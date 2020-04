Canada Goose livre 14 000 unités de vêtements médicaux aux hôpitaux Canadiens et réouvre six usines afin d'accélérer la production d'ÉPI avec l'aide de 900 employés





Mise à jour du programme d'intervention de Canada Goose : COVID-19

TORONTO, le 9 avril 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Canada Goose Holdings Inc. (« Canada Goose » ou la « société ») (NYSE : GOOS, TSX : GOOS) a annoncé son intention d'augmenter la production nationale d'équipements de protection individuelle (ÉPI) destinés aux professionnels de la santé de première ligne au Canada. Au cours des deux prochaines semaines, la société va rouvrir progressivement ses huit usines canadiennes où à pleine capacité, jusqu'à 900 employés travailleront pour soutenir les efforts.

Avec des nouveaux contrats en place, Canada Goose produira au moins 60 000 jaquettes d'hôpital par semaine et prévoit d'en livrer jusqu'à 1,5 million au prix coûtant. Tous les bénéfices non intentionnels, potentiellement dérivés des gains d'efficacité, seront versés aux fonds nationaux de secours COVID-19.

Cette annonce fait suite à l'engagement de Canada Goose de fabriquer et de donner 14 000 unités de jaquettes d'hôpital et d'uniformes sans frais. Les livraisons des produits fabriqués dans les usines de Toronto et de Winnipeg aux établissements de soins de santé du Canada ont commencé cette semaine.

« Cette période sans précédent appelle à une action collective décisive et le moment est venu pour le Canada d'investir dans des solutions fabriquées au Canada, » a déclaré Dani Reiss, président et chef de la direction de Canada Goose. « Avec l'une des plus grandes infrastructures de fabrication de vêtements au Canada, nous sommes dans une position unique pour réoutiller nos usines et recentrer nos équipes afin de produire une variété d'équipements de protection individuelle - et nous sommes prêts à mettre à profit toutes nos ressources pour faire le nécessaire pour notre pays. »

Les mises à jour de la production d'ÉPI dans les usines Canada Goose comprennent :

Usines de fabrication :

Canada Goose s'appuiera sur ses huit usines à travers le Canada afin de produire des jaquettes d'hôpital L2, notamment :

afin de produire des jaquettes d'hôpital L2, notamment : Trois usines à Winnipeg, MB



Trois usines dans la région du Grand Toronto, ON



Les usines de Montréal et Boisbriand, QC

À pleine capacité, jusqu'à 900 employés de Canada Goose à travers le Canada travailleront à la production d'équipements ÉPI et environ 150 employés produisent actuellement des équipements à Toronto et à Winnipeg .

travailleront à la production d'équipements ÉPI et environ 150 employés produisent actuellement des équipements à et à . Toutes les usines suivront les protocoles de distanciation sociale recommandés et les règlements de sécurité afin de garantir un environnement de travail sûr pour les employés.

Production d'équipements de protection individuelle :

En vertu de son contrat avec le gouvernement fédéral, la société produira 60 000 jaquettes d'hôpital L2 par semaine, pour un total de 1,5 million d'unités.

La société va produire 100 000 jaquettes d'hôpital réutilisables pour Soins communs Manitoba

La société continue à travailler en étroite collaboration avec les autorités sanitaires fédérales, provinciales et locales afin de fournir le plus d'équipements possible à ceux qui en ont besoin.

