Tecsys Inc. annonce un placement par voie de prise ferme de 20 millions de dollars





/NE PAS DISTRIBUER À DES AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS?UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS?UNIS./

MONTRÉAL, le 7 avril 2020 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX : TCS) (« Tecsys » ou la « société ») annonce aujourd'hui qu'elle a conclu une entente avec un syndicat de placement dont le chef de file est Stifel GMP (le « chef de file ») et un syndicat de preneurs fermes (les « preneurs fermes ») aux termes de laquelle les preneurs fermes ont convenu de souscrire par voie de prise ferme 1 159 420 actions ordinaires de la société (les « actions ordinaires ») au prix de 17,25 $ l'action ordinaire (le « prix d'offre ») pour un produit brut d'environ 20 millions de dollars (le « placement »).

La société a en outre attribué aux preneurs fermes une option (l'« option de surallocation »), qu'ils peuvent exercer en totalité ou en partie et de temps à autre à tout moment jusqu'à 30 jours après la date de clôture du placement, leur permettant de souscrire auprès de la société jusqu'à 173 913 actions ordinaires supplémentaires au prix d'offre pour un produit brut supplémentaire revenant à la société de 3 000 000 $. Si l'option de surallocation est exercée en totalité par les preneurs fermes, le produit brut total du placement (y compris l'option de surallocation) sera d'environ 23 000 000 $.

Les actions ordinaires seront offertes au moyen d'un prospectus simplifié qui sera déposé dans toutes les provinces du Canada conformément au Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié et aux États-Unis dans le cadre d'un placement privé en vertu d'une dispense des exigences d'enregistrement de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, telle que modifiée.

La société a l'intention d'affecter le produit net tiré du placement aux fins générales de l'entreprise et au fonds de roulement.

« Ce financement soutiendra notre croissance rentable alors que nous exécutons notre solide et croissant carnet de commandes, qui comprend de nouveaux projets qui sont créés et entraînés par la pandémie de COVID-19, en approvisionnant nos clients des soins de santé et du commerce électronique », a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys.

Le placement dont la clôture devrait avoir lieu vers le 28 avril 2020 est subordonné à certaines conditions, y compris, notamment l'obtention de toutes les approbations réglementaires, dont l'approbation de la Bourse de Toronto.

Le présent communiqué de presse ne saurait constituer une offre de vendre ni une sollicitation d'une offre d'acheter des titres et aucune vente de titres ne saurait être effectuée dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur inscription ou la délivrance d'un visa en vertu de la législation en valeurs mobilières du territoire. Le présent communiqué de presse ne saurait constituer une offre de vente de titres aux États?Unis. Les titres offerts n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États?Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée, et les titres ne peuvent être offerts ni vendus aux États?Unis sans y être inscrits en vertu de la législation en valeurs mobilières fédérale et étatique des États?Unis ou une dispense applicable de ces exigences d'inscription aux États?Unis.

Les déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans le présent communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques, mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limitées au moment et à la clôture du placement, à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section Commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2019. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com). Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date de celui-ci, et la société décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les déclarations contenant des informations prospectives, ou les facteurs ou hypothèses qui les sous-tendent, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

Ni la Bourse de Toronto ni son fournisseur de services de réglementation n'acceptent quelque responsabilité quant à l'à-propos ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d'approvisionnement qui équipe les entreprises sans frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion de l'entrepôt, de la distribution et du transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures au point d'utilisation, ainsi que des solutions intégrales de gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution en gros à fort volume. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.

SOURCE Tecsys Inc.

Communiqué envoyé le 7 avril 2020 à 17:57 et diffusé par :