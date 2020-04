Les restauratrices et restaurateurs fiers de nourrir le Québec!





MONTRÉAL, le 7 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'Association Restauration Québec (ARQ) lance aujourd'hui une campagne sur les réseaux sociaux pour démontrer l'engagement des gestionnaires de restaurants du Québec à soutenir la population au temps de la COVID-19. La campagne veut aussi inciter les Québécoises et les Québécois à encourager les restaurants de leur communauté toujours en activité, en y commandant leur plat préféré par l'entremise du service de livraison ou en visitant le comptoir de mets à emporter.

« Dans le contexte actuel, les restaurants sont plus que jamais un service essentiel pour de nombreuses personnes. Pour les aînés bien sûr, mais aussi pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite ou encore, celles qui n'ont pas le temps de se faire à manger parce qu'elles font un travail inestimable actuellement dans le milieu de la santé ou pour la sécurité civile », a indiqué la présidente du conseil d'administration de l'ARQ, Claudine Roy. « Les Québécoises et les Québécois de partout au Québec trouveront du réconfort dans les plats que nous leur proposons ».

La campagne, qui a pour thème « On s'occupe de vous, on s'occupe de tout. », se déploiera essentiellement par la présentation d'une vidéo sur Internet dans laquelle des restauratrices et des restaurateurs de presque partout au Québec témoignent de leur engagement à nourrir le Québec. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, André Lamontagne, et la directrice générale de l'ITHQ, l'Honorable Liza Frulla, y font aussi une apparition pour remercier les artisans de l'industrie de leur travail. On peut visionner la vidéo en visitant le www.restauration.org/onsoccupedevous.

Soulignons que d'acheter ses repas d'un restaurant, c'est aussi soutenir l'achat local, car plus de 50 % des aliments achetés par l'industrie de la restauration sont d'origine québécoise.

Fondée en 1938, l'ARQ est la plus ancienne association de gestionnaires de la restauration au Canada et la plus importante au Québec.

