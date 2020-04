Le PDG de TELUS remet son salaire aux travailleurs de la santé canadiens en appui à la lutte contre la pandémie de la COVID-19





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 08 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- En réponse à des commentaires reçus suite à l'envoi d'une communication interne destinée aux membres de l'équipe de TELUS le lundi 6 avril, TELUS confirme que le chef de la direction de l'entreprise, Darren Entwistle, renonce à son salaire pour les mois d'avril, de mai et de juin 2020, et le remet aux travailleurs de la santé canadiens qui sont aux premières lignes pour lutter contre la COVID-19.



De plus, la Fondation de la famille Entwistle, créée en 2018 par Darren et son épouse Fiona, égale le don lié à la réduction de 100 pour cent de salaire, ce qui permet de doubler l'impact financier positif en appui aux soignants ainsi qu'aux personnes les plus vulnérables qui ont besoin de soutien. Par l'entremise de ce don, Darren se sent privilégié de pouvoir démontrer son admiration profonde pour tout ce que les membres de l'équipe de TELUS font afin d'aider les professionnels de la santé au Canada.

