COVID-19 : nouvelles prévisions pour l'Europe : L'Italie et l'Espagne ont franchi leur pic épidémique ; Le Royaume-Uni, encore en début de phase épidémique, fait face à une augmentation rapide du nombre de décès





Le nombre de morts attendus lors de la « première vague » de la pandémie atteindrait les 151 680 en Europe et au Royaume-Uni

Il faut s'attendre à une pénurie significative en lits d'hôpital, lits d'Unités de soins intensifs (USI) et respirateurs artificiels

« Il ne fait absolument aucun doute que la distanciation sociale peut aider à maîtriser la trajectoire de la pandémie. »

SEATTLE, 7 avril 2020 /PRNewswire/ -- De nouvelles estimations concernant le COVID-19 montrent que le pic du taux journalier de mortalité due à la pandémie sera atteint au cours de la troisième semaine d'avril, à la faveur d'une progression de l'épidémie depuis l'Europe du Sud.

Les dernières prévisions, rendues publiques aujourd'hui par l'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), institut de statistique sur la santé publique de l'Ecole de Médecine de l'Université de Washington, estiment à 151 680 le nombre de personnes qui mourront durant ce que les chercheurs appellent la « première vague » de la pandémie. En comparaison, les Etats-Unis devraient enregistrer 81 766 décès, selon les prévisions publiées dimanche par l'IHME.

« Nous nous attendons à quelques nouvelles semaines sombres pour les populations dans de nombreuses régions d'Europe, » affirme Christopher Murray, directeur de l'IHME. « Il semble probable que le nombre de morts dépassent nos estimations aux Etats-Unis. »

Et ce, en dépit des baisses de mortalité rencontrées actuellement en Italie et en Espagne.

Dans de nombreux pays, les bilans humains sont amplifiés par une demande en ressources hospitalières bien supérieure aux capacités disponibles. Au Royaume-Uni par exemple, le pic de cette demande devrait atteindre un total de 102 794 lits d'hôpital, pour seulement 17 765 disponibles. 24 544 lits d'USI, pour seulement 799 disponibles, et un besoin de 20 862 respirateurs artificiels (données manquantes sur les respirateurs disponibles).

Les annonces d'aujourd'hui concernant l'Europe montrent que la plupart des régions d'Italie et d'Espagne ont atteint leur pic en nombre de morts, tandis que d'autres pays s'en approchent et que d'autres encore ne l'atteindront que plus tard en avril.

Parmi les pays sur le point d'atteindre leur pic dans cette vague épidémique ou qui s'en approchent rapidement, on retrouve les Pays-Bas, l'Irlande, l'Autriche et le Luxembourg. La République tchèque et la Roumanie sont à mi-parcours sur leur trajectoire estimée. D'autres pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Norvège et la Grèce sont encore en début de trajectoire et font face à un accroissement rapide du nombre de morts, leur pic n'étant attendu qu'au cours des deuxième et troisième semaines d'avril.

« Il ne fait absolument aucun doute que la distanciation sociale peut, quand elle est bien appliquée et respectée, permettre de maîtriser l'épidémie, et conduire à une diminution des taux de mortalité », affirme Christopher Murray. « Le pire est peut-être déjà passé pour les pays touchés tôt et qui ont enjoint de respecter la distanciation sociale : ils enregistrent des progrès significatifs en termes de réduction des taux de mortalité. La trajectoire d'un pays quel qu'il soit évoluera ? et pour le bien pire ? si la population fait preuve de relâchement sur la distanciation sociale ou les autres mesures de précautions. »

Christopher Murray met en garde contre une levée anticipée de ces mesures de précaution au cours de la première vague de la pandémie, qui pourrait conduire à de nouvelles phases d'infections, d'hospitalisations et de décès. Selon lui, la fin de cette « vague » sera atteinte avec un taux de 0,3 morts pour 1 million de personnes. Les projections de l'IHME supposent que les mesures de distanciation sociale, si elles ne sont pas déjà appliquées, le seront en une semaine.

« Afin de diminuer le risque d'une deuxième vague dans les zones où la première vague est sous contrôle à la faveur de l'application stricte de la distanciation sociale, les gouvernements devraient envisager le testing de masse, la recherche des contacts, et le recours aux quarantaines pour les individus infectés jusqu'à ce qu'un vaccin soit disponible, produit en grande quantité, et largement distribué, » affirme Christopher Murray.

L'IHME a commencé à établir des projections de l'impact de la pandémie aux Etats-Unis, état par état, dès le 26 mars dernier. Les annonces d'aujourd'hui sont les premières prévisions concernant les pays européens. Elles sont basées sur une modélisation du pic de mortalité et d'hospitalisations dans la ville chinoise de Wuhan, où le virus a été découvert pour la première fois, ainsi que sur les données provenant de sept zones d'Europe ayant atteint leur pic : Madrid (Espagne) ; Castille-La Manche (Espagne) ; Toscane (Italie) ; Emilie-Romagne (Italie), Ligurie (Italie) ; Piémont (Italie) ; et Lombardie (Italie).

Sur ces huit zones qui ont atteint leur pic du taux journalier de mortalité, une seule, Wuhan, a à ce jour ramené le nombre de nouveaux cas à quasiment zéro.

L'analyse s'appuie sur un large panel de sources d'informations et de données, parmi lesquelles :

Les gouvernements locaux, nationaux, et l'Organisation Mondiale de la Santé

Les déclarations gouvernementales au sujet de la mise en oeuvre de mesures de distanciation sociale

Les données de mortalité par tranche d'âge en provenance de Chine, d'Italie, de Corée du Sud et des Etats-Unis

Quelques résultats propres à certains pays issus des dernières prévisions de l'IHME :

ITALIE : La première vague de pandémie a atteint son pic en Italie, et le pic des besoins en lits d'USI et de respirateurs artificiels a été atteint le 28 mars. La mortalité atteindra son maximum en Calabre et dans les Pouilles respectivement les 7 et 16 avril prochains. Le 6 avril, 699 décès sont attendus, avec un bilan journalier de plus de 50 décès dans seulement trois provinces (Lombardie, Piémont et Emilie-Romagne).





ESPAGNE : La quasi-totalité des régions d'Espagne ont atteint ou dépassé leur pic. La demande excédentaire en lits d'USI est particulièrement élevée en Espagne par rapport à de nombreux autres pays européens. Selon les prévisions, 19 209 personnes seront décédées du COVID-19 en Espagne à la date du 4 août prochain.





ROYAUME-UNI : Le pic de mortalité due au COVID-19 devrait survenir au Royaume-Uni au cours de la troisième semaine d'avril, avec un nombre de décès estimé à 2 932 à la date du 17 avril. Le modèle montre que le Royaume-Uni ne disposera pas de suffisamment de lits et de lits d'USI pour répondre à la demande, avec un pic de 23 745 lits d'USI manquants le 17 avril, et des prévisions de 66 314 morts au total dans le pays au 4 août prochain.





PORTUGAL : Le pic de mortalité journalière a été atteint le 3 avril dernier au Portugal , avec un nombre de décès estimé à 37. L'étude montre qu'alors que le pays n'a pas connu de pénurie de lits d'hôpital, il n'avait pas suffisamment de lits d'USI pour faire face à la demande. Le pic de 118 lits d'USI manquants a été atteint le 3 avril. Selon les prévisions, 471 personnes seront décédées du COVID-19 dans le pays à la date du 4 août prochain.





, avec un nombre de décès estimé à 37. L'étude montre qu'alors que le pays n'a pas connu de pénurie de lits d'hôpital, il n'avait pas suffisamment de lits d'USI pour faire face à la demande. Le pic de 118 lits d'USI manquants a été atteint le 3 avril. Selon les prévisions, 471 personnes seront décédées du COVID-19 dans le pays à la date du 4 août prochain. FRANCE : Le modèle montre que la France est juste en train de franchir son pic et devrait enregistrer un total de 15 058 décès d'ici au 4 août. Le pays devrait avoir suffisamment de lits pour faire face à la demande accrue, tout en faisant face, dans le même temps, à une pénurie de 4 330 lits d'USI. Selon les prévisions, la France aura besoin d'un total de 6 091 lits d'USI pour les patients atteints du COVID-19.





est juste en train de franchir son pic et devrait enregistrer un total de 15 058 décès d'ici au 4 août. Le pays devrait avoir suffisamment de lits pour faire face à la demande accrue, tout en faisant face, dans le même temps, à une pénurie de 4 330 lits d'USI. Selon les prévisions, la aura besoin d'un total de 6 091 lits d'USI pour les patients atteints du COVID-19. ALLEMAGNE : La mortalité due au COVID-19 en Allemagne devrait atteindre son pic dans la troisième semaine d'avril, avec une estimation de 377 décès à la date du 19 avril. Le modèle montre que le pays disposera de suffisamment de lits et de lits d'USI pour faire face à la demande, avec un nombre total de lits requis culminant à 12 222 le 14 avril, et une prévision de 8 802 morts au total dans le pays d'ici au 4 août prochain.





SUEDE : La mortalité due au COVID-19 en Suède devrait atteindre son pic au cours de la dernière semaine d'avril, avec une estimation de 134 morts à la date du 24 avril. Le modèle montre que la Suède n'aura pas suffisamment de lits et de lits d'USI pour faire face à la demande, avec un pic de 1 090 lits d'USI manquants le 25 avril, et une prévision de 4 182 morts au total dans le pays d'ici au 4 août prochain.

L'IHME tient à remercier le programme AI for Health de Microsoft pour son soutien via l'hébergement des visualisations de données sur le COVID-19 dans le Azure cloud.

A propos de l'Institute for Health Metrics and Evaluation

L'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) est un organisme indépendant de recherche sur la santé mondiale de l'Ecole de Médecine de l'Université de Washington qui fournit des mesures rigoureuses et comparables des plus importants problèmes de santé mondiaux et évalue les stratégies employées pour y remédier. L'IHME rend cette information très largement disponible afin que les décideurs aient toutes les cartes en main pour prendre des décisions éclairées quant aux allocations de ressources destinées à améliorer la santé des populations.

