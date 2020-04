Lightspeed présente un compte rendu de ses activités





et annonce la tenue d'une conférence téléphonique pour dévoiler les résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice financier 2020

MONTRÉAL, le 8 avril 2020 /CNW Telbec/ - Lightspeed POS Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») (TSX: LSPD), fournisseur de premier plan de logiciels de commerce, annonce aujourd'hui qu'elle tiendra une conférence téléphonique afin de dévoiler les résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice financier 2020.

Lightspeed prévoit annoncer des produits des activités ordinaires pour son quatrième trimestre 2020 à l'extrémité supérieure de la fourchette annoncée le 6 février 2020 et prévoit que le BAIIA ajusté1 sera meilleur que prévu.

Lightspeed a bénéficié d'un élan positif pendant la majorité du trimestre, avant d'avoir ressenti l'impact de la crise économique mondiale causée par la pandémie de la COVID-19. La dynamique de croissance continue de Lightspeed est due à des éléments fondamentaux solides, y compris:

Une clientèle géographiquement dispersée et bien répartie entre les détaillants et les entreprises du secteur de l'hôtellerie

Un modèle d'affaires basé sur les souscriptions qui génère la majorité de nos revenus, qui ne varie pas en fonction des volumes de transactions qui le sous-tend

Une offre de Lightspeed Payments attrayante, pour laquelle plus de 60% des nouveaux clients choisissent de conclure un contrat en plus de leur souscription à notre offre de base; nous recevons également une forte demande de la part de clients existants cherchant à simplifier leurs opérations et à réduire leurs couts

Une vaste étendue de solutions omnicales qui a su soutenir un taux record d'adoption à notre plateforme de commerce électronique en mars, alors que, dans le cadre du climat économique actuel, les détaillant ont reconnu l'importance croissante d'avoir une présence en ligne

L'attention continue que nous accordons à nos clients nous a permise de répondre rapidement et avec plusieurs initiatives visant à soutenir les petites et moyennes entreprises pendant la pandémie de la COVID-19

L'incertitude concernant la durée et l'ampleur de la pandémie COVID-19 persiste. La crise mondiale actuelle continuera à impacter nos clients dans l'industrie du détail et de l'hôtellerie, incluant leur VTB2, la demande générale pour les services de Lightspeed, ainsi que les taux de résiliation dues aux fermetures d'entreprise. Pour la durée des mesures de distanciation sociale, nous anticipons un impact négatif sur la performance financière de Lightspeed. Dans ces circonstances, Lightspeed a agi rapidement afin de mitiger l'impact négatif de la crise avec des initiatives au profit de ses clients et des mesures de réduction de coûts, tels que des rabais sur les frais souscription et des plans de paiement déféré.

Malgré les risques et incertitudes actuels, Lightspeed se croit bien positionné pour aider les commerces de détail et restaurants PME à s'éloigner des anciens systèmes sur-site pour s'avancer vers des solutions omnicanales et infonuagiques. La Société continuera de mettre à profit sa position privilégiée au point de vente afin de saisir des opportunités pour Lightspeed Payments.

Lightspeed est bien capitalisé avec approximativement 200 millions de dollars américains de liquidités en date du 31 mars, 2020 et dispose de 25 millions de dollars américains sous les facilités de crédit, donnant ainsi à la Société une bonne position afin de mitiger les impacts de ces difficultés à court terme.

Les résultats financiers et les indicateurs clés de rendement clé pour le quatrième trimestre fiscal et l'exercice 2020 sont préliminaires et sujets à changement à mesure que cette information est finalisée. Ces résultats financiers n'ont pas été validés par les vérificateurs de Lightspeed.

Conférence téléphonique sur les résultats financiers

Lightspeed présentera ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2020 avant l'ouverture des marchés le jeudi 21 mai 2020. La direction présentera une conférence téléphonique et une diffusion Web afin de discuter des résultats financiers de la Société et fournira une mise à jour sur l'impact de la COVID-19 à 8h30 (HE) le jeudi 21 mai 2020.

Conférence téléphonique sur les résultats financiers du quatrième trimestre et de l'année fiscale 2020 de Lightspeed

Date: jeudi le 21 mai 2020

Heure: 8h30 heure de l'Est

Identifiant de la conférence: 9369136

Appel en direct: (866) 211-3060 (sans frais Canada/US) ou (647) 689-6576 (International)

En rediffusion: (800) 585-8367 (sans frais Canada/US) ou (416) 621-4642 (International)

(La rediffusion sera accessible environ deux heures après la fin de la conférence téléphonique en direct et jusqu'à 23 h 59 (HE) le 28 mai 2020.)

Webémission: https://investors.lightspeedhq.com

À Propos De Lightspeed POS Inc.

Présente dans une centaine de pays, Lightspeed (TSX : LSPD) propose une plateforme de commerce infonuagique aux petites et moyennes entreprises. Ses systèmes de point de vente intelligents, extensibles et fiables offrent une solution globale qui aide restaurants et détaillants à effectuer des ventes omnicanales, à gérer les transactions, à traiter avec les consommateurs, à accepter les paiements et à assurer la croissance de leur entreprise. Établie à Montréal, au Canada, Lightspeed jouit la confiance des meilleurs commerces et restaurants locaux que fréquentent les consommateurs. Lightspeed a des bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie.

Mesures non conformes aux IFRS

L'information présentée dans le communiqué inclut certaines mesures financières telles que le « BAIIA ajusté ». Ces mesures ne sont pas reconnues par les IFRS, n'ont pas un sens standardisé prescrit par les IFRS et ne sont probablement pas comparables à des mesures analogues présentées par d'autres entreprises. Elles s'ajoutent plutôt aux mesures IFRS et constituent un complément d'information utile à une compréhension plus approfondie de nos résultats d'exploitation, tels que les comprend notre direction. Par conséquent, il faudrait se garder de considérer ces mesures isolément ou comme un substitut à l'analyse de notre information financière conforme aux IFRS. Ces mesures non conformes aux IFRS constituent pour l'investisseur des mesures supplémentaires de notre rendement d'exploitation et font ainsi ressortir les tendances qui touchent nos activités principales susceptibles de passer inaperçues lorsqu'on se fie uniquement aux mesures IFRS. Les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d'autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les sociétés émettrices. Notre direction se sert aussi des mesures non conformes aux IFRS pour comparer le rendement de l'exploitation d'une période à l'autre, préparer les budgets d'exploitation et les prévisions annuels, et déterminer les composantes de la rémunération de la direction.

Le « BAIIA ajusté » est défini comme la perte nette après intérêts, impôt et amortissement, ou comme le BAIIA, après ajustement tenant compte de la charge de rémunération à base d'actions et des charges sociales connexes, de la perte de juste valeur sur les actions privilégiées rachetables, de la charge de rémunération liée aux acquisitions déjà conclues, des profits et pertes de change et des frais liés au placement. Veuillez consulter notre plus récent rapport de gestion pour y retrouver une description du rapprochement de la perte nette et du BAIIA ajusté.

Indicateurs de rendement clés

La surveillance des indicateurs de rendement clés suivants nous permet d'évaluer notre entreprise, de mesurer notre rendement, d'identifier les tendances qui touchent nos activités, d'établir des plans d'entreprise et de prendre des décisions stratégiques. La méthode dont nous nous servons pour calculer nos indicateurs de rendement clés peut se révéler différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises pour calculer des mesures analogues.

Volume de transactions brut. Le « volume de transactions brut » ou « VTB » correspond à la valeur totale en dollars des transactions traitées sur notre plateforme infonuagique SaaS pour une période donnée, après déduction des remboursements, et avant déduction des frais de transport et de manutention, droits de douane et taxes à la valeur ajoutée.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » (ensemble, l'« information prospective »), au sens où l'entendent les lois sur les valeurs mobilières pertinentes. L'information prospective peut se rapporter aux événements ou résultats prévus; elle peut comprendre des renseignements sur notre situation financière, notre stratégie d'affaires, nos stratégies de croissance, les marchés à notre portée, nos budgets, nos activités d'exploitation, nos résultats financiers, nos impôts, notre politique en matière de dividendes, nos plans et nos objectifs. En particulier, est considérée comme prospective l'information sur nos attentes à l'égard des résultats, du rendement, des réalisations, des perspectives et des possibilités futurs ou des marchés sur lesquels nous exerçons nos activités.

Dans certains cas, l'information prospective se signale par la terminologie utilisée : « prévoir », « cibler », « s'attendre à », « il existe une possibilité que », « budget », « calendrier », « estimation », « perspectives », « prévision », « projection », « éventuel », « stratégie », « avoir l'intention de », « croire », « estimer » ainsi que diverses variations ou flexions de ces termes, notamment au futur, au conditionnel ou à la forme négative, de même que des mots, expressions ou énoncés stipulant que certains événements, résultats, actions ou mesures peuvent ou pourraient « se produire » ou « survenir », « être atteints » ou « être prises », ou l'inverse, et d'autres termes ou expressions de même nature. En outre, tout énoncé qui se rapporte à des attentes, intentions, projections ou autres allusions à des événements ou circonstances futures contient de l'information prospective. Les énoncés contenant de l'information prospective ne concernent pas des faits passés; ils représentent les attentes, les estimations et les projections de la direction à l'égard d'événements ou de circonstances futures.

L'information prospective est nécessairement fondée sur des opinions, estimations et hypothèses que nous jugeons appropriées et raisonnables à la date à laquelle elle est établie. L'information prospective est subordonnée à des risques connus ou inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les niveaux d'activité, le rendement ou les réalisations obtenus soient largement différents de ceux qui sont expressément ou implicitement exprimés dans l'information prospective. Ces facteurs de risque englobent, mais ne se limitent pas à ceux mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com, ainsi que les risques et incertitudes associés avec la pandémie COVID-19. Si l'un ou l'autre de ces risques ou incertitudes devait se matérialiser ou si les opinions, estimations ou hypothèses qui sous-tendent l'information prospective devaient se révéler erronées, les résultats réels ou les événements futurs pourraient s'écarter de manière significative de ceux qui sont prévus dans l'information prospective.

Nous avons tenté de cerner tous les facteurs de risque importants susceptibles de faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière significative de ceux exposés dans l'information prospective; cependant, d'autres facteurs de risque qui ne sont pas connus pour l'instant ou que nous estimons négligeables à l'heure actuelle pourraient avoir cet effet. Rien ne garantit que l'information prospective s'avérera exacte, puisque les résultats obtenus et les événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux que l'information prospective laisse présager. Aucun énoncé prospectif n'est garant des résultats futurs. Par conséquent, le lecteur est prié de ne pas se fier indûment à l'information prospective, qui n'est valable qu'à la date à laquelle elle est établie. L'information prospective contenue dans le présent communiqué représente nos attentes à la date d'établissement de celui-ci (ou à toute autre date mentionnée) et est susceptible de changer après cette date. Nous nous dégageons de toute intention, de toute obligation et de tout engagement de mettre à jour ou de réviser l'information prospective, que ce soit par suite de nouvelles informations ou d'événements à venir ou pour toute autre raison, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l'exigent. Toute l'information prospective contenue dans le présent communiqué est expressément assujettie à la mise en garde qui précède.

