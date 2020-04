George Weston limitée annonce le moment de la publication des résultats du premier trimestre





TORONTO, le 7 avril 2020 /CNW/ - George Weston limitée (TSX: WN) annoncera ses résultats du premier trimestre de 2020 le 5 mai à 6 h (HE). Cette annonce sera suivie d'une conférence téléphonique et d'une diffusion Web audio à 9 h (HE).

Pour y accéder par téléconférence, veuillez composer le 647 427-7450 ou le 1 888 231-8191. Un enregistrement sera accessible deux heures après l'événement au numéro 416 849-0833 ou au 1 855 859-2056, code d'accès: 1177906#.

Pour accéder à la diffusion Web audio veuillez cliquer sur le lien ci-après:

https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1290129&tp_key=7f500c43a6

Pour prendre connaissance des détails complets et vous inscrire au préalable, visitez notre site Web au www.weston.ca.

L'assemblée annuelle des actionnaires se tiendra le 5 mai 2020 à 11 heures (ET). En raison de l'impact imprévisible de l'épidémie de coronavirus (COVID-19) sur la santé publique et compte tenu de la santé et de la sécurité de nos actionnaires, de nos collègues et de la communauté en général, l'assemblée annuelle de cette année se tiendra uniquement sous forme de réunion virtuelle, par le biais d'une webdiffusion en direct. Veuillez vous référer à la circulaire de sollicitation de procuration de George Weston Limited datée du 13 mars 2020, disponible sur www.weston.ca ou sous le profil SEDAR de George Weston Limited sur www.sedar.com, pour obtenir plus de détails sur la façon de se joindre à la réunion virtuelle.

À propos de George Weston limitée

George Weston limitée est une société canadienne ouverte fondée en 1882. La société exerce ses activités dans trois secteurs d'exploitation isolables : Les Compagnies Loblaw limitée, Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix et Weston Foods. Loblaw offre aux Canadiens des produits d'alimentation, de pharmacie, de soins de santé et de beauté, des vêtements, des articles de merchandise générale et des services financiers. Propriétés de Choix détient, gère et aménage un portefeuille de haute qualité d'immeubles de commerces de détail, d'immeubles industriels, d'immeubles à bureau et d'immeubles résidentiels partout au Canada. Weston Foods est un chef de file des produits de boulangerie en Amérique du Nord qui fabrique des pains, des petits pains, des petits gâteaux, des beignes, des biscuits, des gâteaux, des tartes, des cornets, des gaufres, des produits de boulangerie artisanale et plus encore.

SOURCE George Weston Limitée

Communiqué envoyé le 7 avril 2020 à 12:00 et diffusé par :