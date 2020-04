Airship propose gratuitement son service de notification Web aux entreprises





La société spécialisée dans l'engagement client, Airship, a annoncé aujourd'hui qu'elle mettait sa solution de notification Web à la disposition des entreprises, à titre gratuit et pour 90 jours. La mise à disposition des modifications Web pour tous offre aux marques de nouvelles opportunités de communiquer efficacement et directement avec leurs clients, un atout particulièrement important pendant des périodes critiques comme celle de la pandémie de COVID-19.

Les notifications Web d'Airship permettent aux marques de joindre leurs clients en temps réel, sur leurs mobiles et leurs navigateurs de bureau, même s'ils ne sont pas activement sur le site Internet ou dans leur navigateur Web. Le service permet aux marques de communiquer toutes les informations essentielles qu'elles souhaitent partager avec leurs clients en cette période, telles que les heures de services, les services de livraison sans contact, les mises à jour sur le statut des commandes et l'entreprise en général. Les notifications Web sont simples à activer par les entreprises de toutes tailles (puisqu'elles ne requièrent que des ressources de développement minimales), et offrent une messagerie à forte visibilité aux clients susceptibles de rechercher des canaux supplémentaires pour les communications de la marque.

« Étant donné l'état d'urgence dans le monde entier et les conséquences sur les particuliers, les entreprises et les économies, nous tenons à apporter notre contribution en offrant aux entreprises une autre façon de communiquer avec leurs clients, aussi rapidement et efficacement que possible », a déclaré Brett Caine, PDG et chef de la direction d'Airship. « Le besoin d'informations exactes et fiables est plus crucial que jamais. Les notifications Web peuvent être un canal important propice au développement de la confiance et la fidélité des clients, en leur fournissant des informations utiles au moment où ils en ont le plus besoin. »

De nombreuses marques ont rencontré un succès considérable grâce aux notifications Web d'Airship, grâce auxquelles elles peuvent atteindre les utilisateurs en temps réel avec des messages opportuns, pertinents et riches, basés sur les comportements sur leurs sites Web et leurs applications. L'automatisation des flux de travail, la segmentation et les essais A/B/n permettent l'optimisation des messages individualisés à grande échelle. Par exemple, un an après le lancement des notifications Web, George.com d'Asda a observé un taux de conversion incroyable de 40 % sur les paniers abandonnés, ainsi qu'un taux de clic de 27 % sur les notifications segmentées telles que les offres exclusives destinées à fidéliser les clients.

Par ailleurs, les clients n'ayant pas à fournir leurs coordonnées pour s'inscrire aux notifications Web, les marques peuvent accroître rapidement leur public accessible : American Eagle Outfitters a ainsi augmenté de façon exponentielle son public Android accessible dans les trois premiers mois qui ont suivi son adoption des notifications Web.

Pour en savoir plus sur les dernières meilleures pratiques en matière de notification Web, lisez le blog d'Airship, et profitez de cette offre de 90 jours. Les entreprises peuvent également télécharger un nouveau document au format e-book sur la façon dont les spécialistes du marketing se connectent avec les clients en pleine pandémie de COVID-19.

Les spécialistes du marketing qui souhaitent approfondir leur réflexion sur l'avenir des communications client peuvent lire une copie gratuite de « The Impact of Emerging Technology on Digital Experiences » (L'impact des technologies émergentes sur les expériences numériques), par Forrester Research, Inc., 24 février 2020. En se basant sur des entretiens réalisés auprès de 150 entreprises, Forrester aborde en détail l'évolution de 50 technologies au cours des cinq à dix prochaines années, et l'impact qu'elles auront sur les expériences numériques du consommateur.

À propos d'Airship

Les équipes de marketing et d'expérience numérique de milliers d'entreprises parmi les plus admirées au monde font confiance à la Plateforme d'engagement client, d'Airship pour renforcer les liens avec leurs propres clients en délivrant des messages extrêmement pertinents et coordonnés sur tous les types de canaux.

Fondée en 2009 en tant que précurseur dans le domaine des notifications push, Airship permet aux marques de disposer désormais des données utilisateurs, des différents canaux d'engagement, ainsi que d'une orchestration basée sur l'intelligence artificielle, tous ces services dont ils ont besoin pour délivrer à la bonne personne et au moment opportun, des notifications push, des e-mails, des SMS, des messages intégrés aux applications, des cartes de portefeuille mobile, et bien plus encore, de sorte à instaurer la confiance, renforcer l'engagement, stimuler l'action et augmenter la valeur.

