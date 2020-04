Sinopec poursuit sa croissance internationale et lance les activités relatives au dépôt pétrolier du port Hambantota, au Sri Lanka





BEIJING, 9 avril 2020 /CNW/ - Sinopec (China Petroleum & Chemical Corporation), la société chinoise de premier plan du secteur de l'énergie et des produits chimiques, a officiellement lancé ses activités au dépôt de pétrole nouvellement établi du port Hambantota, au Sri Lanka, avitaillant avec succès un premier navire le 7 avril. Visant principalement le marché pétrolier de l'Afrique du Nord-Est et de l'Asie du Sud, le dépôt pétrolier de Sinopec au port Hambantota vient accroître sa capacité à offrir un service complet de soutage, donnant une importante impulsion à ses efforts, qui consistent à accroître ses activités de soutage partout dans le monde.

Situé à l'extrémité sud du Sri Lanka, le port Hambantota se trouve à seulement dix milles marins du couloir central de navigation de l'océan Indien, son importance géographique étant primordiale. Plus de la 1/2 des cargos porte-conteneurs de la planète emprunte cette voie, tout comme le 1/3 des expéditions en vrac et les 2/3 des expéditions de pétrole. En raison de son emplacement stratégique, le port Hambantota est devenu un composant essentiel de l'initiative « Belt and Road ». Au terme d'un processus d'enchères mondiales, Sinopec Fuel Oil a obtenu en 2019 les droits relatifs aux échanges pétroliers et aux activités connexes, et aussi au maintien d'un dépôt pétrolier. La société a alors créé au Sri Lanka une filiale en propriété exclusive.

Alors que l'épidémie de COVID-19 s'intensifie dans le monde entier et que la consommation de carburant chute, Sinopec n'a ménagé aucun effort pour implanter des mesures de lutte contre celle-ci et reprendre les travaux et la production. En élargissant ses activités de soutage à l'étranger, elle a ainsi répondu à l'appel du gouvernement chinois visant au maintien et à la stabilité du commerce extérieur. Avant de lancer les opérations au dépôt pétrolier, Sinopec Fuel Oil a dû surmonter les embûches découlant de l'épidémie en adoptant rapidement des solutions infonuagiques pour ses bureaux. Pendant cette période, des experts au pays ont assuré un soutien à distance afin d'inspecter et d'approuver les activités tout en leur donnant un élan vigoureux, ce qui a permis au port de réaliser avec succès sa première mission d'avitaillement au nouveau dépôt pétrolier.

Sinopec Fuel Oil est la division pétrolière et de soutage de Sinopec Group. Ayant la vision d'établir un fournisseur de services intégrés de soutage et d'énergie propre de calibre mondial, Sinopec, grâce à sa capacité actuelle d'alimentation en combustible couvrant plus de 40 ports clés en Chine et à l'étranger, approvisionne en pétrole plus de 10 000 navires chaque année sur la planète.

À propos de Sinopec

Sinopec Corp. est l'une des plus grandes sociétés intégrées d'énergie et de produits chimiques en Chine. Ses principales activités comprennent l'exploration, la production, le transport par pipeline et la vente de pétrole et de gaz naturel; la vente, le stockage et le transport de produits pétroliers, de produits pétrochimiques, de produits carbochimiques, de fibres synthétiques, d'engrais et d'autres produits chimiques; l'importation et l'exportation de pétrole, de gaz naturel, de produits pétroliers, pétrochimiques et chimiques, ainsi que d'autres matières premières et technologies, y compris les activités d'agence d'importation et d'exportation. En outre, Sinopec se consacre à la recherche, au développement et à l'application de technologies et d'information.

Pour mener à bien sa mission visant à « nourrir la beauté de la vie », Sinopec place « les gens, les responsabilités, l'intégrité, la précision, l'innovation et le caractère mutuellement profitable » au coeur de ses idéaux. La société met en oeuvre des stratégies axées sur la valeur, le développement guidé par l'innovation, l'affectation intégrée des ressources, la collaboration ouverte ainsi que la croissance verte et à faible émission de carbone afin de concrétiser sa vision d'entreprise, qui consiste à créer une société de premier plan mondial dans les domaines de l'énergie et de la chimie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1153408/Sinopec_Oil_Depot.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

SOURCE SINOPEC

Communiqué envoyé le 9 avril 2020 à 17:43 et diffusé par :