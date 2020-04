L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - DII.B

Alors que les inquiétudes concernant la COVID-19 s'intensifient et constatant les besoins urgents des banques alimentaires de leurs régions, BC ASSUR a mis sur pied une offensive afin de faire un don de plusieurs milliers de dollars à différents...

Reprise des négociations pour : Société : Dorel Industries Inc. Symbole TSX : DII.B Reprise : 09 h 56 ?: 33? L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un titre d'une société cotée en...