Morinaga Milk obtient l'approbation GRAS de la FDA pour son probiotique Bifidobacterium longum BB536 dans le lait maternisé





Morinaga Milk Industry Co., Ltd. (TOKYO : 2264), société japonaise leader dans le domaine des produits laitiers, a annoncé aujourd'hui que son probiotique exclusif Morinaga Bifidobacterium longum BB536 avait obtenu le statut GRAS (Generally Recognized as Safe, ou Généralement reconnu comme sans danger) de la FDA pour son utilisation dans le lait maternisé.

Le 26 décembre 2019, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a délivré à l'entreprise une notification GRAS également appelée « lettre de non-objection », énonçant qu'elle n'avait aucune question concernant la sécurité d'emploi de la nouvelle souche probiotique B. longum BB536 lorsqu'utilisée dans le lait maternisé (Notification GRAS n° GRN 000877). La souche probiotique satisfait les normes de sécurité et de conformité réglementaire les plus élevées et peut être utilisée comme ingrédient dans le lait maternisé en poudre pour les nourrissons nés à terme. Après avoir reçu le statut autoaffirmé GRAS au cours de l'été 2019, l'entreprise a soumis une notification à la FDA pour une utilisation dans le lait maternisé et reçu en retour une lettre de non-objection.

Le Bifidobacterium longum BB536 est une souche probiotique cliniquement efficace, bien établie et multifonctionnelle utilisée de longue date chez l'homme. Depuis plus de cinquante ans, le B. longum BB536 constitue la meilleure souche probiotique de bifidobactéries résidentielles humaines (Human-Residential Bifidobacterian, HRB) qui offre un effet bénéfique constant dans le maintien de la santé humaine. Déjà bien connu en tant qu'ingrédient probiotique fonctionnel de premier plan pour une application dans les suppléments alimentaires et diététiques, le B. longum BB536 de Morinaga étend désormais ses opportunités d'application à un nouvel espace, pour être spécifiquement utilisé dans le lait maternisé.

« Le notification GRAS officielle dans le lait maternisé de la FDA américaine ne tarit pas d'éloges sur la qualité, la sécurité d'emploi et l'efficacité de notre souche probiotique emblématique et sur les preuves scientifiques solides à l'appui », a déclaré Ko Shiino, directeur général du département des ventes et du marketing, division internationale, de Morinaga Milk. « Cette approbation est un jalon réglementaire aux États-Unis. Les conséquences potentielles de ce nouveau statut nous offrent des perspectives vraiment enthousiasmantes », a-t-il ajouté.

Les probiotiques sont devenus de plus en plus populaires dans les produits pour nourrissons car les consommateurs reconnaissent désormais de plus en plus le besoin d'entretenir une microflore intestinale saine pendant la petite enfance pour le bien-être la vie durant. La colonisation microbienne intestinale néonatale initiale représente une fenêtre d'opportunité cruciale pour développer un tractus gastro-intestinal sain et stimuler la maturation du système immunitaire. Les bifidobactéries sont parmi les premiers microbes à coloniser l'intestin des nourrissons et ils jouent un rôle vital dans la régulation des fonctions immunologiques et physiologiques. La perturbation de la colonisation microbienne intestinale dans la petite enfance, en particulier une colonisation bifidobactérienne retardée, a été liée au développement d'allergies, d'eczéma, et d'autres pathologies de maladies liées au microbiome.

« Le microbiote intestinal d'un nourrisson est affecté négativement par divers facteurs tels que le mode d'accouchement, le type d'alimentation, ou l'utilisation d'antibiotiques », a déclaré Dr. Xiao, directeur général du Next Generation Science Institute de Morinaga Milk. « C'est pourquoi, il est extrêmement important d'établir un microbiote intestinal à dominante bifidobactérienne, et la souche problématique cliniquement prouvéeB. longum BB536 est une souche qui peut aider les nourrissons dans ce processus », a-t-il remarqué.

B. longum BB536 de Morinaga a été la première souche de bifidobactéries résidentielles humaines (Human-Residential Bifidobacterian, HRB) à recevoir la notification GRAS de la FDA pour une utilisation dans les produits alimentaires et les boissons conventionnels (Notification GRAS No. GRN 000268) et elle est incorporée à différents produits dans le monde entier depuis plus de 50 ans. L'affirmation de ce dernier statut confère une valeur ajoutée à la souche probiotique exclusive de la société, diversifiant ainsi ses options d'applications disponibles dans la catégorie des nourrissons.

À propos de Morinaga

Morinaga Milk Industry Co., Ltd. est l'une des principales sociétés de produits laitiers du Japon, forte d'un siècle d'expérience dans l'exploitation des propriétés nutritionnelles des produits laitiers, ainsi que de ses ingrédients fonctionnels. Morinaga Milk est également un fabricant mondial clé de probiotiques qui excelle dans une technologie innovante et propose une ligne de probiotiques et d'ingrédients fonctionnels haut de gamme dans le monde entier. Depuis les années 1960, Morinaga Milk mène des recherches sur la sécurité d'emploi, les bienfaits sanitaires fonctionnels, et les mécanismes d'action des bifidobactéries probiotiques, afin de mieux comprendre leur rôle dans le maintien de la santé humaine. Pour en savoir plus sur les bifidobactéries résidentielles humaines (HRB) de Morinaga, rendez-vous sur http://bb536.jp/english/index.html.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 avril 2020 à 14:05 et diffusé par :