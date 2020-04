COVID-19 - Montréal annonce l'annulation des festivals, événements sportifs et rassemblements publics jusqu'au 2 juillet 2020 sur son territoire

Dans le contexte de la COVID-19 et en conformité aux directives émises par le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal annonce l'annulation des festivals, événements sportifs et rassemblements publics sur l'ensemble du territoire montréalais,...

IPL Plastics Inc. (« IPLP » ou la « Société ») fait le point sur l'incidence de la Covid-19 sur ses activités et la prochaine assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires de la Société actuellement prévue pour le 14 mai 2020....