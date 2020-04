CTEK prodigue des conseils aux conducteurs sur la façon de prendre soin d'une batterie d'une voiture même si le véhicule n'est pas utilisé pendant des semaines ou des mois





VIKMANSHYTTAN, Suède, 7 avril 2020 /PRNewswire/ -- En ces temps où beaucoup d'entre nous sont en quarantaine et où les villes sont bouclées, on pourrait penser que nos véhicules ne sont naturellement pas au coeur de nos préoccupations. CTEK, une marque mondiale de premier plan dans l'entretien et la maintenance des batteries de véhicules, signale toutefois un nombre sans précédent de demandes de renseignements de la part de personnes du monde entier, qui souhaitent obtenir des conseils sur la meilleure façon de prendre soin de leur batterie lorsque leur véhicule est garé pendant une longue période.

Tony Zeal, responsable mondial de la formation chez CTEK, a déclaré : « Nous avons reçu tellement de questions de personnes qui voulaient veiller à éviter de se retrouver face à une batterie déchargée - un souci dont elles préfèrent se passer - de façon à ce que lorsqu'elles pourront à nouveau utiliser leur véhicule, la batterie soit chargée et le véhicule prêt à démarrer ».

Tony partage des informations et des conseils sur ce qu'il faut prendre en compte et sur la meilleure façon de prendre soin de la batterie de son véhicule quand celui-ci est garé et qu'il n'est pas utilisé.

Une étude de CTEK a montré que jusqu'à 51 % des véhicules en circulation aujourd'hui ont une batterie qui demande une attention particulière - c'est-à-dire qu'elle doit être rechargée ou remplacée

Les véhicules modernes sont équipés de nombreux ordinateurs de bord et de systèmes de sécurité tels que des alarmes, des dispositifs d'immobilisation et des traceurs, ce qui signifie que la batterie peut rapidement se décharger. Si elle repose tout simplement sur une étagère, une batterie au plomb-acide standard de 12 V sera incapable de faire démarrer le véhicule après seulement six mois*, alors il est facile d'imaginer comment cela se produira plus rapidement avec tous les équipements électroniques supplémentaires du véhicule

Les rapports des parkings des aéroports indiquent que le nombre de personnes qui reprennent leur véhicule après une ou deux semaines de vacances et retrouvent une batterie à plat a augmenté. Cette situation s'aggraverait considérablement si les véhicules étaient immobilisés pendant des mois plutôt que des semaines.

Il est nécessaire de prendre soin de la batterie dynamiquement, de sorte que lorsque vous voulez utiliser votre véhicule, la batterie soit chargée et prête à partir et que vous ne couriez pas le risque de faire démarrer le véhicule avec des câbles, ce qui peut endommager les composants électroniques sensibles du véhicule.

Si votre véhicule est garé à côté d'une source d'alimentation électrique, vous pouvez connecter votre batterie à un chargeur de batterie intelligent tel que le CTEK MXS 5.0 pour la charger en toute tranquillité.

Si vous ne pouvez pas brancher un chargeur en permanence, essayez de charger la batterie de votre véhicule une fois par mois. Si vous utilisez encore votre véhicule pour faire des trajets essentiels, pensez à rester assis avec le moteur en marche pendant un petit moment avant de conduire afin de donner une charge supplémentaire à la batterie.

Les chargeurs CTEK peuvent être raccordés sur le véhicule pendant de longues périodes, ce qui est parfait pour l'entretien à long terme des batteries du véhicule, où le véhicule sera stationné au même endroit pendant longtemps. L'utilisation régulière d'un chargeur de batterie intelligent permettra de prolonger la durée de vie des batteries et d'en maximiser les performances.

Vous pouvez cliquer sur ce lien pour obtenir de plus amples informations sur l'entretien de votre batterie qui est entreposée.

* Si une batterie de véhicule au plomb-acide standard était retirée d'un véhicule, elle perdrait environ 0,1 V par mois. Autrement dit, si le véhicule était garé en mars, l'état de la batterie commencerait à se dégrader à partir du mois de juin et, en septembre, vous pourriez être dans l'incapacité de démarrer un véhicule.

CTEK SWEDEN AB est une marque mondiale de premier plan dans le domaine de l'entretien des batteries et de la gestion de l'alimentation électrique. Les connaissances hors pair de CTEK et son investissement continu dans l'innovation lui permettent de repousser les limites de la recherche et du développement pour mettre sur le marché des technologies nouvelles et uniques de recharge des batteries.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1141873/CTEK_Car_Battery_Tips.jpg

Pour les demandes de renseignements des médias :

Katharine Parker, directrice des relations publiques et de la communication externe

Tél : +44-(0)7974-141266

Courriel : katharine.parker@ctek.com

Communiqué envoyé le 7 avril 2020 à 09:00 et diffusé par :