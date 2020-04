/R E P R I S E -- Harvey's et Bauer Hockey s'associent pour protéger les Canadiens et nourrir ceux qui en ont besoin/





LAVAL, QC, le 9 avril 2020 /CNW Telbec/ - Harvey's et Bauer Hockey, deux grandes entreprises canadiennes, travaillent ensemble pour protéger la population à travers le pays pendant l'épidémie de COVID?19.

Dans le cadre d'un partenariat unique, les clients qui font une commande au service à l'auto de Harvey's feront désormais leur paiement sur un terminal fixé à un bâton de hockey Bauer afin d'augmenter la distance physique entre les associés et les invités. Une partie des revenus de toutes les commandes effectuées au service à l'auto sera également versée à Banques alimentaires Canada dans le cadre de la poursuite des efforts conjoints des deux entreprises à aider durant cette période difficile.

« Qui de mieux placés que les Canadiens pour utiliser l'emblématique bâton de hockey pour s'assurer que tout le monde reste en sécurité et respecte les règles de distanciation sociale pendant la commande de hamburgers chez Harvey's? Il s'agit d'une solution amusante et créative à un grand défi. Cela nous permet de continuer à nourrir les Canadiens dans les restaurants et au moyen des banques alimentaires », explique David Colebrook, chef de l'exploitation, Harvey's Canada.

On dit que de la nécessité émane l'inventivité. C'est ainsi que les bâtons de hockey de Bauer ont été utilisés dans les services à l'auto des restaurants Harvey's. Le fabricant d'équipement de hockey a modifié ses installations de production Blainville (Québec) et à Liverpool (New York) pour fabriquer des visières médicales visant à protéger les infirmières et les travailleurs de la santé de première ligne.

« Nous sommes une seule équipe pour lutter contre la COVID-19 et nous nous protégerons les uns les autres autant que possible pendant cette épidémie. Nous aurions tous souhaité que nos bâtons de hockey BAUER puissent être utilisés pour aplatir la courbe, mais d'ici à ce que la saison de hockey reprenne, nous sommes heureux de pouvoir mettre nos bâtons à profit pour protéger les associés de Harvey's et les clients au Canada », explique Mary-Kay Messier, vice-présidente, Marketing international, Bauer Hockey.

Harvey's est une chaîne de restaurants canadienne emblématique qui nourrit les familles canadiennes depuis 1959. Grâce à ses délicieux burgers faits de boeuf entièrement canadien cuit sur le gril, Harvey's est un incontournable dans les collectivités canadiennes depuis 60 ans!

Bauer Hockey est le plus important concepteur, fabricant et distributeur d'équipement de hockey au monde et la marque la plus réputée dans le monde du hockey. Fondée en 1927 à Kitchener, en Ontario, Bauer Hockey a développé les premiers patins en fixant une lame à une botte, changeant pour toujours les règles du jeu. Depuis, Bauer Hockey a continué à développer les produits les plus recherchés de l'industrie, y compris les gammes de produits à succès SUPREMEMD, VAPORMD et NEXUSMD.

