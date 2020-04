Les commissions scolaires actives dans la formation et le maintien en emploi





QUÉBEC, le 7 avril 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) accueille très favorablement l'initiative du Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME), annoncé le 6 avril par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). Le programme vise le maintien du lien d'emploi et le développement des compétences par la formation en ligne durant la période de ralentissement des activités, en remboursant les coûts de formation et les salaires.

« Les commissions scolaires sont déjà un acteur clé de la formation et du service aux entreprises. Bien implantées sur leur territoire et au fait des besoins de la population, nos membres offrent une panoplie de programmes et d'alternatives aux travailleurs et aux élèves. Comme acteur de développement social, économique et culturel de sa région, chaque commission scolaire peut offrir une formation adaptée, souple et pertinente, souvent offerte en ligne ou à distance. Nous invitons les entreprises et la population à se renseigner au sujet des possibilités dans leur région. Nous les invitons aussi à consulter le site Formation Québec en réseau, où sont regroupées les informations », a affirmé le président de la FCSQ, M. Lucien Maltais.

Formation Québec en réseau a regroupé l'ensemble des formations à distance, initiales et continues, offertes par les commissions scolaires du Québec. L'information est disponible au www.quebecenreseau.ca/formations-a-distance.

Les services aux entreprises des commissions scolaires offrent des services de formation aux travailleuses et aux travailleurs dans les PME et les grandes entreprises. Chaque année, plus de 100 000 jeunes et adultes, nouveaux arrivants, chercheurs d'emploi et travailleurs peuvent développer de nouvelles compétences, actualiser celles déjà acquises ou se voir reconnaître officiellement les compétences déjà maîtrisées.

La Fédération des commissions scolaires du Québec regroupe l'ensemble des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral. Les commissions scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. Elles offrent aussi des services efficaces et essentiels, notamment en matière de ressources humaines et de ressources matérielles et financières. De plus, les commissions scolaires ont la responsabilité de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements et de rendre accessible, en tout temps, un transport scolaire sécuritaire.

