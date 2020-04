Correction d'intervalles d'incertitude pour les prévisions de mortalité cumulée liée au COVID-19 en Europe





SEATTLE, 8 avril 2020 /PRNewswire/ -- En raison d'une erreur involontaire de téléchargement de données de notre outil de visualisation, l'IHME a publié des résultats incorrects concernant la mortalité cumulée liée au COVID-19 en Europe, dans son communiqué de presse du 7 avril et sur son site internet. Plus précisément, cette erreur est liée au panel de chiffres prévisionnels de la mortalité cumulée au cours de la pandémie ? les "plus bas" attendus par l'Institut concernant le nombre cumulé de décès, le "mean" ou nombre le plus probable de décès potentiels, et les "plus hauts" de la mortalité cumulée. Les chiffres concernant la mortalité journalière, les hospitalisations, les jours-lits en Unités de soins intensifs (USI) et les besoins en respirateurs artificiels, sont, eux, corrects dans la visualisation. L'IHME regrette cette erreur de téléchargement de données.

Les chiffres de mortalité prévisionnelle ci-dessous intègrent les corrections. L'IHME continuera à mettre à jour quotidiennement les données d'hospitalisation, des besoins en respirateurs artificiels et de mortalité prévisionnelle.

Les prochaines prévisions reflèteront notre approche corrigée. Pour plus d'informations, merci de vous rendre sur healthdata.org

Pays Mean Plus bas Plus haut Autriche 385 238 770 Belgique 3546 2024 6232 Bulgarie 303 79 1146 Croatie 166 49 854 Chypre 54 16 131 République tchèque 411 120 1704 Danemark 529 242 1279 Estonie 484 51 2071 Finlande 225 56 721 France 15058 9401 27727 Allemagne 8802 2255 23727 Grèce 457 155 1141 Hongrie 477 104 1686 Irlande 401 208 626 Italie 20300 18531 22824 Lettonie 125 6 858 Lithuanie 104 27 445 Luxembourg 69 41 191 Malte 19 1 112 Pays-Bas 5808 2358 19173 Norvège 669 164 1104 Pologne 1953 392 6504 Portugal 471 348 765 Roumanie 804 267 2541 Slovaquie 251 13 2015 Slovénie 104 43 424 Espagne 19209 14605 30616 Suède 4182 801 4724 Royaume-Uni 66314 14573 219211

