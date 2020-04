L'HPC-AI Advisory Council et le National Supercomputing Centre de Singapour élargissent la 3e compétition APAC HPC-AI pour répondre à la crise du COVID-19





Le HPC-AI Advisory Council (HPCAIAC) et le National Supercomputing Centre (NSCC) de Singapour ont annoncé aujourd'hui leur participation au combat mondial contre le COVID-19. En élargissant la compétition APAC HPC-AI 2020 pour y intégrer l'éducation et l'apprentissage appliqué, le HPCAIAC et le NSCC comptent accélérer la recherche et la découverte en biosciences.

Dans le cadre de la compétition élargie, on incite à présent les équipes d'étudiants à rechercher, trouver et choisir une application d'HPC ou d'IA pouvant contribuer au combat mondial contre le COVID-19. En plus d'élaborer des tests et des évaluations comparatives de l'application, les équipes doivent expliquer comment accélérer au mieux cette application. Les équipes devront également se focaliser sur la mise au point et l'accélération de l'application NAMD, un logiciel de dynamique moléculaire conçu pour la simulation haute-performance de grands systèmes biomoléculaires. L'application NAMD est actuellement utilisée dans plusieurs sites de superinformatique pour mener des simulations massives du COVID-19, afin d'aider les chercheurs à concevoir de nouveaux médicaments et vaccins pour combattre le virus.

La compétition APAC HPC-AI promeut les toutes dernières technologies d'HPC et d'IA auprès des universités et des centres de recherche, et forme les étudiants aux toutes dernières technologies d'HPC et d'IA afin de contribuer à combler le fossé entre les universités/instituts de recherche et les industries. La compétition initie également les étudiants de premier et troisième cycle à la pratique des toutes nouvelles plateformes d'HPC et d'IA, et fournit les éléments et outils sectoriels clés pour optimiser les applications de production. Ouverte aux inscriptions jusqu'au 17 mai, la 3e compétition annuelle APAC HPC-AI 2020 s'attend à recevoir de nombreuses équipes originaires de la région APAC.

« Sans ignorer les applications commerciales et scientifiques, il semble clair que nous devons mettre l'accent sur la mise au point et l'optimisation d'applications dans le domaine médical et des biosciences. En élargissant la charte de la compétition de manière à englober les applications spécialement utilisées pour les simulations novatrices autour du COVID-19, le HPC-AI Advisory Council et le NSCC prennent les mesures nécessaires pour former la nouvelle génération de scientifiques et de programmeurs HPC. Ces derniers pourront aider notre monde à gérer de futures épidémies ou pandémies virales », a ajouté Gilad Shainer, président de l'HPC-AI Advisory Council.

« Les modèles informatiques des virus et des structures de protéines virales, notamment pour l'analyse haute résolution, exigent une forte intensité de calculs. Pour que les simulations fonctionnent aussi efficacement que possible, il faut optimiser et graduer aussi bien les expérimentations d'amarrage moléculaire in silico qui permettent la sélection de médicaments pouvant efficacement bloquer les fonctions virales, que les applications de modélisation moléculaire, telles que GROMACS et NAMD. En utilisant pour former nos jeunes programmeurs des scénarios du monde réel tels que le COVID-19, nous pouvons mieux les préparer à fournir des solutions face aux problématiques mondiales, qu'il s'agisse des pandémies ou du changement climatique. Nous espérons en outre que ceci fournira à notre jeunesse une meilleure appréciation du rôle significatif que l'HPC et l'IA peuvent jouer, et de la manière dont ils peuvent utiliser leurs compétences acquises dans le cadre de cette compétition pour contribuer de manière plus significative à la société », a précisé le professeur Tan Tin Wee, directeur général du National Supercomputing Centre (NSCC) de Singapour.

Co-organisée par l'HPC-AI Advisory Council et le NSCC, la compétition est parrainée par Mellanox, NVIDIA, AMD et WekaIO, et bénéficie du soutien du Singapore Advanced Research and Education Network (SingAREN).

Pour en savoir plus sur la 3e compétition APAC HPC-AI et pour inscrire des équipes, rendez-vous sur le site Web de l'HPC-AI Advisory Council à l'adresse http://hpcadvisorycouncil.com/events/2020/APAC-AI-HPC/

À propos de l'HPC-AI Advisory Council

Fondé en 2008, le HPC Advisory Council (HPCAIAC) est une organisation au profit des communautés comptant plus de 400 membres déterminés à combler le fossé entre l'utilisation de l'informatique haute performance (HPC) et de l'intelligence artificielle ainsi que de son potentiel, en proposant les capacités bénéfiques de l'HPC et de l'IA à de nouveaux utilisateurs afin d'améliorer la recherche, l'éducation, l'innovation et la fabrication de produits. Le HPCAIAC fournit aux utilisateurs l'expertise nécessaire pour exploiter des systèmes d'HPC et d'IA, donner aux concepteurs d'applications les outils dont ils ont besoin pour valider l'informatique parallèle, et renforcer la qualification et l'intégration des produits systèmes d'HPC et d'IA. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.hpcadvisorycouncil.com.

À propos du National Supercomputing Centre de Singapour

Créé en 2015, le National Supercomputing Centre (NSCC) de Singapour gère la première installation à peta-échelle nationale de Singapour, grâce à des ressources d'informatique haute performance (HPC) disponibles. En tant qu'infrastructure de recherche nationale, nous soutenons les besoins de recherche en HPC des secteurs public et privé, notamment les instituts de recherche, les instituts d'enseignement supérieur, les agences gouvernementales et les entreprises. Grâce au soutien de ses parties prenantes, parmi lesquelles l'Agence pour la technologie et la recherche en sciences (A*STAR, Agency for Science Technology and Research), l'Université technologique de Nanyang (NTU), l'Université nationale de Singapour (NUS), l'Université des technologies et de la conception de Singapour (SUTD), l'Agence nationale de l'environnement (NEA) et le Centre technologique pour le secteur offshore et maritime (TCOMS), et financé par la Fondation pour la recherche nationale (NRF), le NSCC promeut les initiatives nationales de recherche et développement, attire les collaborations de recherche industrielle et accroît les capacités de recherche de Singapour. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.nscc.sg/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 8 avril 2020 à 15:50 et diffusé par :