerçants d'avoir un site transactionnel. « Suite au lancement du Panier bleu par le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, nous serions très fiers d'unir nos forces et d'être partenaires de cette initiative qui vise à présenter un inventaire de produits québécois afin d'encourager l'achat local », affirme Gary Denault, président du Groupe Olix et XILO Holding.

La plateforme www.lachatlocal.com poursuit son déploiement

Se voulant tout d'abord une plateforme transactionnelle destinée aux commerçants de la MRC de Memphrémagog afin de favoriser le jumelage des commerçants et des consommateurs, www.lachatlocal.com a rapidement pris son envol dans la région de l'Estrie depuis son lancement. Le portail compte plus de 82 commerçants à ce jour et se déploie maintenant dans d'autres régions du Québec. « Nous souhaitons vivement collaborer à favoriser une meilleure prospérité collective en permettant aux consommateurs d'avoir un accès aux produits locaux en tout temps, d'ajouter Gary Denault. Nous venons d'ajouter la MRC DES SOURCES dans l'écosystème de www.lachatlocal.com et nous avons des ententes de principes avec d'autres régions. »

L'achat local pour maintenant, pour toujours

Alors que le commerce en ligne connaît une popularité croissante depuis le début de la crise et du confinement, le portail permet de soutenir les commerçants dans l'accélération de leur virage numérique, dès maintenant, grâce à un site transactionnel simple, accessible et gratuit. « La vitalité économique et sociale des commerçants québécois passe dorénavant par une présence en ligne qui permet au consommateur de vivre de plus en plus une expérience directe avec les marques. Le commerce électronique n'est donc plus un parallèle au commerce en magasin, mais constitue une partie intégrante de l'expérience client », a conclu Gary Denault.

À propos du Groupe Olix & XILO Holding

XILO Holding est une société qui regroupe différentes entreprises spécialisées en technologie de l'information. Le Groupe OLIX, filiale de XILO Holding est une société qui rend la puissance et la performance des programmes de récompenses conçues pour les grandes entreprises, accessible aux PME.

